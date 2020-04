Governo abre a porta para o regresso do futebol

Enquanto o Governo alemão abriu as portas, esta semana, a um regresso do futebol profissional a partir do próximo dia 9 de Maio, o executivo português quer avaliar um eventual reatamento das competições antes de avançar com datas. Num email enviado aos diferentes organismos desportivos, esta terça-feira, o secretario de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) encara a possibilidade da actual temporada vir a ser concluída, dentro de determinadas (e rígidas) restrições. As maiores reservas foram levantadas pelo Sindicato de Jogadores, que não rejeita este cenário, mas quer garantias de segurança para os praticantes.

