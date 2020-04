Fidelidade compra assinaturas para apoiar os media

A seguradora Fidelidade lançou uma campanha de apoio a sete órgãos de comunicação social que passa pela aquisição de oito mil assinaturas digitais. O PÚBLICO entra no lote de jornais escolhidos, com a aquisição de mil assinaturas, ao lado do Observador, Diário de Notícias, i, Eco, Expresso, Jornal de Negócios e Jornal Económico.

As assinaturas serão distribuídas por colaboradores e parceiros da companhia.

O anúncio deste plano é justificado pela Fidelidade com dois propósitos: “Ajudar os grupos de comunicação a suportar as dificuldades criadas no contexto da covid-19, reconhecendo a sua importância decisiva para o desenvolvimento de uma sociedade informada, democrática e plural”; e “apoiar a situação de teletrabalho em que uma larga maioria” dos trabalhadores da seguradora se encontra.

Para Jorge Magalhães Correia, presidente da Fidelidade, “apoiar a comunicação social nesta fase delicada é uma obrigação que resulta da nossa responsabilidade social promovendo os valores da cidadania e da literacia que consideramos fundamentais”.