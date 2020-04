Época balnear com arranque previsto para 1 de Junho, mas pode ser adiado

Este ano, a época balnear está prevista arrancar a 1 de Junho, altura em que as praias passarão a ser vigiadas pelos nadadores salvadores.

“Tendo em conta a actual situação de emergência de saúde pública devido à pandemia da covid-19, e a consequente declaração do estado de emergência, existe uma reconhecida incerteza se, nos períodos em que habitualmente se dava início à prática balnear [nomeadamente os que se iniciavam em Maio], estarão reunidas as condições para tal actividade”, refere a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) numa resposta enviada ao PÚBLICO.

O objectivo é “garantir que a fruição das zonas balneares não configure um veículo de contaminação, devendo avaliar-se as condições de segurança necessárias aos banhistas, compromisso também no quadro de orientação comunitárias”.

A APA destaca que está em causa “a saúde pública, tanto em termos da sanidade mental da população como da economia”, pelo que a actual situação exige “a preparação de uma época balnear mais exigente e segura, para banhistas e entidades envolvidas”.

Embora esteja planeada para arrancar a 1 de Junho, a APA sublinha que o início da época balnear será condicionado pelo levantamento do estado de emergência, pelas “determinações governamentais sobre o regresso à actividade”, pelas orientações da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e pela “elaboração de regras bem definidas de funcionamento destes espaços”.

“Não obstante a situação de emergência decretada e na sequência de despacho do ministro do Ambiente e Acção Climática, a Agência Portuguesa do Ambiente encontra-se a preparar a época balnear de 2020, nomeadamente a elaborar a proposta de portaria, com a identificação das águas balneares, a planear as campanhas de amostragem, considerando a eventualidade da época balnear poder vir a ter início a 1 de Junho, mas que será adaptada com o evoluir da situação”, refere a APA.

A APA garante ainda que “estão a ser estabelecidos contactos com os municípios, nomeadamente com aqueles em que a época balnear se iniciava mais cedo, para uma melhor articulação nesta matéria”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Comissão Técnica de Acompanhamento relativa à gestão das águas balneares reúne-se esta quarta-feira. Esta comissão integra a APA, o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), a Direcção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM), a Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), a Direcção-Geral da Saúde (DGS), a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a Direcção Regional dos Assuntos do Mar da Região Autónoma dos Açores (DRAM/RAA), a Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente da Região Autónoma da Madeira (DROTA/RAM), o Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente da GNR (SEPNA), o Instituto Nacional de Saúde “Doutor Ricardo Jorge” (INSA) e a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).

Em entrevista ao semanário Expresso, publicada na passada sexta-feira, António Costa avançou que o acesso às praias, durante o Verão, estará sujeito a restrições e que o Governo está a trabalhar com as autarquias e capitanias para garantir que não haverão aglomerados de pessoas. “Há praias de grande extensão onde a aglomeração é facilmente evitável, há outras em que todos sabemos que a aglomeração é grande. A aglomeração não vai poder existir”, disse, destacando a necessidade de manter as regras de distanciamento social e higiene pessoal nos próximos tempos, uma vez que “o vírus não hiberna no Verão”.

Já esta quarta-feira, durante a conferência de imprensa diária sobre a actual situação da pandemia de covid-19 em Portugal, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, referiu que o Governo ainda não tem “um cronograma para a época balnear” e que o seu arranque “está a ser estudado” e planeado. “O que estamos a fazer é, de uma forma paulatina, progressiva e muito cautelosa, começar a pensar e a ponderar a abertura de sectores importantes para a actividade da economia portuguesa, e obviamente que o sector balnear e o turismo também são sectores muito importantes para a actividade económica em Portugal. Mas ainda não temos um cronograma para essa situação, está a ser estudado e a fazer-se o respectivo planeamento”, disse.