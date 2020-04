Manuscrito de Bob Dylan de The times they are a-changin’ à venda por 2,2 milhões de dólares

Em Junho de 2014, Bob Dylan bateu um recorde no mercado dos manuscritos de música popular ao ver vendido por dois milhões de dólares pela Sotheby’s de Nova Iorque o manuscrito de Like a rolling stone (1965), que a leiloeira na altura classificou como “o Santo Graal das letras do rock”. Agora esse recorde pode ser batido, a confirmar-se a venda de um outro manuscrito do músico e cantor norte-americano. Trata-se de The times they are a-changin' (1964), que esta semana foi colocado à venda por uma loja de recordações de Los Angeles, a Moments in Time, por… 2,2 milhões de dólares (cerca de 2 milhões de euros) – preço fixo.

A canção, que deu título ao terceiro álbum de estúdio de Dylan, está escrita numa só folha, pautada, com as cinco estrofes pontuadas com notas e correcções, entre as quais se podem ler alguns nomes intrigantes, como “42nd Street Photo Booth” ou “Tommy Blake Sweetie Pie”.

A peça pertence a um coleccionador privado, que se mantém anónimo. Já o seu anterior proprietário terá sido Jeff Rosen, o produtor e gerente de Dylan.

Na mesma loja online estão também à venda dois outros manuscritos do músico, Subterranean homesick blues (1965), por 1,2 milhões de dólares, e a balada Lay lady lay (1969), por 650 mil dólares. Aí se podem encontrar também disponíveis manuscritos e outros documentos de figuras históricas, como Galileu ou Barack Obama, e fotografias assinadas de outros ícones, como Marilyn Monroe e os Beatles, Nelson Mandela e Leonard DiCaprio.

Esta nova chamada de atenção para Bob Dylan vem seguir-se ao recente e inesperado lançamento de duas novas canções originais, Murder most foul e I contain multitudes. Já a tournée de Verão que esteve marcada para este ano deverá ser cancelada devido à pandemia de covid-19.