O que é para o povo, não é para nós...

O estado de emergência prossegue até ao início de Maio, com ligeiras alterações na possibilidade do reinício de alguma economia de proximidade. Passou-se o período pascal com absoluto respeito pelas normas de confinamento. Pudemos ver o Papa Francisco nas cerimónias religiosas e na proclamação urbi et orbe numa, tão insólita como espiritualmente rica, Praça de São Pedro completamente vazia sem a presença física de fiéis de todo o mundo. Mesmo com as igrejas fechadas, a celebração pascal pôde ser vivida e consagrada em casa por quem assim desejou.

Insolitamente, perante um contexto legal de confinamento de todos, a Assembleia da República decidiu manter a cerimónia do 25 de Abril, ainda que com menos presenças. Estranha-se esta atitude, pois, nas actuais condições, se compreenderia melhor a anulação deste cerimonial. O mesmo Parlamento, que aprovou as regras impositivas e restritíssimas do estado de emergência, decide em causa própria e manda às malvas o que lá foi aprovado. E, sinceramente, custa-me ver o Presidente da República a dar cobertura a esta situação. No feriado do 25 de Abril, continuamos todos – e bem – com enormes limitações de circulação e de acesso a bens essenciais e confinados nas casas, sem podermos ver pais, filhos, avós e netos. Também as famílias que acompanham os seus entes mortos continuam reduzidas ao mínimo no momento mais doloroso da despedida. Além do mais, esta decisão é um insensível, insensato e ofensivo desrespeito pelos médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde, agentes de segurança e bombeiros.

Não se trata de empobrecer o significado e o indiscutível simbolismo daquele dia, do qual, porém, algumas forças políticas e políticos se acham donos vitalícios. Não se trata obviamente de “suspender a democracia” como já ouvi, mas de tão-só suspender este formato de celebrar a democracia. Em tempo de restrições como nunca tivemos, não pode haver dois pesos e duas medidas. A pedagogia do exemplo e o imperativo da coerência devem começar nas mais elevadas funções públicas. Só assim se edifica a verdadeira autoridade democrática. Nestas alturas, pergunto-me o que diriam os decisores destes cerimoniais, se também tivesse havido excepções religiosas na Páscoa. Teria caído o Carmo e a Trindade.

António Bagão Félix, Lisboa