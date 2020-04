O Fred e a Inês falam de coisas: Aquele sobre os influencers

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”.

Uma nota do Fred e a Inês sobre o episódio desta semana:

HAPPY MIDDLE OF THE SIXTH ISOLATION WEEK, YOU LITTLE CLOUDS OF LOVELINESS!

Esta semana conversa-se sobre influencers por aqui! Não estávamos bem à espera, mas tornou-se numa conversa com várias camadas e com muito por onde se lhe pegar. Acabámos por debater aquilo que nós achamos que é um “bom influencer” e um “mau influencer” e aquilo que nos faz, ou não, querer seguir e apoiar alguém nas redes sociais (e na internet em geral).

Agora queremos saber as vossas opiniões! Como é que se sentem em relação ao termo “influencer”? Quais são as vossas pessoas preferidas de seguir? Deixem nos comentários para todos começarmos a seguir as pessoas bonitas uns dos outros. Influenciem-nos com o vosso amor.

