Suíça ilumina Alpes com homenagens a Portugal e ao mundo

Com amor, Zermatt

all of us

Dream Now, Travel Later

Nos Alpes, em picos do Monte Matterhorn, na Suíça, todas as noites há espectáculo, um espectáculo luminoso de solidariedade mundial. Esperança a esperança, bandeira a bandeira.

Começou com sinais luminosos de esperança sobre o monte e continua com uma volta ao mundo: projectam-se as cores nacionais de cada país e Portugal foi logo um dos primeiros.

É um trabalho de Gerry Hofstetter, artista da luz com anos de experiência a criar iluminações especiais tanto para montanhas como para todo o lado, incluindo projecções em icebergues e marcos luminosos a assinalar o centenário do Titanic.

Desde finais de Março, o seu trabalho é visível todos os dias sobre o Matterhorn, a que os franceses chamam Mont Cervin e os italianos Monte Cervina.

Sendo a Suíça (e Zermatt) um dos países (e zonas) com mais portugueses e luso-descendentes, não é de admirar que o actual projecto da região, que começou com projecções de “esperança”, assim que avançou com bandeiras e cores nacionais de vários países tenha escolhido Portugal para umas das primeiras homenagens. Não por acaso, já por aqui passeámos: Uma aldeia quase portuguesa nos Alpes.

“A maior comunidade portuguesa fora de Portugal vive em Zermatt”, assegura a região. “São muitos trabalhadores, sem os quais Zermatt não seria o que é hoje. Muitos deles ficaram aqui, apesar da pandemia, separados por mais de mil quilómetros das suas famílias. Agradecemos-lhes e pensamos neles”, lê-se na página do Turismo de Zermatt.

Antes da homenagem a Portugal já tinham sido lembradas regiões suíças e a Itália, o primeiro país a ser “iluminado” e que na altura era o epicentro do surto do novo coronavírus.

França, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Japão, EUA, Índia ou China, Suécia e os Países Baixos, Argentina, Brasil, Peru, Nova Zelândia, Austrália... até “o mundo” já tiveram direito a homenagens.

As sessões na Suíça acontecem às 22h locais (21h de Lisboa), pelo menos até 26 de Abril (dia em que, à partida, termina no país o actual modelo de restrições quanto ao distanciamento social, embora ainda nos últimos dias se tenha dado mais um cancelamento, muito simbólico, de um dos eventos históricos da Suíça, o Festival de Montreux. marcado para Julho), mas não é admirar que o projecto prossiga.

Extra: há câmaras apontadas aos picos que transmitem online, tanto este espectáculo solidário como ao longo do ano dão a ver as maravilhas alpinas da região, agora sob o seu tradicional e belo manto branco.

Há mais câmaras e mais maravilhas (in loco e online), mas destacamos aqui três para passear: Rothorn (3103m), Hirli (2889m) e Trockener Steg (2939m).