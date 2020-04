Covid-19: vídeo mostra a (impressionante) redução do tráfego aéreo mundial

O impacto da pandemia de covid-19 é notório em todos os sectores da economia; torna-se ainda mais evidente ao nível da aviação. O gráfico animado, disponibilizado pela organização internacional da aviação Eurocontrol, aponta para um decréscimo de 90% no tráfego aéreo europeu no mês de Abril de 2020, em comparação com o ano anterior. Na Península Ibérica, a redução do número de voos foi de 97%. E, por todo o mundo, os aeroportos estão desertos e os aviões parados.