Deputado do PSD promove conversas sobre desafios em Portugal no pós-covid-19

O antigo líder da JSD Pedro Rodrigues vai promover uma série de conversas online, aos sábados, sobre os desafios que se colocam a Portugal no período após o combate à pandemia. O primeiro convidado é o antigo ministro do Governo de Passos Coelho e professor universitário Miguel Poiares Maduro, que falará sobre os desafios à democracia, no dia em que se assinala o aniversário do 25 de Abril.

No vídeo de lançamento da iniciativa, o deputado do PSD considera que “é tempo” de conversar e reflectir o que será Portugal no pós-covid-19. “Não podemos ficar de braços cruzados, achando que se vai instalar uma normalidade assim que a crise pandémica passar”, afirmou. O antigo líder da JSD refere algumas das questões que se vão colocar depois de superada a crise sanitária, como a “pressão nos serviços de saúde” e a segurança social que “terá de se reinventar” e a própria democracia “terá de enfrentar novos desafios.”

Ao todo, estão previstas oito sessões, cada uma com um convidado, disponíveis na página de Facebook do deputado, e que se iniciam no sábado às 17h30 para celebrar o 25 de Abril, “mostrando que é possível assinalar” a data “sem pôr em causa o esforço tremendo que os portugueses estão a fazer no combate ao covid-19”.

Pedro Rodrigues, apoiante de Rui Rio nas eleições internas, coordenou a elaboração de uma proposta de reforma do sistema político e eleitoral, que foi incorporada no programa para as legislativas de 2019. Em Fevereiro passado, o deputado assumiu ser a favor de um referendo à eutanásia e anunciou a entrega de uma resolução nesse sentido, o que foi visto pela direcção do partido como um acto à revelia da posição oficial.