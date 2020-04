APEL considera que Ministério da Cultura “abandonou à sua sorte” editores e livreiros

Em reacção ao anúncio do Ministério da Cultura neste Dia Mundial do Livro do lançamento de um programa de apoio ao sector no valor global de 400 mil euros, que serão gastos na aquisição de livros às pequenas editoras e livrarias portuguesas, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), em comunicado, especifica que o mercado do livro em Portugal apresentará no final do mês de Abril uma perda prevista de 30 milhões de euros.

“Considerar que 400 mil euros podem atenuar a agonia de pequenos editores e livreiros, é querer ignorar a realidade. Considerar que todo o sector poderá no curto prazo recuperar algo com esta verba a distribuir por bem mais de centena e meia de editores e livreiros, é olhar para escritores, editores, livreiros, revisores, tradutores, designers e outras tantas áreas da cultura como entidades que não contam para o país”, escrevem nesse comunicado.

“Se este sector já estava de joelhos, o Ministério da Cultura, assim, deixou-o cair, abandonou-o à sua sorte e a todos que nele trabalham”, conclui a direcção da APEL. “Os editores e livreiros continuam sozinhos e completamente desprotegidos perante o presente e o futuro. Porque nestes tempos de pandemia nos habituamos a caminhar sozinhos, não estamos dispostos a vergar perante esmolas e continuaremos como até agora a dar voz aos nossos escritores e a lutar para que os portugueses tenham acesso à mais diversa literatura e poesia.”

Entre as medidas que a APEL tinha apresentado ao Ministério da Cultura para ajudar o sector estava esta da aquisição de livros pelas bibliotecas aos livreiros, mas também outras que ainda não foram atendidas. Como a “oferta de cheque-livro às famílias” para relançar a actividade, “o alargamento da Lei do Preço Fixo"(à semelhança de outros países como França e Espanha); um “subsídio a fundo perdido para as rendas das livrarias durante o período de inactividade” e “revisão da lei do arrendamento”, uma "redução do IVA a 0% no livro, por um período de 1 ano, que permita criar uma margem adicional a todo o sector livreiro e editorial”, “uma linha de crédito especial para as livrarias poderem satisfazer os compromissos com os editores seus fornecedores”, “flexibilidade laboral, sempre salvaguardada pelo respeito profissional e pela protecção social” e a criação de “uma linha a fundo perdido para apoio às editoras no desenvolvimento de novos projectos”.

Este apoio ao sector no valor global de 400 mil euros na aquisição de livros às pequenas editoras e livrarias portuguesas que o Ministério anunciou prevê que os livros serão comprados “a preço de venda ao público, dos catálogos das editoras e livrarias, até um máximo de cinco mil euros por editor e livraria”, como noticiou o PÚBLICO esta quinta-feira. Os exemplares adquiridos através deste programa “serão posteriormente distribuídos, em articulação com o Instituto Camões, pela Rede de Ensino de Português no Estrangeiro (cátedras, centros de língua portuguesa, leitorados) e pela Rede de Centros Culturais.