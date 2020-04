Carnegie Mellon Portugal apoia dez projectos com 21 milhões de euros

O Programa Carnegie Mellon Portugal (CMU Portugal) anunciou esta quinta-feira que vai apoiar, com um financiamento de 21 milhões de euros, dez projectos de investigação nas áreas das ciências e engenharia de dados, inteligência artificial, aprendizagem automática, design e engenharia.

Inicialmente previsto para financiar “três ou quatro projectos”, o concurso, lançado em Maio de 2019 pela Agência Nacional de Inovação (ANI), acabou por seleccionar, de total de 17 propostas, dez projectos que receberão o financiamento por um período de três anos.

“Foi uma excelente surpresa ver o número de candidaturas, mas acima de tudo o elevado número de projectos aprovados. Temos algumas das melhores empresas nacionais envolvidas no programa durante os próximos três anos o que nos deixa extremamente empolgados com os resultados que poderemos alcançar através destas parcerias”, refere o co-director nacional do programa, Rodrigo Rodrigues, num comunicado do CMU divulgado esta quinta-feira.

Os projectos, que vão ser liderados por dez empresas nacionais em parceria com 13 instituições de investigação das universidades de Aveiro, Coimbra, Lisboa, Nova de Lisboa, Minho e do Porto, bem como de sete departamentos diferentes da Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, vão responder “a problemas nos sectores da saúde, prevenção de fogos florestais, gestão de dados e tradução simultânea”.

Abrangendo as áreas das ciências e engenharia de dados, inteligência artificial e aprendizagem automática, design e engenharia aplicada até problemas sociais, mobilidade e autonomia, os projectos “reflectem o compromisso do CMU Portugal em promover a internacionalização de universidades, centros de investigação e empresas portuguesas”, acrescenta Nuno Nunes, também co-director nacional do programa.

Segundo o comunicado, globalmente, estes projectos representam um investimento total de 21 milhões de euros, dos quais 11,4 milhões de euros são financiados pelo programa Compete 2020 e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), seis milhões de euros pela Universidade de Carnegie Mellon e 3,5 milhões de euros por empresas portuguesas na área das tecnologias de informação e comunicação.

Este concurso integra um outro “mais amplo” lançado pelo programa Compete 2020, a ANI e a FCT no âmbito da iniciativa Go-Portugal – Global Science and Technology Partnerships Portugal e que resultou num total de 25 projectos seleccionados.