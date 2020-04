Federação italiana quer que Serie A termine até 2 de Agosto

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) informou nesta quinta-feira que o presidente Gabriele Gravina decidiu fixar a data de 2 de Agosto como limite para finalizar a Serie A, cujo término estava previsto para 30 de Junho.

“A vontade do presidente Gravina é adoptar, nas próximas horas, uma medida para estender até 2 de Agosto o prazo para a conclusão da temporada 2019/20”, pode ler-se no comunicado oficial emitido pela FIGC.

Na mesma nota, o organismo esclarece que esta medida será tomada “em conformidade com as recomendações recebidas da FIFA e da UEFA”, enquanto aguarda o desfecho das negociações entre a Liga e a Associação de Futebolistas Profissionais sobre “a definição dos termos para a prorrogação dos contratos que expiram em 30 de Junho”.

A Serie A está suspensa desde 9 de Março, devido à pandemia do novo coronavírus, numa altura em que a Juventus, em que alinha Cristiano Ronaldo, liderava com uma vantagem de um ponto sobre a Lazio, segunda classificada.

“O mundo do futebol está a trabalhar sem pausas e de forma responsável para encontrar soluções concretas para a crise gerada pela covid-19, incluindo as que são necessárias e indispensáveis para defender as competições na próxima época, em 2020/21”, referiu Gravina, para quem o mundo do futebol “merece respeito em vez de ser usado para criar polémicas estéreis”.

Nesta quinta-feira, o Comité Executivo da UEFA reiterou a recomendação para que se possam completar as principais divisões nas 55 federações membro daquele organismo.

O futebol em Itália verá “nos próximos dias” uma decisão definitiva sobre o regresso, ou não, aos treinos e competições, disse na quarta-feira o ministro do Desporto italiano.

“Ouvi, com grande atenção, as várias posições, e nos próximos dias, depois de reunir com o Ministério da Saúde e o Comité Científico, tomaremos medidas sobre a possibilidade e métodos de regresso aos treinos”, declarou Vincenzo Spadafora.

Segundo o ministro, podem ser encontradas soluções para retomar os treinos - suspensos há um mês e meio -, após reuniões com os líderes da federação e das ligas profissionais e amadoras, além de representantes de jogadores, árbitros, adeptos e outros agentes.

A revelação de Spadafora surgiu um dia depois de os clubes da Serie A terem votado a favor do regresso à competição e da conclusão do campeonato da época 2019/20, apesar da reserva de oito clubes.

A Itália é o segundo país do mundo mais afectado pela pandemia de covid-19, a seguir aos Estados Unidos, com um total de 25.549 mortos e quase 190 mil casos de infecção confirmados.