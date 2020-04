O que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

Como sempre, começamos com os dados do dia. Dos quase 22 mil casos de covid-19 confirmados até esta quarta-feira em Portugal, 1143 dizem respeito a pessoas que estão já dadas como “curadas”. Em 24 horas surgiram 603 novos infectados, o que corresponde a um aumento de 2,8% face ao dia anterior. Há 785 mortes a lamentar. Em baixo consulte a informação resumida do boletim diário da Direcção-Geral da Saúde. E leia mais aqui.

Praias adiadas. Regras de frequência em preparação

A época balnear pode arrancar a 1 de Junho. Mas ainda não é certo. “Tendo em conta a actual situação de emergência de saúde pública devido à pandemia da covid-19, e a consequente declaração do estado de emergência, existe uma reconhecida incerteza se, nos períodos em que habitualmente se dava início à prática balnear, estarão reunidas as condições para tal actividade”, refere a Agência Portuguesa do Ambiente. O que se pretende é garantir que as praias não se tornam focos de contaminação. Haverá regras em breve, tendo em consideração a capacidade de carga de cada praia (área de concessão e tamanho do areal ou solário) e a distância entre zonas de sombreamento (pelo menos dois metros quadrados). Será obrigatório o uso de máscaras nos bares e restaurantes de apoio. Leia mais aqui.

SEF investiga cinco migrantes que era suposto estarem em hostel

O Ministério da Administração Interna “tem fundamentalmente uma função de pagamento” e suporta, relativamente ao Conselho Português para os Refugiados (CPR), as despesas de acolhimento dos migrantes.” É desta forma que o ministro Eduardo Cabrita descarta qualquer responsabilidade do Governo no caso do hostel de Lisboa, onde viviam vários migrantes dos quais pelo menos 136 têm covid-19. Os infectados e outros hóspedes estão agora na base aérea da Ota, de quarentena. Para os próximos dias, adiantou Cabrita, está prevista uma “intervenção em outras unidades habitacionais de menor dimensão, todas na área de Lisboa, abrangendo cerca de 500 pessoas”. O PÚBLICO sabe, junto de fonte ligada ao processo de averiguações, que havia uma lista com 185 migrantes que estariam alojados naquele hostel, mas 25 não estavam no local no dia dos testes. Foram localizados 20, mas cinco, contactados telefonicamente pelo SEF, terão recusado dar a nova morada ou dirigir-se a uma entidade de saúde para fazer o teste. O SEF fez uma participação ao Ministério Público. Leia mais aqui. E aqui. E aqui sobre outra notícia: o SEF está impedido de expulsar estrangeiros por causa do estado de emergência.

Governo aceita proposta do PSD e reduz IVA de máscaras e gel

Rui Rio propôs e o primeiro-ministro anunciou: o IVA das máscaras e do gel desinfectante vai descer para 6%. Afinal, Bruxelas dá luz verde e António Costa admitiu avançar com a medida em resposta a uma pergunta de um deputado social-democrata. No debate quinzenal desta quarta-feira, o primeiro-ministro quis clarificar que não há nuances no seu discurso sobre austeridade. E avisou que pode “recuar” no desconfinamento, se for necessário. Leia tudo aqui. E aqui.

“Os mesmos que atacaram a cerimónia” do 25 de Abril vão dizer que “foi um fracasso”

Desvalorizando a polémica sobre o modelo das celebrações oficiais, na Assembleia da República (AR), dos 46 anos do 25 de Abril, Eduardo Ferro Rodrigues defende que “faria muito pouco sentido a AR estar ao serviço do país para votar três estados de emergência e, depois, fechar no dia 25 de Abril”. A cerimónia, preparada com a colaboração da Direcção-Geral da Saúde, respeitará o distanciamento social, mas não obrigará ninguém a usar luvas ou máscaras. Contará com menos de cem pessoas. Leia a entrevista aqui.

CGTP quer celebrar 1.º de Maio sem reformados ou crianças

Apesar de ter cancelado as manifestações e desfiles previstos, a CGTP mantém a intenção de estar “na linha da frente” e realizar acções de rua no próximo Dia do Trabalhador. Anunciou que irá realizar iniciativas “em Lisboa, na Alameda D. Afonso Henriques, no Porto e noutras cidades”, sem detalhar mais localizações. Em comunicado, a organização sindical diz que a participação será limitada e recomenda que não haja a participação de reformados “tendo em consideração as normas de protecção existentes”, bem como de crianças. A notícia está aqui.

Na rua, de novo. Começa a haver um “relaxamento”

O último fim-de-semana de 18 e 19 de Abril foi aquele em que os portugueses menos ficaram em casa desde que foi decretado o estado de emergência por causa da pandemia de covid-19, revelam os dados divulgados pela consultora PSE, especializada em ciência de dados. A percentagem de pessoas que ficaram em casa no fim-de-semana (63,9%) é até “inferior ao valor verificado no fim-de-semana anterior à declaração do estado de emergência”, refere a empresa, que tem analisado a mobilidade de 3670 pessoas através de uma aplicação no telemóvel – uma amostra representativa da população portuguesa, garantem os responsáveis. Consulte os números aqui.

TAP pediu garantias do Estado para financiamento de 350 milhões

A TAP pediu garantias ao Estado para duas possíveis operações de financiamento, por parte do Haitong e do ICBC Spain, para um total de 350 milhões de euros, segundo uma carta enviada ao regulador no dia 20 de Março. Leia aqui.

Estado de emergência em Espanha prolongado até 9 de Maio

O parlamento espanhol aprovou o prolongamento por mais duas semanas, até 9 de Maio, do estado de emergência em vigor desde 15 de Março no país, com o objectivo de impedir a propagação do novo coronavírus. Foi no mesmo dia em que o líder da oposição espanhola, Pablo Casado, do Partido Popular (direita), perguntou ao chefe do Governo, Pedro Sánchez, como é possível Portugal, mesmo ao lado, ter 700 óbitos de covid-19 enquanto Espanha tem 20 mil. Leia mais aqui. E aqui.

Primeira morte nos Estados Unidos ocorreu três semanas antes do que se pensava

A primeira morte por covid-19 nos Estados Unidos ocorreu no dia 6 de Fevereiro, no estado da Califórnia, pelo menos três semanas antes do que se pensava até agora. Num comunicado divulgado na noite de terça-feira, as autoridades de saúde do condado de Santa Clara anunciaram que as autópsias feitas a duas pessoas que morreram em casa, a 6 e 17 de Fevereiro, provam que já estavam infectadas com o novo coronavírus. Até agora, pensava-se que a primeira morte por covid-19 nos Estados Unidos tinha ocorrido a 26 de Fevereiro no estado de Washington, perto da fronteira com o Canadá e a quase 1500 quilómetros de distância do condado californiano de Santa Clara, num estado que faz fronteira com o México. “É a ponta de um icebergue de dimensão desconhecida”, dizem as autoridades locais. Os Estados Unidos registam mais de 834 mil casos de infecção. Leia mais aqui. E aqui.

Médico brasileiro morre depois de tomar hidroxicloroquina para curar a covid-19

Um médico do estado brasileiro da Bahia morreu na segunda-feira de ataque cardíaco, depois de ter tomado hidroxicloroquina durante quatro dias para curar a covid-19. A morte do médico, de nome Gilmar Calazans Lima, foi confirmada pelo secretário da Saúde do governo estadual, Fábio Vilas Boas. Os médicos têm avisado para os riscos que a hidroxicloroquina tem em doentes cardiovasculares. Leia mais aqui.

Africanos discriminados na China, muçulmanos na Índia

Começou pelos chineses, que eram vistos como se trouxessem o vírus do seu país - mesmo que não tivessem ido à China há anos. Os estrangeiros têm servido de bodes expiatórios para o novo coronavírus, e estes variam de sítio para sítio: agora, na China, são os africanos que são vítimas de racismo por causa do vírus. O artigo completo está aqui.

Reino Unido inicia ensaios clínicos para vacina

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, anunciou que os ensaios clínicos para a vacina da covid-19 que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford começarão nesta quinta-feira. Reforçou ainda que o Governo está a “apostar tudo” no desenvolvimento de uma vacina. Leia aqui.

Vómitos, diarreia ou urticária: os sintomas “invisíveis” da covid-19

Ainda há muito que não se sabe sobre a covid-19 e uma dessas coisas é a extensão dos possíveis sintomas que lhe estão associados. Os mais comuns são mesmo a febre, a tosse e as dificuldades respiratórias, de acordo com os boletins diários da Direcção-Geral da Saúde portuguesa, mas há outros sintomas que também começam a ser associados à doença noutros países e que até agora foram descartados — entre eles a diarreia e a urticária. Saiba mais aqui.

