O “gargalo” da covid

Quando, em Janeiro passado, começaram a chegar as primeiras notícias da infecção por covid na China, parece que ninguém levou a sério a ameaça. A própria Organização Mundial da Saúde demorou demasiado tempo a alertar o resto do mundo para a catástrofe que se aproximava. Talvez por receio de um novo falso alerta como o que lançou numa recente epidemia em que gritou “aí vem lobo” e, afinal, foi coisa de pouca monta.

Logo que a verdadeira dimensão da pandemia, em Fevereiro de 2020, começou a ser percebida, a maioria dos Estados começou a tomar medidas, uns mais prontamente do que outros, e os resultados das diferentes atitudes começam, agora, a ser percebidos.

Todos os países fizeram contas à vida e empreenderam medidas para o combate que se iniciava. As primeiras dificuldades identificadas (gargalos) foram a necessidade de mais camas hospitalares e de mais ventiladores.

Quanto às camas, os hospitais do Serviço Nacional de Saúde souberam de forma magistral reorganizar-se e assegurar camas que até agora foram suficientes e tudo leva a crer que continuem a sê-lo. Todas as iniciativas para abrir camas novas, salvaguardando a sua boa intenção, revelaram-se inúteis. Desejamos todos que a planificação do Governo continue a ser boa e que não venhamos a precisar delas. As camas hospitalares não chegaram a constituir “gargalo”.

Quanto aos ventiladores, o nosso primeiro-ministro informou que dispúnhamos de cerca de 1200. Olhando para os números de Espanha e de Itália, todos se apressaram a oferecer e a comprar mais ventiladores, uns, entretanto já chegados, e outros ainda a caminho. Mais uma vez, a resposta pronta do Governo, confinando o país, evitou que a pandemia se tornasse explosiva, permitindo assim que o número de doentes em cuidados intensivos se tenha mantido estável e abaixo da capacidade do SNS. Os ventiladores não foram, também, o “gargalo”.

Do verdadeiro gargalo que ainda hoje nos aflige, pouco se ouve falar. As enfermarias não são depósitos de pessoas infectadas e os ventiladores não funcionam sozinhos. Precisamos de profissionais de saúde. Aqui é que está o verdadeiro gargalo.

Apesar de termos formado muitos profissionais de saúde nos últimos anos, perdemos muitos deles na sua procura de melhores condições de trabalho. Os cortes no financiamento do SNS impostos pela austeridade (PSD e PS) levaram a que o SNS ficasse desprovido do número de profissionais necessário para o seu normal funcionamento. Há muito que esta deficiência era óbvia mas agora tornou-se gritante.

Médicos, enfermeiros, auxiliares de acção médica e funcionários de limpeza estão exaustos por horários sobrecarregados e condições de trabalho muito violentas. São muito bonitas as palmas, as velas nas ruas e o exemplo do Luís em Londres, mas faltam as verdadeiras medidas para corrigir este “gargalo”.

O Estado deve decretar, de imediato, um subsídio de risco a todos os profissionais que lutam na primeira linha contra a pandemia. Se o dinheiro não chegar para tal, acabem com as subvenções a ex-políticos e muitas outras despesas totalmente supérfluas do Estado

Sei que muita solidariedade tem surgido da sociedade em apoio destes profissionais mas não passam de medidas avulsas.

O Governo tem despejado dinheiro para as empresas para que os empregos não sejam perdidos. Umas empresas precisarão desse auxílio mas julgo haver muitas que estão apenas a, uma vez mais, sugar o Estado.

Não há em Portugal muitos profissionais de saúde que saibam lidar e controlar um ventilador. A necessidade de preparar, com urgência, pessoas para realizar esse trabalho é absoluta. Não podem ser mandados para a 1.ª linha de batalha sem a adequada preparação. Muitos dos que estiveram na 1.ª linha estão agora em casa, infectados. Muitos mais serão infectados nos próximos meses a vir. Outros, porventura, poderão morrer. Esperamos todos que não!

Esta pandemia vai durar muito mais tempo do que muitos imaginam. Vai arrastar-se por meses. Temos de estar preparados para essa longa corrida de fundo, treinando pessoas para o desempenho de tarefas mais complexas e arriscadas e contratando mais pessoal para as tarefas aparentemente menores mas que não deixam de ser essenciais. Refiro-me a auxiliares de acção médica e pessoal de limpeza hospitalar que, eles também, precisam ser adequadamente treinados.