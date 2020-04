Conselho Europeu aprova fundo de recuperação, Comissão sinaliza maior “poder de fogo”

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comprometeu-se a apresentar em Maio uma proposta abrangente e ambiciosa de “biliões de euros” para promover a retoma económica da União Europeia — e que, tal como lhe foi pedido pelos chefes de Estado e governo do Conselho Europeu, incluirá um novo fundo para a recuperação económica e uma revisão do próximo quadro financeiro plurianual (QFP) para 2021-27, a “força motriz” para o relançamento da actividade produtiva e o reforço do mercado interno.

“Concordámos todos que este fundo de recuperação é necessário e urgente, e que deve ter uma magnitude suficiente para atender às necessidades dos sectores e das regiões mais afectadas pela pandemia do novo coronavírus”, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no final da quarta reunião de líderes por videoconferência para discutir a resposta à crise. “A Comissão fará uma avaliação cuidadosa e apresentará uma proposta”, e ao mesmo tempo o Eurogrupo “continuará a monitorizar a situação e a preparar o terreno para uma retoma robusta”, acrescentou.

A líder do executivo atirou esse exercício para a “segunda ou terceira semana” do próximo mês, embora o primeiro-ministro, António Costa, tenha adiantado a data para o dia 6 de Maio para a apresentação do plano da Comissão, provavelmente influenciado pelo “verdadeiro sentido de urgência” e pela “clara vontade de avançar juntos, progredir nas várias dimensões e construir um acordo” que os líderes demonstraram na reunião, de acordo com o relato de Charles Michel.

O presidente do Conselho Europeu reconheceu que, apesar de tudo, ainda há “diferentes sensibilidades” sobre os métodos, os instrumentos e as fórmulas mais adequadas para financiar o pacote de recuperação económica. “Sobre quais serão as modalidades, vamos aguardar as propostas da Comissão”, aconselhou aos jornalistas no final do encontro. Mas para que não ficasse uma ideia de que continuamos exactamente no mesmo ponto em que nos encontrávamos, disse estar “muito optimista”: “estas são questões difíceis, mas o debate foi muito racional e acreditamos que seremos capazes de chegar a boas soluções dentro de semanas”.

Também Ursula von der Leyen preferiu não se estender muito em detalhes, evitando especialmente avançar qualquer número que possa estar a ser estudado, quer para o valor do novo fundo de recuperação, quer para o montante global do próximo QFP. Ainda assim, acabou por revelar algumas ideias, nomeadamente de um aumento do tecto para os recursos próprios do próximo orçamento comunitário, “que em vez dos actuais 1,2% pode ter 2% nos próximos anos”, anunciou.

“O orçamento tem de se adaptar às novas circunstâncias e aumentar o seu poder de fogo. Por isso propomos subir o chamado headroom, isto é, o espaço entre o tecto do orçamento e o tecto dos recursos próprios”, revelou Von der Leyen. Graças a essa garantia, a Comissão poderá financiar-se nos mercados, “gerando fundos que depois serão canalizados para os Estados membros através do quadro financeiro plurianual”, explicou, recusando-se a elaborar sobre os valores que a Comissão estima recolher dessa maneira.