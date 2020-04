Combustíveis pressionados a descer, impostos “travam” quedas maiores

Os mercados petrolíferos continuam a navegar por águas desconhecidas e poucos se atrevem a garantir que as cotações do barril de Brent, que é a principal referência para a economia portuguesa, não irão também alcançar valores negativos, como aconteceu, no início da semana, com as do West Texas Intermediate (WTI), cotado em Nova Iorque.

