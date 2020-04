Portugal ainda não atingiu metas para educação Europa 2020

Portugal ainda não atingiu os objectivos nacionais para a educação assumidos na estratégia Europa 2020, segundo apontou esta quarta-feira o Eurostat. No entanto, no final de 2019, estava mais próximo do que no ano anterior.

No final de 2019, Portugal apresentava uma taxa de abandono escolar precoce de 10,6%, abaixo da de 11,8% do ano anterior. O objectivo assumido para 2020 de reduzir a taxa de jovens entre os 18 e os 24 anos que não completam a educação ou formação obrigatória é de 10%.

Segundo o gabinete estatístico europeu, no que respeita aos licenciados com idades entre os 30 e os 34 anos, Portugal tinha no ano passado uma taxa de 36,2%, um progresso face aos 33,5% de 2018, mas ainda longe do objectivo dos 40% traçado na estratégia Europa 2020.

A União Europeia já atingiu o objectivo fixado para 2020 no que respeita à taxa de jovens licenciados (40,3%) e, com 10,2% de abandono escolar precoce, está próxima da meta dos 10%.

Em 2019, pelo menos metade da população com idade entre os 30 e os 34 anos tinham completado o ensino superior no Chipre (58,8%), na Lituânia (57,8%), no Luxemburgo (56,2%), na Irlanda (55,4%), na Suécia (52,5%) e nos Países Baixos (51,4%).

No outro extremo da tabela estão a Roménia e a Itália, respetivamente com 25,8% e 27,6% de licenciados.

As menores proporções de abandono escolar precoce, por seu lado, foram registadas na Croácia (3,0%), Lituânia (4,0%), Grécia (4,1%), Eslovénia (4,6%), Irlanda (5,1%) e Polónia (5,2%) e as maiores em Espanha (17,3%), Malta (16,7%) e Roménia (15,3%).