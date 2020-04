Joaquim de Almeida e Arturito entram num bar? São Histórias de Pub

Duas pessoas à conversa num bar, entre um copo e outro, em ambiente descontraído e intimista. A imagem, que tanto podia captar-se em Lisboa como em qualquer outra cidade do país ou do mundo, remete-nos para a ideia de normalidade antes da pandemia. Mas, os tempos são diferentes e convidam a adaptar os mesmos momentos de convívio social a outros formatos.

Para que a conversa não fique pela metade, a marca de cerveja Guinness propõe “um brinde às histórias que só se ouvem de pint na mão”. Do bar para a casa de cada um, as Histórias de Pub acontecem agora via Instagram do actor Joaquim de Almeida, que volta a vestir o fato de anfitrião para uma série de sessões de storytelling com convidados especiais.

A primeira está marcada para esta quinta-feira, às 22h, e traz as experiências de Enrique Arce, o Arturito da série da Netflix A Casa de Papel, contadas de forma informal, na primeira pessoa. Dia 26 de Abril, à mesma hora, há dois dedos de conversa com Sam The Kid, um dos nomes mais respeitados do hip-hop nacional.

Para acompanhar o alinhamento, é seguir a conta das Histórias de Pub no Instagram.