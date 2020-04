“Talvez exista auto-censura em Portugal”, diz jornalista do The New York Times que escreveu texto sobre Benfica

Usando como pano de fundo o sorteio de um adepto assumido do Benfica para o julgamento de Rui Pinto, o diário norte-americano The New York Times, um dos jornais mais lidos em todo o mundo, questionou as alegadas ligações entre o Benfica e a Justiça portuguesa num artigo publicado na quarta-feira. Tariq Panja, jornalista que assina a peça, salienta no artigo o facto de “juízes, procuradores, responsáveis policiais de topo e até o primeiro-ministro” serem convidados assíduos no camarote “encarnado” nas partidas no Estádio da Luz. O jornalista falou com o PÚBLICO sobre o artigo que tem sido amplamente partilhado nas redes sociais.

Continuar a ler