Os livros são sempre uma boa ca(u)sa

Leituras em voz alta, concursos de leitura e escrita, passatempos com fotografias do que estamos a ler, jogos didácticos, ideias de escrita, sugestões de livros, formação, seminários, biblioteca digital.

À boleia do Dia Mundial do Livro, celebrado nesta quinta-feira, deixamos o convite para visitar o site do Plano Nacional de Leitura 2027.

O projecto tem como principal missão a integração social através da leitura, em diferentes suportes, divulgando conteúdos e ferramentas que pretendem fomentar não só a literacia mas também aguçar o gosto pelas palavras. A ideia é “que cada um escolha o formato mais acessível ao seu contexto e faça da leitura um acto de liberdade”.

Nas sugestões em cartaz estão, por exemplo, As Origens de Tudo - O Que Nos Torna Especiais? Como Tudo Teve Origem?, de Jürgen Kaube, O Papagaio de Flaubert, escrito por Julian Barnes, Testamento de Vasco Graça Moura ou O Mundo Em Que Vivi, de Ilse Losa.

Os mais novos têm direito a um capítulo próprio: 28 Histórias para Rir, de Ursula Wölfel, A Loja das Palermices, de José Jorge Letria, e Telefone Sem Fio, de Yara Kono, são apenas algumas das “histórias disparatadas” à mão de semear.