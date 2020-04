Retalho automóvel quer reabrir a 4 de Maio

As compras de carros caíram a pique, mas ter carro próprio é poder viajar com distanciamento físico e isso pode acelerar a retoma logo após a reabertura. Esta é uma das premissas em que acreditam muitos comerciantes de automóveis em Portugal, que querem reabrir o negócio a 4 de Maio.

A organização que representa o sector, a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), já pôs essa data em cima da mesa das negociações com o Governo. E preparou um protocolo sanitário, que será divulgado a partir de hoje, com normas para minimizar riscos na reabertura de escritórios e stands.

António Coutinho, CEO da MCoutinho, no Norte, acredita que a retoma vai começar pelos carros usados e só a seguir acontecerá nos novos. “Um carro novo é sempre um bem mais caro”, observa, o que é limitador numa altura em que o país atravessa um choque do lado da procura.

Nesse cenário, se não há clientes, ou dinheiro, vale a pena apontar para a reabertura no início de Maio? Nuno Troufa, responsável da Santogal Usados, admite que a procura será retomada lentamente e que “só daqui a quatro, cinco ou seis meses” atingirá um nível “normal”. Porém, stands fechados não vendem carros de certeza, como apontaram outros participantes no seminário sobre o comércio automóvel que se realizou esta tarde, através de videoconferência.

Foto Momento do seminário sobre o futuro próximo do comércio de carros em Portugal

O importante, como diz Pedro Ferreira, director do sector automóvel na financeira Credibom, é que haja stock. E a quebra no turismo poderá obrigar o sector rent-a-car, que é um dos maiores compradores nacionais de carros novos, a desfazer-se de viaturas que entrariam para venda no mercado de usados.

Mas, haverá dinheiro? O responsável desta empresa de crédito diz que sim. “Estamos neste momento no pico. Há uma maior cautela nas decisões de crédito e isso sente-se mais nos carros usados do que novos, porque o perfil de crédito dos clientes é diferente”, frisa Pedro Ferreira.

Porém, “isto mudará rapidamente. “Neste momento, a procura de crédito é maior em novos e semi-novos, porque ali há oportunidades de negócio. Mas isto vai-se inverter. E depois os usados crescerão muito mais rapidamente do que os novos.”

Pedro Soares, director comercial da Standvirtual, um site de venda online de viaturas, revela que o tráfego online caiu muito nos primeiros dias do confinamento, mas rapidamente se sentiu naquela plataforma que o online seria uma alternativa para clientes à procura de carros, de marcas, concessionários e comerciantes independentes, que apostaram em campanhas de notoriedade. “O sector percebeu que a serenidade era o caminho, e o serviço ao cliente, e houve uma notável aceleração do retalho digital. O ajustamento está a ser rápido e trará frutos.” O mercado, diz Pedro Soares, “está num momento de viragem”, e a procura online pode ser um indicador sobre a existência e força da procura.

Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP, argumenta que a reabertura do comércio automóvel a 4 de Maio se justifica porque “é importante dar um sinal de retoma da economia”. Aponta ainda para o regresso das fábricas à laboração e garante que também nas lojas não haverá ânimo leve em matéria de segurança. “Naturalmente, é preciso reabrir com cautela, mas o sector está preparado”, garante este responsável, destacando que o protocolo sanitário que a ACAP preparou foi submetido à Direcção-Geral de Saúde.

As normas vertidas neste protocolo não são, porém, obrigatórias. Ainda assim, o sector parece apostado em aplicar medidas ajustadas ao comércio de carros, que foi um dos mais atingidos pela abrupta travagem económica imposta por governos de todo o mundo.

Na Europa, as vendas em Março recuaram mais de 55,1% em termos homólogos. Em Portugal, a quebra nesse mês foi de 56,7%, cenário que se agravou na primeira quinzena de Abril, com uma quebra de 86,5%.

O seminário online está disponível no YouTube em https://www.youtube.com/watch?v=5hIIvAfzt0s.