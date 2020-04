Covid-19 em Portugal. Recuperados voltam a aumentar. Morreram mais 23 pessoas

Até esta quarta-feira foram registadas mais 23 mortes do que na terça-feira, fazendo com que haja um total de 785 mortes por covid-19 em Portugal. Há ainda mais 603 pessoas infectadas (num total de 21.982 casos confirmados), o que corresponde a um aumento de 2,8%. Mais 226 pessoas recuperaram da doença – ao todo, são 1143 pessoas “curadas”.

Estão internadas 1146 pessoas, menos 26 do que na terça-feira. O número de pacientes nas unidades de cuidados intensivos também diminuiu: são agora 207 pessoas, menos seis do que no dia anterior.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), que actualiza os números diariamente num boletim epidemiológico. Os registos que constam do boletim dizem respeito aos dados disponíveis até à meia-noite anterior.

A região Norte tem mais casos do que todas as outras regiões somadas. Há nesta zona do país 13.150 casos confirmados, mais 344 casos do que na terça-feira. Registam-se ainda na região Norte 454 óbitos, um aumento de 14 mortes em 24 horas. A região de Lisboa e Vale do Tejo tem mais 197 casos, elevando o total de infecções para 5093. O número de óbitos também aumentou: são agora 138 mortes.

Consta neste boletim epidemiológico a primeira morte registada no Alentejo: na terça-feira, um idoso de 87 infectado com a covid-19. Nesta área do país, existem 176 casos de infecção. No Algarve, existem 316 casos de infecção e 11 mortes. No arquipélago da Madeira estão confirmados 85 casos de infecção, enquanto os Açores já têm seis mortes relacionadas com a covid-19 e 109 casos de infecção. O Algarve e os Açores mantêm o número de mortes de terça-feira.

O concelho de Lisboa é o que tem o maior número de casos (1169), seguido de Porto (com 1102), Vila Nova de Gaia (1062 casos) e pelo concelho de Braga (com 903 casos).

Na terça-feira tinha sido registado um total de 762 mortes (mais 27 do que na segunda-feira) e 21.379 caos confirmados, mais 516 do que no dia anterior, o que correspondia a uma variação de 2,5%.

Taxa de letalidade global é de 3,6%

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, referiu esta quarta-feira, em conferência de imprensa sobre a actual situação da pandemia de covid-19, que a taxa de letalidade global em Portugal é agora de 3,6%. Acima dos 70 anos, a taxa de letalidade fixa-se nos 13%. Cerca de 86% dos casos confirmados de covid-19 estão, neste momento, a recuperar em domicílio. A percentagem de internamento é de 5,2% — 0,9% em unidades de cuidados intensivos e 4,3% em enfermaria, acrescentou António Lacerda Sales.

O secretário de Estado garantiu que Portugal tem “mais de um milhão de testes em stock, que serão distribuídos de acordo com as necessidades” e que, se necessário, a reserva nacional de testes será reforçada. António Lacerda Sales destacou ainda que, desde 1 de Março, foram já “processadas mais de 288 mil amostras” em Portugal e que, na semana de 13 a 19 de Abril, foram realizados, em média, 11.800 testes por dia.

Desde terça-feira está disponível uma plataforma para o atendimento de cidadãos surdos, que funciona através de videochamada. As chamadas serão atendidas por seis intérpretes de língua gestual e a plataforma estará disponível “24 horas por dia, sete dias por semana”.

Refugiados com covid-19 estão “bem de saúde”

Questionada sobre as cerca de 800 pessoas que aguardam resposta ao pedido de estatuto de refugiados e que estão alojadas em hostels em Lisboa, Graça Freitas referiu que “num grupo destes refugiados verificaram-se pessoas com sintomas”, encontrando-se actualmente 138 pessoas infectadas. Porém, a directora-geral da Saúde garante que os infectados estão todos “bem de saúde” e apresentam sintomas ligeiros.

“Das 185 que deveriam estar naquele hostel, estariam 175”, afirmou Graça Freitas, referindo-se ao hostel na rua Morais Soares onde foram detectados vários casos de infecção. As dez pessoas que não estão naquele hostel “estão a ser localizadas”. “Não foram fugas, foram apenas pessoas que se ausentaram para outras instalações onde também estavam refugiados. Neste momento, estão na OTA 138 pessoas que testaram positivo”, disse.

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou ainda que o aumento de casos suspeitos no dia 18 de Abril se deveu ao “enorme aumento da notificação laboratorial”.