Ex-reclusos levam a exoneração de delegado de Saúde de Ponta Delgada

O Governo dos Açores exonerou esta quarta-feira o delegado de Saúde de Ponta Delgada, Eduardo Cunha Vaz, por ter dado autorização a dois ex-reclusos para se deslocarem a outro concelho quando deveriam estar em confinamento obrigatório.

“Na sequência da situação verificada com dois ex-reclusos, que chegaram a Ponta Delgada provenientes de Lisboa e foram autorizados pelo delegado de Saúde de Ponta Delgada a deslocar-se ao concelho da Ribeira Grande, em incumprimento do confinamento obrigatório em unidade hoteleira a que tinham de estar sujeitos, a secretária regional da Saúde exonerou, com efeitos imediatos, o referido delegado de Saúde, Eduardo Cunha Vaz”, diz uma nota do governo açoriano.

Para este cargo, e com efeitos a partir de hoje, foi nomeada Larisa Shogenova, médica assistente de Saúde Pública na Unidade de Saúde da ilha de São de Miguel desde 2018, indica a Secretaria Regional da Saúde. Na mesma nota, a Autoridade de Saúde Regional reitera que, quanto “a outros dois ex-reclusos que testaram positivo para covid-19, saíram do Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo (Terceira) e foram directamente para o Aeroporto das Lajes para seguir para Ponta Delgada”, na ilha de São Miguel.

“Chegados ao Aeroporto de Ponta Delgada, foram directamente para a unidade hoteleira designada, em viatura indicada para esse efeito, onde foram testados e permanecem, desde essa altura, em confinamento obrigatório”, explica o Governo dos Açores.

Este, acrescenta, foi “o único percurso efectuado pelos dois ex-reclusos desde o momento em que deixaram o Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo até ao momento em que deram entrada na referida unidade hoteleira em Ponta Delgada”.

A informação de que os dois reclusos que testaram positivo não saíram da unidade hoteleira tinha sido já adiantada na noite passada. Horas antes, a Autoridade Regional de Saúde chegou a assumir um “erro de comunicação” que teria permitido que ambos tivessem ido até ao concelho da Ribeira Grande visitar as famílias, antes de se saber que estavam infectados. Contudo, esclareceu-se entretanto que foram outros dois reclusos a fazer esta deslocação.

Desde o início do surto foram confirmados 131 casos de covid-19 nos Açores, 109 dos quais activos, tendo ocorrido 15 recuperações (seis na Terceira, quatro em São Miguel, quatro em São Jorge e uma no Pico) e sete mortes (em São Miguel). A ilha de São Miguel é a que regista mais casos até ao momento (93), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (cinco).