Carta aberta a Angela Merkel

Prezada Chanceler,

Durante o surto do coronavírus – tal como em muitas outras ocasiões anteriores –, a senhora tem sido um exemplo de liderança para o seu país. Quer enquanto chanceler, quer enquanto física, demonstrou compreender plenamente a dimensão desta emergência de saúde, bem como os desafios que ela representa para a Europa como um todo.

Dirigimo-nos agora a si, enquanto cidadãos alemães e europeus, para lhe pedir que, na melhor tradição das políticas alemãs para a Europa, lidere uma resposta europeia unificada à crise económica e financeira trazida por esta pandemia.

Assistimos, com grande preocupação, à crescente ira, acrimónia e ressentimento entre países do sul e do norte da Europa. Uma epidemia não conhece barreiras entre o norte e o sul, e não deveríamos ser nós a criá-las. Pelo contrário: esta crise, enquanto ameaça existencial para a União Europeia no seu conjunto, exige novas formas de solidariedade europeia.

A menos que estas novas formas de solidariedade sejam encontradas, alguns países enfrentarão consequências muito mais profundas do que outros. Essa perspectiva é assustadora. Sabemos que a Alemanha se recorda da dramática recessão que sofreu após a Primeira Guerra Mundial. Se os outros países europeus tivessem impedido essa recessão, como se teria desenrolado a história? Não foi a União Europeia criada, precisamente, para escrever uma história diferente?

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, mais do que qualquer outro país, teve a capacidade de aprender com o seu passado amargo. A reforma imediata das suas forças armadas e, acima de tudo, o doloroso mas inflexível reconhecimento das atrocidades individuais e colectivas, foram e continuam a ser a base de uma nova Alemanha, e um elemento importante de uma herança europeia.

A emissão europeia de títulos de dívida, associada ao momento presente, mas assumindo um significado histórico muito mais abrangente, constituiria a necessária garantia e concretização dos esforços feitos pelo Banco Central Europeu e pelos diferentes países

Em circunstâncias difíceis, a visão que o seu país tem para a Europa prevaleceu sobre reivindicações nacionais, ainda que legítimas. Nenhum defensor de uma Europa unida pode esquecer o empenho de toda uma vida que Willy Brandt colocou na visão de uma Alemanha europeia, por oposição a uma Europa alemã. Um empenho continuado por Helmut Kohl, que ganhou o seu lugar na história como parceiro essencial de um compromisso virtuoso entre a criação do euro e a unificação imediata da Alemanha, conseguida pelo diálogo e em solidariedade com a Europa como um todo.

A pandemia que estamos a viver é uma emergência imprevista que faz um idêntico apelo ao diálogo e à solidariedade, no interesse de todas as partes envolvidas.

A emissão europeia de títulos de dívida, associada ao momento presente, mas assumindo um significado histórico muito mais abrangente, constituiria a necessária garantia e concretização dos esforços feitos pelo Banco Central Europeu e pelos diferentes países. Tal como tem sido defendido por eminentes economistas alemães e europeus, esta iniciativa permitiria enfrentar uma emergência que, de outra forma, poderá tornar-se numa crise da zona Euro e, em última análise, numa tragédia social e económica. Há um século atrás, as nações europeias ignoraram os conselhos de John Maynard Keynes e de outros economistas e pensadores eminentes, com consequências catastróficas. Não podemos cometer o mesmo erro agora.

É crucial agir agora, e mostrar aos povos da Europa o que há de extraordinário nesta actuação. Pedimos-lhe que lidere esta iniciativa no Conselho Europeu, mostrando ao mundo que os europeus estão unidos perante esta crise, prontos para fazer tudo o que for necessário para preservar a nossa união, e até para a reforçar perante as adversidades.

Estamos confiantes, cara senhora Merkel, de que isto acontecerá durante o seu mandato, reforçando o seu legado como Chanceler e como proeminente europeia.

Lista de subscritores

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

1 Andrea Pisauro Researcher in Neuroscience, University of Oxford Oxford, UK UK/Italy

2 Janina Jetter Translator Oxford, UK UK/Germany

3 Gian Giacomo Migone former chair Foreign Relations Committee, Senate of the Republic of Italy Italy Italy

4 Felix Hoffmann coordinator Take a Break from Brexit Breisach, Germany Germany

5 Alberto Alemanno Jean Monnet Professor in EU Law at HEC Paris Paris, France France

6 Luke Cooper Consultant researcher, LSE CCS London UK

7 Nadia Urbinati Professor of Political Science, Columbia University New York, USA USA

8 Jack Franco member of DiEM25 UK National Collective London, UK UK

9 Lazar Marc Professor Sciences Po (Paris) Paris France France

10 Colin Hay Professor of political science Paris (France) France

11 Antoine Vauchez CNRS Research professor at Université Paris France France

12 Peter Wagnrt Professor of Social Sciences Spain (German citizen) Spain/Germany

13 Sacriste Guillaume Assistant professor in political science Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) Paris (France) France

14 Susan Himmelweit Emeritus Professor of Economics London (UK) UK

15 Akeel Bilgrami Professor of Philosophy, Columbia University New York, USA USA

16 Gianluca Grimalda Senior researcher at the Kiel Institute for the World Economy Kiel Germany

17 Nora Lustig Professor of Economics New Orleans, USA USA

18 Nathalie Karagiannis Poet and researcher Barcelona (Spain) Spain

19 Marie Laure SALLES-DJELIC Professor, Dean School of Management and Innovation, Sciences Po Paris Paris, France France

20 RAPOPORT Hillel Professor of Economics Paris (France) France

21 Martin O’Neill Senior Lecturer in Political Philosophy York (UK) UK

22 Niccolo Milanese Director European Alternatives Paris France

23 Roberto Veneziani Professor of Economics London UK

24 Rudolf Winter-Ebmer Economist Linz (Austria) Austria

25 Stephany Griffith-Jones Emeritus Professorial Fellow, IDS, Sussex University UK UK

26 John Weeks Economist London, UK UK

27 Andrea Nightingale Professor of Geography Norway Norway

28 Ana Maria Falu Emeritus Professor National University of Cordoba, Argentina, CORDOBA Argentina

29 Francois Taddei Scientist PARIS France

30 Dominique Taddei Economist Monticello France France

31 Marc Fleurbaey Professor Princeton USA

32 Michael Jacobs Professor of Political Economy, University of Sheffield UK UK

33 Donatella Della Porta Professor of political science at Scuola Normale Superiore Florence, Italy Italy

34 Melinda Cooper Professor Canberra Australia Australia

35 Gustavo Cardoso Full Professor Media and Society Lisboa (Portugal) Portugal

36 Naila Kabeer Professor, International Development and Gender Studies London (UK) UK

37 Beate Littig Sociologogist Austria Austria

38 Mary Kaldor University Professor UK UK

39 John E. Roemer professor of politics and economics, Yale University New Haven CT USA USA

40 Sheila Jasanoff Professor of Public Policy Cambridge, MA (USA) USA

41 Prabhat Patnaik Professor Emeritus, Jawaharlal Nehru University New Delhi, India India

42 Richard Murphy Professor of Practice in International Political Economy, City University, London UK UK

43 Shauna Stack Researcher Vienna Austria

44 Saskia Sassen Professor of Sociology N York, USA and London, UK USA/Netherlands

45 Jason Gold Photographer Montenegro Montenegro

46 Veena Das Professor, Ph.D USA, India India

47 Paula Casal ICREA professor of political philosophy Barcelona Spain

48 josep ferret mas PhD in Law Barcelona (Spain) Spain

49 Julie Ward Former MEP UK UK

50 Saskia Sassen Professor New York, USA USA

51 Jude Kirton-Darling Labour MEP for North East England (2014-20) Belgium Belgium

52 Fabian Muniesa Professor, social scientist Paris (France) France

53 Andrew Williams ICREA Research Professor Barcelona (Spain) Spain

54 Andreas Kalyvas Associate Professor of Politics Greece Greece

55 Ben Judah Author and fellow at the Hudson Institute London UK

56 Yolanda Leask Designer Berlin Germany

57 Floriana Bondanese Solicitor / Avvocato London (UK) UK

58 Serena Olsaretti ICREA Professor Barcelona (Spain) Spain

59 Michele Fiorillo Scuola Normale Superiore / CIVICO Europa Verona Italy

60 Ingrid Volkmer Professor, Digital Policy, University of Melbourne Australia and Germany Australia/Germany

61 Arndt Kohn MEP 2017-2019 (SPD) Stolberg Germany

62 Michael Zeuske Historiker; Senior Research Professor, University of Bonn) Leipzig/ Bonn Germany

63 Bernd Wegner Prof. (em.) of Modern European History Hamburg/Germany Germany

64 Wolfram Siemann Professor Emeritus for History, University of Munich Munich/Adelzhausen Germany

65 Christoph Jetter Psychiatrist Hamburg/Germany Germany

66 Christian Freksa Research Professor of Cognitive Systems Bremen Germany

67 Aurore Lalucq MEP France France

68 Michael Wildt Historiker, Professor Berlin Germany

69 Volker Berghahn Seth Low Professor (em.) of History New York USA

70 Roberto Esposito Professore Universitario (Scuola Normale Superiore) Napoli Italy

71 Eugenio Barone Professor of Biochemistry - Sapienza University of Rome Rome Italy

72 Paola poldelmengo Ex insegnante di economia e diritto Treviso Italy

73 Roberto Contestabile Associate professor of Biochemistry, Sapienza University of Rome Roma, Italy Italy

74 Giovanna Boumis Rome (Italy) Italy

75 Antonella Tramutola Ricercatore Roma Italy

76 Annarita Fiorillo researcher, Dept of Biochemical Sciences, Sapienza University Rome Italy

77 Maria Carmela Bonaccorsi Ricercatore, Università di Roma La Sapienza Roma (Italy) Italy

78 Valerio Consalvi Associate professor of biochemistry Sapienza University of Rome Rome Italy

79 Adriana Erica Miele Professor of Biochemistry and Biophysics Lyon, France France

80 Stefano Fachin Professore di Statistica Economica, Sapienza Università di Roma Roma Italy

81 Luigi Narducci Pensionato Roma Italy

82 Paola Carlini Pensionata Roma Italy

83 Dionisia Maffioli Senior professor of Demography, university “La Sapienza” of Rome and University of Bari, Italy Roma Italy

84 Roberta Chiaraluce Professor Italy Italy

85 maurizio franzini professore di poliitca economica, Sapienza università di Roma Roma Italy

86 Silvana Gaetani Professore Ordinario di Farmacologia Roma Italy

87 FRANCO DORIS CITTADINO EUROPEO NATO IN Italy E QUA’ RESIDENTE San Martino di Lupari, Italy Italy

88 Maria Elena Miranda Banos Professore Associato Roma Italy

89 Maria Concetta Pellicciari Researcher Santa Lucia Foundation Rome Italy

90 Margherita Eufemi Prof associato Roma Italy

91 FrancescoRossi Prof Farmacologia Napoli Italy

92 Marco Angelo Scatigna Clinical Trials Unit Director IRCCS Cardiologic Centre Monzino Milan Milan Italy

93 Morena Gori impiegata Roma Italy

94 Maurizio Iemma ENT Surgeon, member of the Italyn and of the German ENT societies Salerno Italy

95 Nicola Rizzo Dirigente sindacale Segrate (MI) Italy

96 Vincenzo Cuomo Professor of Pharmacology University Sapienza Rome Italy Italy

97 Carlo Riccardi Professore universitario Perugia Italy

98 Elisabetta Cerbai Professor of Pharmacology, Director of European Laboratory for Non-linear Spectroscopy Firenze Italy

99 Rosaria Gaetani Insegnante Lecce Italy

100 Luigi Filocamo Researcher, Professor of Medicinal Chemistry Rome (Italy) Italy

101 Carla Blarzino Professore Associato Roma Italy

102 Ursula Grohmann Full Professor of Pharmacology Perugia (Italy ) Italy

103 Michele O. Carruba Professor of Pharmacology, School of Medicine, University of Milan Milan (Italy) Italy

104 Achille P. Caputi Professore Emerito di Farmacologia Università Messina italy Italy

105 Giorgio Racagni Docente Universitario Milano. Italy Italy

106 Teresita Mazzei Senior full Professor of Pharmacology University of Florence Italy Italy

107 Giorgio Cantelli Forti Professore Emerito Alma Mater Università di Bologna Bologna Italy

108 Andrea Giuffrida Vice President for Research UT Health San Antonio San Antonio Italy

109 Felice Roberto Pizzuti Full professor Economic Policy, Sapienza University of Rome Rome, Italy Italy

110 Genoveffa Di Dedda Giacovelli assistente Studio Legale Romanazzi & Giacovelli Cinisello Balsamo, Italy Italy

111 Silvana Gaetani Prof. Ordinario di Farmacologia Sapienza Univ. di Roma Roma Italy

112 Gino Costa Imprenditore Villarbasse Torino Italy

113 riccardo montanari disoccupato roma Italy

114 Rubino Grieco Director hospital Potenza Italy Rionero in vulture Italy

115 Angelo A. Nardozza Professore di Istituto Suoeriore - Pensionato Rionero in Vulture ( Potenza) Italy

116 Elviranina.Schiavo Farmacista Battipaglia Italy

117 Antonio Pugliese Già Prof. Ordinario clinica medica veterinaria Messina Italy

118 Amelia Filippelli Docente universitario Napoli Italy

119 Raffaele Porta Full professor of Biochemistry, University of Naples Federico II Napoli, Italy Italy

120 Alfredo Siani Primario Radiologo in pensione Napoli Italy

121 Fiorina Casale Professore associato di Pediatria Napoli Italy

122 Alfonso Barbarisi Professor of Surgery Pegaso University Naples Italy Naples Italy Italy

123 Giorgio Minotti Dean of Medical School Rome Italy

124 Paolo V. Pedone Professor of biochemistry Napoli Italy

125 Raimondo Pasquino Prof. Emerito University of Salerno Naples Italy

126 Antonio Bilancio Ricercatore Universitario Napoli Italy

127 Rubino Grieco Direttore amministrativo azienda sanitaria Rionero in Vulture ( Potenza ) Italy

128 Gian Candido De Martin Emerito Luiss Guido Carli Roma Italy

129 Maurizio De Luca Direttore dipartimento chirurgia generale Vicenza Italy

130 Francesco Fiorentino Docente università di salerno Napoli Italy

131 Andrea Colombini Chairman- Puccini e la Sua Lucca Festival Lucca - Italy Italy

132 Caterina Aurilio Professore Ordinario Anestesia e Rianimazione Napoli Italy

133 Michele di Natale Full professor Napoli (IT) Italy

134 Lucia Bertolini Docente San Giovanni Teatino Italy

135 Roberto Russo Professor of Constitutional Law - eCampus University - (Italy) Novedrate Italy

136 Domenico Lombardi Medico Pagani Italy

137 Arben Malj Former minister of finance and former minister of econony of Albania. Academic Advicer of Ecampus university Italy. Tirane Albania

138 Rosario Vincenzo Iaffaioli Medical Oncology professor, Emeritus Chief Naples, Italy Italy

139 Gian Cesare Romagnoli Professore Senior di Politica Economica - Università Roma Tre Roma Italy

140 Paolo Serra Funzionario pubblico Castel Maggiore (BO) Italy

141 Gaetano Manzari Presidet F.U.C.I Napoli Napoli Italy

142 Rosario Granato Child Neuropsichiatrist Aversa ( Ce), Italy Italy

143 Luigi Antonelli ingegnere Roma Italy

144 avio giacovelli avvocato monza Italy

145 Giovanni Ammirati Quadro Direttivo intesasay Bari Italy

146 Adelaide Minopoli Drammis Dirigente azienda agricola Napoli Italy

147 Santa de Siena docente Italy

148 Riccardo Fragnito Docente universitario Salerno Italy Italy

149 Sergio Delle Monache Ricercatore Roma Italy

150 Demetrio Romeo Human Rights Officer Cancun Italy

151 Marcella Leva Professoressa di lettere pensionata LECCE Italy

152 Alessandro Mazzucchelli Consulente del Lavoro Cernusco sul Naviglio Italy

153 Simona Borselli Filosofa Capri Italy

154 Antonio Sannino Artista Napoli Italy

155 Alessandra B. Fata libero professionista Roma Italy

156 Fabio Pellegrini Membro H. Congresso del Consiglio d'Europa Roma Italy

157 Salvatore Ponte Docente universitario, ingegnere Napoli Italy

158 Silvia Schatzmann Pensionsta Napoli Italy

159 Sue Konzelmann Reader in Management, Birbeck, University of London London, UK UK

160 Robert Kunst Professor of Economics Vienna (Austria) Austria

161 J.J. Moreso Professor of Legal Philosophy (Pompeu Fabra University) Barcelona (Spain) Spain

162 Iñigo González-Ricoy Associate Professor, University of Barcelona Barcelona (Spain) Spain

163 Luca Visentini General Secretary, European Trade Union Confederation Belgium Belgium

164 Trevor Evans Professor of Economics Berlin, Germany Germany

165 Astrid Wagner Research Scientist in Philosopy at CSIC Madrid Spain

166 Irene Payne Retired London UK

167 Ines Newman Honorary research fellow, De Montfort University London UK

168 Michael Newman Jean Monnet Personal Chair London UK

169 Geoff Gibas Communications Strategist-putting together Covid19 Best Practice Task Force Bulle Switzerland

170 Omri Preiss Managing Director, Alliance4Europe Brussels Belgium

171 Bearder Former MEP UK UK

172 Howard Davies Independent consultant in European higher education London (UK) UK

173 Lucy De Groot Senior Public Servant ( retired) UK UK

174 Caroline Voaden Former MEP UK UK

175 Lucy Nethsingha Former U.K. Renew Europe MEP UK UK

176 Irina von Wiese Former Member of the European Parliament London (UK) UK

177 Guerrero, enrique Former MEP Spain Spain

178 Anthony Gorman Retired Denia Spain Spain

179 James Beechey Art historian UK UK

180 Violeta Berisha UNHCR Amabasador Prishtina/ Kosovo Kosovo

181 James Westlake MSc retired risk and continuity practitioner UK and Spain Spain

182 Manuel Cortes General Secretary TSSA UK UK

183 Shaffaq Mohammed Former MEP (Yorkshire & The Humber) Sheffield UK UK

184 Jo Leinen Former MEP Germany Germany

185 Cécilia Gondard National Secretary, Parti Socialiste, France France France

186 El Yassa Myriam City concelor Besançon France

187 Hélène Conway-Mouret Vice-présidente du sénat Paris France France

188 Paul Crofts Retired Wellingborough UK

189 Petra Crofts Retired teacher Wellingborough UK

190 Marja Bijl Vice President PES Women Rotterdam Netherlands Netherlands

191 Pam Wallace Retired Spain Spain

192 Kyriakos Sachinidis Account Director Market Harborough UK

193 Dr Victor Foulds Ph.D Uk UK

194 Richard Kuper Writer, activist, citizen GB UK

195 Andy Kirkham Musician Sheffield, Europe UK

196 Michael Jonas Sociologist Austria Austria

197 Salma Zulfiqar Artist Activist UK UK

198 Joy Trpkovic Fine artist. Also Fellow of the Society of Designer Craftsmen London UK

199 Rivca Rubin Consultant Behavioural Sciences England UK

200 Nikki Wordsmith Writer U.K. UK

201 Yohann Chaigneau Economist Luxembourg Luxembourg

202 Sandro Gozi Member European Parliament France France

203 Alistair Ross Jean Monnet Senior Professor of Politics and Education, London Metropolitan University London. UK UK

204 Nicole Tutiaux Guillon professeure émérite en sciences de l'éducation VERTOU France

205 Dr Zefi Dimadama Vice President PESWOMEN / Dep. Spokeperson KINAL, PASOK Athens Greece

206 Julia Spinthourakis Professor / University of Patras Patras (Greece) Greece

207 John Katsillis Professor University of Patras Patras (Greece) Greece

208 Roulla Mavronikola Former MP Cyprus Cyprus

209 Diogo Nogueira Leite Economist Portugal Portugal

210 Sandra Chistolini Professor of Education, Università degli Studi Roma Tre, Roma (Italy) Italy

211 Nesta Shaw Retired Spain Spain

212 Marie Arena MEP Bruxelles Belgium

213 Quique Bassat ICREA research professor, Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) Barcelona, Spain Spain

214 Florbela Sousa Senior Assistant Professor pH.D. Lisbon (Portugal) Portugal

215 Gauting Teacher Germany Germany

216 Andrea Porcarelli Associated Professor of Pedagogy in Padua University Bologna Italy

217 Irina Bondarevskaya Associate professor, University of Educational Management NAES of Ukraine Kyiv, Ukraine Ukraine

218 Ricahrd Etienne Professeur émérite en sciences de l'éducation Montpellier (France) France

219 Michaela Kauer Senior Official in Public EU Affairs Vienna, Austria Austria

220 Ana Paula Caetano Professor/Education PhD Lisboa/Portugal Portugal

221 Chiara Mariotti Economist London UK

222 Miriam Schulz Ph.D. Candidate in Yiddish, Holocaust and Migration Studies, Columbia University New York USA

223 Carlton Fitzgerald Professor New London (USA); Oradea Romania

224 Amanda Baker-Frommholz Lehrerin Berlin Germany

225 Sandra Rone Leading researcher Insitute of Humanities, director Inclusive Educational Development Centre Latvia Latvia

226 Teresa Pullano Assistant Professor in European Global Studies Basel Switzerland

227 PANAGIOTA TZELEPI Professor Emerita University of Patras, Greece HOLARGOS GREECE Greece

228 Anne-Marie Van den dries Former Head Internationalisation VIVES De Pinte Belgium Belgium

229 Judith Bunting Former MEP and film maker UK UK

230 Mara Vidnere professor,Dr.oec.,Dr.habil.psych. Latvia Latvia

231 Guetta Bernard MEP (Renew) France (EU) France

232 Ulrich Volz Director of the Centre for Sustainable Finance, SOAS, University of London London (UK) UK

233 Pascal Durand Member of European Parliament Paris France France

234 Sigrún Aðalbjarnardóttir Professor Emeritus Reykjavík Iceland Iceland

235 Maria Odete Valente Professor of Science Education -University of Lisbon Lisbon-Portugal Portugal

236 Irène Tolleret Member of thé european parliament France France

237 Stefano Prato Managing Director, Society for International Development (SID) Italy Italy

238 Emilio Lastrucci Professor University of Basilicata - University La Sapienza, Rome Matera Italy

239 Claudia Vallejo associate professor and researcher Barcelona (Spain) Spain

240 Paula Guimarães Assistant professor Portugal Portugal

241 Fernando Matias Medico Lisboa Portugal Portugal

242 Lisa Denton Retired Alicante Spain

243 Albena Azmanova Reader in Politics, University of Kent U.K., Belgium, Bulgaria UK

244 Rachelle Hughes Teacher Sweden Sweden

245 Andrea Glauser Sociologist, Professsor of Cultural Studies Vienna Austria

246 Eveline Le Roy Coordinator international relations VIVES University of Applied Sciences - Applied Social Studies Kortrijk (Belgium) Belgium

247 ARZU SOYSAL Teacher BROMLEY SOUTH /Cyprus Cyprus

248 Bojana Culum Ilic Associate Professor Croatia Croatia

249 Carmen Dutu Associate Professor, Dimitrie Cantemir Christian University, Bucharest Romania Romania

250 Simon Mohun Emeritus professor of political economy, Queen Mary University of London UK UK

251 Yves Mény Emeritus President European University Institute France France

252 Chris Paul Mobilities Justice Researcher Manchester UK

253 Ognen Spasovski Professor in Psychology, UKIM, Skopje Macedonia Macedonia

254 Agha Tarek.H Khan Chief Master Ambassador for humanity Pakistan Pakistan

255 Caterina Di Fazio Postdoc, Maastricht University/Agora Europe, Co-founder Brussels Belgium

256 Josef Weidenholzer Professor emeritus, former MEP Austria Austria

257 Sadia Mir Academic in economics & policy, WUNRN EU London/ Brussels UK

258 Pia Wenningmann Civil Servant Germany Germany

259 Simona Laurian-Fitzgerald Associate professor Romania Romania

260 Jill Ebrey Research Associate. Sociology, University of Manchester Manchester UK

261 Josef Weidenholzer Professor emeritus, former MEP and Vice President of S&D Group Linz Austria

262 Carolina Alves Academic Cambridge UK

263 Juan Carlos Velasco Research Professor in Philosopy at CSIC Madrid Spain

264 Stephen Castles Honorary Professor in Sociology, University of Sydney Sydney Australia

265 Corbett, Anne former Visiting Fellow, London School of Economics UK UK

266 Milos Djajic Independent associate at Academy of arts in Novi Sad Zemun, Serbia Serbia

267 Tatiana Zimenkova Professor of sociology, vice-president of the University Germany Germany

268 Annika Elm Senior Lecturer of Education Gävle Sweden

269 Gabriele Pessl Sociologist Austria Austria

270 Sonja Licht President, Belgrade Fund for Political Excellence and Steering Board of Belgrade Security Forum Belgrade, Serbia Serbia

271 Marko Savkovic Executive Director, Belgrade Fund for Political Excellence Serbia Serbia

272 Marius Busemeyer Professor of Political Science, University of Konstanz Germany Germany

273 Mallard, Grégoire Professor of Anthropology and Sociology, Graduate Institute Geneva Switzerland

274 Angelika Bail artist La Hulpe (Belgium. Germany) Belgium

275 Colin Crouch sociologist Oxford (UK) UK

276 Ian Carter Professor of Political Philosophy, University of Pavia Italy Italy

277 Dorota Misiejuk Professor of the University in Bialystok, Poland Poland Poland

278 Fátima Pereira Associate Professor with Habilitation Porto, Portugal Portugal

279 Grzegorz Mazurkiewicz Professor of Jagiellonian University Kraków (Poland) Poland

280 David Edye University Teacher London UK UK

281 Graham Newell Director, IRIS Connect Brighton, United Kindim UK

282 Dr. Savvas katsikides Univ. Professor Nicosia, Cyprus Cyprus

283 Natália Alves Professor, Institute of Education, University of Lisbon, Portugal Lisboa Portugal

284 Raphaël Glucksmann MEP France France

285 Christina Preston Professor of Education Innovation England UK

286 Rasmus Andresen MEP - Germany Germany Germany

287 Andrew Mycock Reader in Politics, University of Huddersfield Huddersfield UK

288 Marisa Matias MEP Portugal Portugal

289 José Gusmão MEP Portugal Portugal

290 Tamara Hervey Jean Monnet Professor of EU Law Sheffield (UK) UK

291 Dr Chris Gifford Postgraduate Course Director Huddersfield, UK UK

292 Francisco Guerreiro MEP & Vice-President of the EP AGRI Committee Portugal Portugal

293 Dr. Johnna Montgomerie Head of Department, European and International Studies, King's College London UK

294 Christoph Bail Minister-Councellor, European Commission rtd. Starnberg (Germany) Germany

295 Nick Fahy Research Fellow, University of Oxford Oxford (UK) UK

296 Mark Flear Reader in Law, Queen's University Belfast Belfast UK

297 Philip Cole Former Head of English Translation Service, European Parliament UK UK

298 Brando Benifei Member of the European Parliament Italy Italy

299 Kerry Ann Christelow Business Change Manager Oxford, UK UK

300 Aurélie Mahalatchimy CNRS Permanent Researcher Aix-en-Provence (France) France

301 Karen Melchior MEP Radikale Venstre, Renew Europe Denmark (Europe) Denmark

302 Antonio Maldonado Rico Profesor de la Universidad Autonoma de Madrid Spain Spain

303 Secui Monica Associate Professor, University of Oradea Romania Romania

304 Tim Brighouse lately Commissioneer for London Schools ls Oxford UK

305 Joanne Callaghan Artist Northwich, UK UK

306 Petra De Sutter MEP Belgium Belgium

307 Trommsdorff, H. Peter Research Director/Professor retired France France

308 Ana Gomes Diplomat, exMEP Portugal Portugal

309 Carole Leathwood Professor Emeritus UK UK

310 Isabel Freire Associate Professor - University of Lisbon Portugal Portugal

311 Andrea Mammone Historian, University of London London, Great Britain UK

312 Imhäuser-Krauß Marita Pensioneer 35463 Fernwald Germany

313 Shahin VALLEE Economist Berlin Germany

314 Antonio Metastasio Consultant Psychiatrist London UK

315 Alberica Bazzoni British Academy Postdoctoral Fellow, University of Warwick UK UK

316 Massimo Matteoli Avvocato Empoli (Fi), Italy Italy

317 Andrea Rigon Associate Professor, University College London London (UK) UK

318 Simona Borselli Filosofa Capri na italy Italy

319 Sandro Natalini Pensionato Roma Italy

320 Anna Sergi Senior Lecturer England UK

321 Laura De Vito Research Fellow Italy/UK UK

322 Andreas Wittel Lecturer Nottingham UK

323 Vincenzo G Fiore Instructor New York (USA) USA

324 Philipp Ueffing International Civil Servant New York, USA USA

325 Dimitris Tsingos Entrepreneur Athens (Greece) Greece

326 Francesco tirino Associate profesor of economics Alicante Spain

327 Katia Nesci Mother Italy Italy

328 Maria Antonia Panascì Doctoral Researcher Durham (UK) UK

329 Grace O'Sullivan MEP Waterford Ireland

330 Johann Bacher Professor of Sociolgy Austria Austria

331 Joost van Loon Professor of Sociology Eichstätt Germany

332 Theo Panaritis Customer Education Specialist Athens, Greece

333 Gianluca Alfieri disoccupato Pisa (Italy) Italy

334 Dr. Trommsdorff Marion Examiner at the European Patent Office München Germany

335 Anna Migone student at the University of Oxford Oxford (UK) UK

336 Luca Guglielminetti Lectuter at University of Bergamo Torino (Italy) Italy

337 Thomas Schmidinger Political Scientist Vienna Austria

338 Federico Varese Professor of Criminology, Oxford University UK UK

339 Martin Krauß Dipl.Kfm. Fernwald Germany

340 Guillem Anglada Escudé Research fellow in space sciences Barcelona (Spain) Spain

341 Jean Franco Student at the University of Oxford London, UK UK

342 Fassone Maria Teresa Cost Accountant France France

343 giovanni brauzzi Retired Italyn Diplomat roma Italy

344 Federico M. Mucciarelli Full Professor of business law Modena (Italy) Italy

345 Katarzyna Anna Nawrot Commitee of Future Studies Poland 2000 Plus, Polish Academy of Sciences Poland Poland

346 Joachim Frank Professor at Columbia University; 2017 Nobel Prize in Chemistry New York (USA) USA

347 Tommaso Giacomini European Citizen Rome Italy

348 Sari Cantrill BA German / PGCE German Nottingham UK UK

349 Matteo M Galizzi Behavioural Economist, LSE London (UK) UK

350 Andi Wecker Film- und TV Produzent Köln Germany

351 Rosa D'Amato Member of European Parliament Italy Italy

352 Katarzyna Anna Nawrot Commitee of Future Studies Poland 2000 Plus, Polish Academy of Sciences Poland Poland

353 Benjamin Bodson Academ. assist. in EU law @UCLouvain & City Councillor Liège (Belgium) Belgium

354 Giovanni Paoloni Director - Postgraduate School for Archival and Library Heritage, Università “La Sapienza” Roma Italy

355 Alexandre Z. Khan Entrepreneur and researcher Paris France

355 Matteo M Galizzi Behavioural Economist, LSE London (UK) UK

356 rinaldo rui professor of physics, university of Trieste Trieste Italy

357 Hannah Sawtell Freelance Illustrator Nottingham UK

358 SOTIRIOS PILICHOS INSURANCE AGENT/BA(Hons), MBA Athens Greece

359 EMMANOUIL BIKAKIS Consultant Athens Greece

360 ZACHAROPOULOU Chrysoula Member of the European Parliament France France

361 Giorgio Giardina Assistant Professor Structural Biology Rome Italy

362 Valentina Ficola Medico Veterinario Italy Italy

363 Theofanis A. Petkos Software Engineer Athens Greece

364 Andrea Bellelli Full Professor of Biochemistry, Sapienza University of Rome Italy Italy

365 Dimitrios Tsarapatsanis Lecturer in Law, University of York Sheffield (UK) UK

366 Catia Tozzi Funzionario economico finanziario PA Foligno Italy

367 WILLY VAN WALLEGHEM past president intern fed touroperators alumnus college of europe belgium Belgium

368 Donatella Badin Retired Academic Turin Italy

369 Francesco Palermo Professor of Law, University of Verona, former Italyn Senator, Member of the Scientific Committee of the EU Fundamental Rights Agency Bolzano/Bozen Italy

370 Alain Desmazières de Séchelles Honorary member of the Paris Bar Ganges ( Hérault ) France

371 Beatrice Vallone Biochemist, University Lecturer roma Italy

372 Julia Morales Sanfrutos Specialised technician in Proteomics Barcelona (Spain) Spain

373 Gemma Marfany Professor of Genetics Universitat de Barcelona Spain

374 Thomas Nowotny dozent university of Vienna; ex - diplomat Vienna Austria

375 Marta Cosin Tomas Postdoctoral fellow in public health epigenetics Barcelona, Spain Spain

376 Miguel Vidal Research Scientist Centro Investigaciones Biológicas (CSIC) Madrid (Spain) Spain

377 Mara Dierssen Neuroscientist (MD, PhD), Center for Genomic Regulation Barcelona (Spain) Spain

378 Jesus M Paramio Head of Molecular Oncology Unit CIEMAT and Biomed Res Inst Hosp Univ “12 de Octubre” Madrid (Spain) Spain

379 Roberto Ferrari Associate Professor Parma (Italy) Italy

380 Laura Ochoa Postdoc PhD Logroño (Spain) Spain

381 Luis Miguel Garcia-Segura Research Professor at CSIC MADRID Spain

382 CArlos del Fresno Biomedical Researcher Madrid Spain

383 Aixa V. Morales Neuroscientist at Cajal Institute (CSIC) Madrid (Spain) Spain

384 DEŠA MLIKOTIN TOMIĆ Profesor of European commercial law, Jean Monnet Chair, University of Zagreb ZAGREB CROATIA Croatia

385 Olga Dolgova postdoctoral researcher Barcelona Spain

386 Jose R. Regueiro Professor of Immunology, Complutense School of Medicine Madrid (Spain) Spain

387 Giulia Coppiello Research fellow UNAV Pamplona, Spain Spain

388 Deša Mlikotin Tomić Professor of European comercial Law, Jean Monnet Chair, Univeristy of Zagreb Zagreb Croatia

389 Elias Bechara Researcher Spain Spain

390 Lars Velten Research Group Leader Barcelona, Spain Spain

391 Jose J. Lucas CSIC Research Professor Madrid (Spain) Spain

392 Emilia Mira Scientist Madrid (Spain) Spain

393 José M. Cuezva Professor of Biochemistry and Molecular Biology at Universidad Autónoma de Madrid Spain Spain

394 Xavier d'Anglemont de Tassigny Research Scientist, Institute of Biomedicine of Seville Seville (Spain) Spain

395 ALBERT DIAZ GUILERA Professor SALOU (Catalonia) Spain

396 Raquel Garcia-Castellanos Molecular Biology Researcher Barcelona (Spain) Spain

397 Marta Navarrete Neuroscientist Madrid (Spain) Spain

398 Maria Teresa Grande Azañedo European Projects Office - CIEMAT Madrid (Spain) Spain

399 Pilar Lauzurica Reasearcher Madrid, Spain Spain

400 Anabel Sanz Innovation Manager Spain Spain

401 Mariano Sixto Carrión Vázquez Staff Scientist at the Cajal Institute-CSIC Madrid Spain

402 Antonio Barbadilla Reasearch Professor in Genetics University Autonoma Barcelona, Spain Spain

403 Francisco Javier JORGE GARCÍA-REYES Head director university library Madrid Spain Spain

404 Angeles Arevalo Research Scientist at CSIC Madrid (Spain) Spain

405 Ionas Erb Bioinformatician Barcelona (Spain) Spain

406 Rosario Moratalla Villalba Principal Investigator/Full Professor Madrid (SPAIN) Spain

407 Johannes C. Landman Ambassador of Netherlands (rtd) Netherlands/France Netherlands

408 Anna Bigas PhD Cell Biology Barcelona (Spain) Spain

409 Antonio Sánchez Herranz Retired scientific from Hospital Ramón y Cajal Madrid Spain Madrid (Spain), Spain

410 Thomas Graf Scientist Spain Spain

411 Susanna Balcells Full professor in Genetics at Universitat de Barcelona Barcelona (Spain) Spain

412 Jakub Winnicki retraité France France

413 Alec Goodall HNC Business and Finance Aachen Germany

414 Daniel Grinberg Professor of Genetics. University of Barcelona Barcelona (Spain) Spain

415 Milan Antonijevic Director, Open Society Foundation Serbia Belgrade (Serbia) Spain

416 De acuerdo. Sin resticciones Engineer Retired Madrid Spain Spain

417 Jakub Winnicki diplomé du Collège d'Europe, ancien Sécretaire Général de la CCI Franco-Polonaise France France

418 Gabriela de Alba Lab technician España Spain

419 Martin Grubinger Musician/Prof. University of Music and Dramatic Arts Mozarteum Salzburg Salzburg Austria

420 Brigitte Sölch Kunsthistorikerin, Professorin für Architekturgeschichte/-theorie Germany(nach 10 Jahren Italien) Germany

421 Paolo Fontana Presidente Associazione Chernobyl di Maranello (MO) Formigine (Modena) Italy Italy

422 Santiago Goicoechea Development Economist Madrid (Spain) Spain

423 Jorge Marcano Master of Work and Organisational Psychology (University of Bologna, University of Barcelona)) Wien (Österreich) Austria

424 Mauro Santos Professor Bellaterra (Spain) Spain

425 Costanza Sciubba Caniglia Managing Editor Harvard Kennedy School Misinformation Review (Harvard)/ Director of Communications (data.org) New York USA

426 Vicente Andrés García Research Professor at CNIC, Madrid (Spain) Spain Spain

427 Carles Llucià Benito Business Director Manager Nexe twc Barcelona, Spain Spain

428 Wolf-Ekkehard Klix Rechtsanwalt u. Fachanwalt f. Erbrecht Weilheim i. Ob. Germany

429 Jose R Naranjo Research Professor CSIC Spain Spain

430 Paolo Abbate Theater Director Spain Spain

431 Simon Barrow Director, Ekklesia think-tank Edinburgh, Scotland UK

432 Pedro Simões Researcher Portugal Portugal

433 Nicola Acocella Former professor of Economic policy, Sapienza University of Rome Rome (Italy) Italy

434 Gildas de Séchelles Professeur de sciences économiques et sociales France France

435 Diego Torricelli PhD, Spanish National Research Council Madrid (Spain) Spain

436 Martin Pairet Project Manager, European Alternatives Berlin Germany

437 Florian Kossak Educator in Urban History / PhD UK / Germany Germany

438 Roberto Castaldi Research Director CesUE, professor of political philosophy e-Campus University Pisa (Italy) Italy

439 Sofia J. Araújo Associate Professor, School of Biology, University of Barcelona Spain Spain

440 Esther Castellano Sánchez Research Scientist in Oncology Salamanca (Spain) Spain

441 juan Perez Professor, University of Malaga (Spain) Malaga Spain

442 Gürkan Özturan Executive Manager at dokuz8NEWS Istanbul Turkey

443 Wolfgang Kowalsky Senior Advisor ETUC Brussels Belgium

444 Litsch Rudolf Kfm. Angestellter in Pension Salzburg Österreich Austria

445 Rocco Mazzolini PhD, Molecular Biology & Biomedicine Barcelona (Spain) Spain

446 Daniel Keohane Head of Policy, European Movement Ireland Dublin, Ireland Ireland

447 Ingo Schmidt Assistant Professor Hope, British Columbia Canada

448 Nicholas Barnes Carpenter Lincoln UK

449 Sergi Muyo Abad Researcher Barcelona (Spain) Spain

450 Marta Santos Research Scientist in Evolutionary Biology Lisbon (Portugal) Portugal

451 Maurella Carbone Teacher of foreign languages Frankfurt Germany

452 Patricia Silva Cultural Worker, M. F. A. New York NY, USA USA

453 Mariarosaria Bucci Associate Professor of Pharmacology, University of Naples - Federico Ii- Naples, Italy Italy

454 Marta Sigutova Senior Lecturer, University of Ostrava, CZ Ostrava Czech Republic

455 Guido Melis professore ordinario Università La Sapieza Roma Roma Italy

456 Josef Mitterer Philosophy Professor, University of Klagenfurt (Austria) Austria

457 Massimo Cingolani PRIVATE LUXEMBOURG Luxembourg

458 Pietro Molle Presidente ComItEs Londra London (GB) UK

459 Franz Ofner Universitätsdozent Wien (Österreich) Austria

460 BAILEY Ronald retired EU civil servant 30600 Vauvert, France France

461 Peter Johnson Business Director London UK

462 Liana Fattore Senior Researcher CNR-Italy Cagliari (IT) Italy

463 Christian Heitsch Senior Lecturer in Law Reading (UK) UK

464 Sheila Ravnkilde Retired Artist/teacher U.K. UK

465 Kristian Ravnkilde Retired civil engineer. Translator Nottingham UK UK

466 Guido Melis professore ordinario Università La Sapienza, Roma Roma Italy

467 Dana Burch Chair, UN&GlobalAffairs Program of Community Church of NY NY, NY (US) USA

468 David Morais Public officer Portugal Portugal

469 daniele pollicino Academic Visitor Oxford UK

470 Kacper Stefaniak Strategy Analyst Glasgow (UK) UK

471 Silvana Gaetani Full Prof of Pharmacology Sapienza University of Rome Rome (Italy) Italy

472 Pedro Ponte e Sousa Lecturer at Universidade Portucalense Porto (Portugal) Portugal

473 Zoja Chehlova Professor of Latvian University, Doc.hab.Paed Latvia Latvia

474 Anna Quaranta CEO at Hermione Estates Ltd, Msc CEMS HEC, Luigi Bocconi Business’ B.A. London (UK) UK

475 Ralf-Peter Hässelbarth MA European Office Management Neustrelitz Germany

476 Alfredo Ruiz Full Professor of Genetics, Universitat Autónoma de Barcelona Barcelona Spain

476 Janet Warren Television Producer and Journalist Littleworth Lane UK

477 Mark Salter Researcher & Consultant Stockholm, Sweden / Colombo, Sri Lanka Sweden

478 Joe Kaliszczak BA Social Sciences Greater Manchester, England, Europe UK

479 Ulla Trommsdorff Engineer Zürich Switzerland

480 Stefania Castagnolo Senior Computer Network Engineer Belgium Belgium

481 Natalia Mezzenga Head of Finance and Operations at Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture Basel, Switzerland Switzerland

482 Ing. Bernhard S. Zoidl GDP Trainer/Consultant Linz Austria

483 Gerardo Patacconi Head of Operations, ICO London UK

484 Dr Orla Fiona Mulholland classical scholar Berlin Germany

485 Wojciech Bialozyt Member of the Board of The Bronislaw Geremek Foundation Poland Poland

486 Anna Lucia De Luca Avvocato pubblico Firenze Italy

487 Giorgio Laguzzi Akademischer Rat Albert-Ludwids-Universität Freiburg Freiburg im Breisgau Germany

488 Cecilia Dorland Lecturer in English Literature & Drama / Stage Director London UK

489 Gianpaolo Baiocchi Professor of Individualized Studies and Sociology, New York University (USA) New York (USA) USA

490 Raffaele Mezzenga Professor - ETH Zurich Switzerland Switzerland

491 Hamidah Saleem undergraduate student UK UK

492 Miguel García Senior Project Management Portugal Portugal

493 DESA Mlikotin TOMIC Professor of Europen comercial LAW Jean Monet Chair, Tenure, University of Zagreb, Zagreb Croatia

494 Francesco Stellacci Professor, EPFL Lausanne Switzerland

495 Hakan Ergul Professor Belgrade Serbia

496 Angelica Biliotti Real estate agent Firenze Italy

497 Rosa Bernabe Science management Spain Spain

498 Fabio Mosca Teacher Italy Italy

499 Bastian Kenn Student of Political Science, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Paris France

500 Dr.med. Thomas Kellermann Physician, Demokratie in Europa-DiEM25 Berlin Germany

501 Elizabeth Slater Housewife Dunfermline UK

502 Susan Gittins Psychologist UK UK

503 Antonio Caputo Avvocato Ombudsman Torino, Italy Italy

504 Dr. Mark Ferrara Research Fellow, PhD Brighton, UK UK

505 Lucas Wiessing, PhD Principal Scientist in Public Health, EUstaff4climate Ambassador Lisbon Portugal

506 Cristina de Barros Costa Journalist Lisboa Portugal

507 João Seixas Professor of Urban Planning, Universidade Nova de Lisboa Lisboa, Portugal Portugal

508 Rui Soares Biomedical Researcher Portugal Portugal

509 Bruno A Martinho Museum Curator/Ph.D. Lisboa, Portugal Portugal

510 Pablo Hernández Sau Ph.D. Researcher (EUI) Florence (Italy) Italy

511 Enrico Greco Post-Doc Assistant Researcher at Aix-Marseille Université and Peking University Marseille (France) France

512 Antonio Marques Medico Pediatra Braga (Portugal) Portugal

513 marco molteni PhD Student, University of Oxford Italy Italy

514 Lona Quiz Professor Helsinki Finland

515 Miguel Neves Student Lisboa, Portugal Portugal

516 Stavros Makris Mechanical Engineer Cyprus Cyprus

517 Claire Debucquois Researcher Belgium Belgium

518 João Duarte Associate Senior Lecturer Lund Sweden

519 Joao Florencio Senior Lecturer in Art History and Visual Culture, University of Exeter UK UK

520 Roberto Purrello Professor at University of Catania (Italy) and Member on CUN (National Council of University) Catania Italy

521 Thomas Gegenhuber Assistant professor for digital transformation Germany Germany

522 Colin McDonald/Coilin Macdomhnaill Retired Civil Servant British resident, Irish citizen Ireland

523 Marcello Bruni RE Consultant Bologna Italy

524 Blagoy Blagoev Lecturer for Management and Organization, Leuphana University Lüneburg (Germany) Germany

525 Gonnermann, Henner Forstdirektor D-35041 Marburg Germany

526 Michael Marten Teacher and Researcher Scotland UK

527 Frederico Vasconcelos Faria Sales Manager, Oetker Collection UK UK

528 Gabriele Zaffagnini Researcher Barcelona (Spain) Spain

529 Tom Gillich Aktivist/ Community Organizer/ Urban Planer Regensburg Germany

530 Justo P. Castaño Professor and Researcher Cordoba Spain

531 Nuno Mendonca Neurologist Porto Portugal

532 Rita Vella Economista Bologna (Italy) Italy

533 Tatjana Veith Project Manager, Climate Alliance Frankfurt am Main (Germany) Germany

534 Alessandro Valera Director of Ashoka Italy Rome Italy

535 Dolores David Teacher Italy Italy

536 Viviana Novelli Senior Travel Professional London UK

537 Paulo Cunha PROJECT MANAGER Porto - Portugal Portugal

538 João Santos Psicólogo Lisbon Portugal

539 Jorge Só Digital Transformation Design Lead Lisbon, Portugal Portugal

540 Diethardt Stamm Leitung Mittelhessischen EnergiegenossenschaftDipl.Ing. Butzbach/Germany Germany

541 Sylvie Considère enseignante chercheure France France

542 Wolters, Sabine Jugendbildungsreferentin Gießen Germany

543 Andreas Krauss Dipl. Ingenier Darmstadt, Germany Germany

544 Antonino Marciano Associate professor, Department of Physics at Fudan Univetsity, and INFN Frascati Shanghai (China) and Rome (Italy) Italy

545 Rebeca Grynspan Economist, Former Vicepresident of Costa Rica, at present Iberoamerican Secretary General Madrid, Spain Spain

546 Katja Sinko Activist Berlin, Germany Germany

547 Roland Kreskoci SME, General Manager Nove Zamky Slovakia

548 Vladimír Gábor Journalist Šamorín, Slovensko Slovakia

549 Miro Kubik artist / radio owner London UK

550 Michal Vasecka Sociologist, member of the ECRI (CoE) in respect of Slovakia Slovakia Slovakia

551 Janko Hraško European citizen Wu-Chan

552 Dieter Kaufmann Umweltaktivist Frankfurt am Main, Germany Germany

553 António Mendonça Pinto Economist Lisbon - Portugal Portugal

554 Robert Babela Professor of Public Health and Health Economist, St. Elizabeth University Bratislava, Slovakia Slovakia

555 Jozef Pisarcik Civil Engineer Slovakia Slovakia

556 Dušan Ježík Mediátor Trenčín Slovakia

557 Iveta Námerová Sociologist researcher, admin of EU Funds Bratislava; Slovakia Slovakia

558 Jan Haisch Student Heidelberg Germany Germany

559 Marian Horvath Student, Comenius University Bratislava, Slovakia Slovakia

560 David Boruta Crisis Manager Bratislava (Slovakia) Slovakia

561 Boris Zala Former Member of European Parliament, Slovakia, philosopher Bratislava Slovakia

562 Rebeca Mejias Estevez Senior Scientist, PhD in Cellular and Molecular Biology UK UK

563 Patrick Allen Chair, The Progressive Economy Forum UK UK

564 Edo Stodola Staplerfahrer Austria Austria

565 Tina Ellen Lee Artistic Director and Producer UK UK

566 Eva Nowotny President of the Board of the University of Vienna; former Ambassador Vienna, Austria Austria

567 Cristian Cañestro Professor of Genetics Barcelona, Catalonia (Spain) Spain

568 Valentina Di Rosa Full Professor of German Literature & Culture Naples (Italy) Italy

569 teresa adell researcher barcelona Spain

570 Florenci Serras Professor of Genetics, University of Barcelona Barcelona (Spain) Spain

571 Carme Auladell University Research Professor Barcelona Spain

572 livia patrizi Art Education Director Berlin Germany

573 Cátia de Carvalho Researcher Porto, Portugal Portugal

574 Paula Lopes PhD Candidate - Psychology Universidade do Porto Vila Nova de Gaia Portugal

575 Fabio Pellegrini Member H. le Congrès du Conseil de lEurope Rome Italy

576 Enric Serras i Colomer Mestre i Director d’escola Barcelona Span

577 Friderike Graebert Zahnärztin, Kommunalpolitikerin, BAG Europa B90/Grüne Neustadt an der Weinstrasse Germany

578 Arta Danaj Lawyer and Activist Fier Albania Albania

579 Denisa Mersini Economist and Historian Tirana Albania Albania

580 Juli Pujade-Villar Professor de Biologia. Universitat de Barcelona Barcelona (Catalunya) Spain

581 Artan Mark Accountant and Activist Tirana Albania Albania

582 Elio Danaj Professor in Philosophy Fier Albania Albania

583 Enric I. Canela Professor of Biochemistry and Molecular Biology Barcelona, Spain Spain

584 Antonela Dukas Mersini Student and activist Tirana Albania Albania

585 Margarita Mersini Dukas Artist Tirana Albania Albania

586 Katerina Doukas Writer Fier Albania Albania

587 Barbara Gindlová state chief counselor, The Governmental Office of the Slovak Republic of the Plenipotentiary for Civil Society Development Slovakia Slovakia

588 Antonino Marciano’ Associate Professor, Department of Physics Fudan University, & INFN Frascati Rome (Italy) Italy

589 Santiago Cuevas Senior Research Scientist Spain Spain

590 Eduard Nižňanský Professor of Modern History Bratislava, Slovak Republic Slovakia

591 L. Federico Rossi PhD London UK

592 Stefano Lariccia Docente Universitario Roma Italy

593 Shabnam Kadir Senior Lecturer, University of Hertfordshire UK UK

594 Michael Gaebel European University Assocation Brussels Belgium

595 Lucrezia Maiorana Immigration Service France France

596 Carlo Maiorana Medico ortopedico Italy Italy

597 Sebastian Stölting PhD Bielefeld Germany

598 David Cacrral Martinez Postdoctoral Researcher, TU Dresden Dresden, Germany Germany

599 Elizabeth Norall insegnante Napoli Italy

600 Alexandra Bitusikova Professor of Social Anthropology Banska Bystrica, Slovakia Slovakia

601 Jan Misko Economist Bratislava, Slovakia Slovakia

602 Luigi Peano Engineer Châtillon (France) France

603 Milos Danis IT specialist Prague Czech Republic

604 Juraj Zeman researcher Slovakia Slovakia

605 Vincenzo Romania Associate Professor at University of Padova Padova Italy

606 Manuel Palacios Pérez Researcher in Biomedical Science Madrid (Spain) Spain

607 Marilena Squecco Pensionata Cavazzo Carnico Italy

608 Andrea Bucciarelli Banker Italy Italy

609 Ľubomír Kukuča Business developer Slovakia Slovakia

610 Ján Dančík Agree Bratislava Slovakia

611 Jakub Slávik medicine student Slovakia Slovakia

612 Jaroslav Strba manager Slovakia Slovakia

613 Miroslav Ondriska Radiologist Slovakia - Bratislava Slovakia

614 Katarina Mackova Architect Bratislava Slovakia Slovakia

615 Virgilio Bartolomei Libero professionista AREZZO (AR) Italy

616 Zuzana Palachová Teacher now, worker in laboratory dairy production Slovakia Slovakia

617 Stanislav Daniel manager (philanthropy) Wien, Austria Austria

618 Jacopo Grotti Software Engineer Braunschweig Germany

619 Radomila Konecna professor at Univerity of Zilina Zilina, Slovakia

620 Ladislav Gocoň Graphic designer Vydrany, Slovakia Slovakia

621 Nagy Zsófia Phd student, journalist Budapest Hungary

622 Andrea Johnson Private business Slavhostice Czech Republic

623 Elena Forte University associate professor Rome Italy

624 Andrej Skubla IT Berater Slowakei Slovakia

625 Miloslav Krajcik medical doctor Slovakia Slovakia

626 Miroslav Dudlak Lawyer Bratislava (Slovakia) Slovakia

627 Tomas Cermak Doctor of Medicine Tabor, Czech Republic

628 Michael Srba-Deywicz Senior Advisor WIen, Österreich Austria

629 Martin Andel Sales Skalica (Slovakia) Slovakia

630 Rado Macko entrepreneur Slovakia Slovakia

631 Viera Mazíková The teacher Ladce Slovakia

632 Michal Šalaga Bestatter / Theologie Slowakei / Krupina Slovakia

633 Jozef Lenko Sales manager Senec Slovakia Slovakia

634 Lukáš Hatala IT consultant Bratislava Slovakia

635 Simonetta Menichetti Funzionario pubblico Bologna (Italy) Italy

636 Viktor Cop Bussinesmann Slovakia Slovakia

637 Alexander Slafkovsky Physisian, mayor Liptovský Mikuláš , Slovakua Slovakia

638 Peter Rechtorík Environmentalist - Schaeffler Slovakia Slovakia Slovakia

639 Martin Podolan Psychotherapist, psychoanalyst Trnava, Slovakia Slovakia

640 Peter Samuely profesor fyziky Kosice Slovakia

641 Dora Marucco Professor of history of political institutions Torino Italy

642 Giorgio Maran Writer and activist Varese, Italy Italy

643 Viliam Hakala Bank manager Slovakia Slovakia

644 Piero Graglia Professor of History of European integration at University of Milan Milan, Italy Italy

645 Anthony Barnett Writer and activist Oxford, UK UK

646 Felice C. Besostri former Italyn Senator, 1996-2001 and member of PACE Milano, Italy Italy

647 Martin Ockajak Software Engineer Switzerland Switzerland

648 David Boruta Crisis Manager Bratislava (Slovakia) Slovakia

649 Gabriela Múčková invalids Senec Slovakia Slovakia

650 Juraj Lendel Software developer Brno, Czech republic Czech Republic

651 Pavol Kobza Building engenieer Trenčín Slovakia

652 Martin Bača Teacher of philosophy UK and Slovak Republic Slovakia

653 Ivan Brandsdorfer Physician Slovakia Slovakia

654 Peter Tichy techniker Slowakei Slovakia

655 Peter F. ‘Rius JÍLEK University teacher, philologist Bratislava, Slovakia / Zagreb, Croatia

656 Martin Pernecký Rentner Kvetoslavov, Slowakei Slovakia

657 Monika Schmidova economist Slowakia Slovakia

658 Michal Druga geographer Banská Bystrica - Slovakia Slovakia

659 Tomas Machcinik Learning Manager Prague Czech Republic

660 Rudolf Biermann Film producer Slovakia Slovakia

661 Robert Liscak Customer service, Schaeffler Slovakia Slovakia

662 Ľuboš Midriak Television direktor und wreiter Slovak republik, Bratislava Slovakia

663 Petronela Jakubikova State officer Topoľčany, Slovak Republic Slovakia

664 Olívia Sojková Lehrerin Lučenec Slovakia

665 Jan Frankovsky PhD student (genetics) Bratislava, Slovakia Slovakia

666 Michal Tomčík Founder Bratislava Slovakia

667 Ivana MUDr Adamcová lékař Zdiby Slovakia

668 Zdeněk Stránský obsterician Pardubice Slovakia

669 Eva Spencer Self-employed York, UK UK

670 Marek Mentel scientist, lecturer Bratislava, Slovakia Slovakia

671 Katarina Holubova Hydrologist Bratislava Slovakia

672 Dr Peter Kasalovsky President of the Informal Economic Forum Economic Club and The Itnernational peace committee Bratislava, Slovakia Slovakia

673 Vladimír Mihál Univerzitní profesor Olomouc Slovakia

674 Michal Vojtuš financial advisor Jesenského, Kysucké Nové Mesto, Slovakia

675 Boris Rosa Programator Bratislava, Slovakia Slovakia

676 Guy Delbaen Ingénieur Vilvorde, Belgique Belgium

677 Marcel Zajac predseda Komory MVO pri rade vlády SR pre MVO Bratislava, Slovakia Slovakia

678 Marta Miret Lab Technician Barcelona, Spain Spain

679 Lukas Ostrolucky Project Manager Slovensko - Bratislava Slovakia

680 Berta Caballero Lopez Researcher Barcelona Spain

681 Róbert Stolárik Lekár Hlohovec Slovakia Slovakia

682 Silvia Acquistapace PENSIONATA ROMA Italy Italy

683 Alberto De Angelis SERIGRAFO ROMA Italy Italy

684 Massimo Marnetto impiegato Roma Italy

685 Pavel Poliak Consultant/Berater Bratislava Slovakia

686 Peter Faber Selbstendig in der Slowakischen Republik Piestany, Slowakei Slovakia

687 Julius Panik Retiree Kremnica, Slovakia Slovakia

688 Marco Acquistapace Impiegato Tecnico Informatico Roma (Italy) Italy

689 Peter Škrovan dôchodca Gbely, Slovensko Slovakia

699 Juraj Rácz AUDITOR A PORADCA PRI ZAVEDENí SYSTéMOV RIADENIA--VŠ II stupňa ii. STUP Košice Slovakia

700 Julija Baginskaite Scientist Vilnius Lithuania

701 Daniel Innerarity Professor of Political Philosophy at University of the Basque Country Spain Spain

702 Anna Falcone Lawyer and activist Rome, Italy Italy

703 Barbara Spinelli former MEP Italy Italy

704 Maros Balo Ekonom Poprad, Slowakei Slovakia

705 Olle Svenning Columnist and former editor of “Aftonbladet” Stockholm Sweden

706 Hans Blix Director General Emeritus of the IAEA Vienna Austria

707 John Polanyi Professor of Chemistry, Nobel Laureate, University of Toronto Canada Canada

708 Mario Bova Ambassador, former Director General for Europe, Ministry of Foreign Affairs Italy Italy

709 Catherine Guicherd Senior Consultant in humanitarian assistance France France

710 Tana De Zulueta Spanish-Italyn journalist, former member of the Italyn Parliament Rome, Italy Italy

711 Cinthia Bianconi President, Adriano Olivetti Foundation Rome, Italy Italy

712 Lukas Ostrolucky Project Manager Slovensko - Bratislava Slovakia

713 Antonio D’ONOFRIO Full Professor of Applied Physics Caserta, Italy Italy

714 Maria Grazia Minetti Psicoanalista Roma, Italy Italy

715 ANTONIO ZUCARO scrittore ROMA Italy

716 Franziska Brantner Former MEP and current MdB, Grünen Berlin, Germany Germany

717 Michael Zeuske Senior Research Professor, University of Bonn Bonn, Germany Germany

718 Martin Sabrow Director Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Postdam, Germany Germany

719 Jürgen Kocka Professor Emeritus for History, Freie Universität Berlin Berlin, Germany Germany

720 Wolfram Siemann Professor Emeritus of European History Munchen Germany

721 Kalypso Nicolaïdis Professor of International Relations, University of Oxford Oxford, UK UK

722 John Weeks Economist London UK

723 Carmo Tovar Manager Porto, Portugal Portugal

724 Anabela Marisa Azul Biologist, Researcher, PhD Coimbra, Portugal Portugal

725 Graça Ribeiro Engineer Portugal Portugal

726 Patrícia Aguiar Chemical engineer Madrid Spain

727 Loretta Scannavini Pensionata Castel Sant'Angelo Rieti Italy

728 maria clara Researcher Abrantes, Portugal Portugal

729 Emanuela D’Acunto Post doctoral researcher Rome, Italy Italy

730 Daniel Furtado Cleaning supervisor London UK

731 Alexandre Caldeira Administrative Lisbon, Portugal Portugal

732 Tomás Ferreira Student Portugal Portugal

733 João Ribeiro Consultor Marketing Digital Porto, Portugal Portugal

734 JOSE ALEXANDRE BRITO Engineer MATOSINHOS Portugal

735 Nuno Fernandes Technical Product Manager France France

736 Vítor Oliveira Técnico Porto Portugal

737 Catarina Simoes Engineer Lisboa, Portugal Portugal

738 Rodrigo Tiago Public Administration Student Portugal , Palmela Portugal

739 José Pedro Moura Tour driver Lisbon Portugal

740 Paulo Borges Technical Assistant Seixal, Portugal Portugal

741 Ana Dias Machado Silva Manager E-commerce Porto Portugal

742 Pedro Cordeiro Austerity migrant/Bachelor Torquay Australia

743 Ricardo Baptista Geógrafo Lisboa Portugal

744 Herni Profissional de seguros Porto Portugal Portugal

745 ABRANTES Professor Matemática ca Portugal - Seia Portugal

746 Pedro Pereira Professor Lisboa, Portugal Portugal

747 Filipe Semanas IT Analyst Portugal Portugal

748 Francisco Lucas Batchelor in management Cascais Portugal

749 João Garcia Retired Santarém, Portugal Portugal

750 Rui Jorge Meira Student Afife, Viana do Castelo Portugal

751 Paulo Veloso Técnico Administrativo Braga-Portugal Portugal

752 Hugo Fernando Teacher Porto, Portugal Portugal

753 José Alves Técnico de Segurança Social Porto Portugal Portugal

754 Javier Buceta Fernandez Scientist Spain Portugal

755 André Barata Associate Professor Lisbon Portugal

756 João Tiago Valente Assistente Social Porto/Portugal Portugal

757 Nuno Arcanjo Designer Lisbon Portugal

758 Ana Baptista Operária metalomecânica Setubal Portugal

759 António Menezes advogado Porto Portugal

760 Sara Barros Baker Portugal Portugal

761 Antoine Pimentel Artist Condeixa, Portugal Portugal

762 Miguel Garcia Project Manager Lisboa, Portugal Portugal

763 Ilidio Carneiro Director instalações e património Porto, Portugal Portugal

764 Marta Fonseca Produtora executiva Lisboa, Portugal Portugal

765 Rita Ferreira Fisioterapeuta Vila do Conde Portugal

766 Nuno Neves Digital Product Designer / Bachelor's Degree Lisbon Portugal

767 Vasco Medeiros Public Functionary Fundão, Castelo Branco Portugal

768 Nuno Neves Digital Product Designer / Bachelor's Lisbon Portugal

769 Joaquim Fernandes comercial Portugal Portugal

770 Nuno Ribeiro Fotógrafo Matosinhos - Portugal Portugal

771 José Matias College Professor Lisbon, Portugal Portugal

772 Eduardo Abreu Comercial Porto, Portugal Portugal

773 Manuel Noronha Saler man Portugal Portugal

774 Daniel Domingues Eletritian Portugal Portugal

775 Pereira Pedro University Professor Portugal Portugal

776 Irene Pimentel Historian Lisbon Portugal Portugal

777 Vlad Tépido Researcher Portugal Portugal

778 Osmar Architect Oliveira do bairro-Portugal Portugal

779 Maria Fátima carvalho Araújo Profissional liberal Braga Portugal Portugal

780 Filipe Passos IT specialist Portugal Portugal

781 Carlos de Sá Analista/programador Vila Nova de Famalicão Portugal

782 Pedro Pereira Empresario Porto - Portugal Portugal

783 Maria José Santos Administrativa Porto - Portugal Portugal

784 Maria Cabrita Assistent Professeur Portugal Portugal

785 Ricardo Silva Economist Portugal Portugal

786 M.João Dias Professora Lisboa, Portugal Portugal

787 Palma Duarte Jornalista Lisboa Portugal

788 Sofia Correia Researcher Porto, Portugal Portugal

789 Fernando Sá Consultar comercial Portugal Portugal

790 Nuno Lima Senior Tecnical acount Valongo, Portugal Portugal

791 Rui Gonçalo Doctor Portugal Portugal

792 Bernardo Sequeiros PhD Student on Computer Science Covilhã, Portugal Portugal

793 Filipe Mil-Homens Student Lisbon, Portugal Portugal

794 Luís Pinto Lawyer Porto Portugal

795 Juliana Andrade Secretária Portugal Portugal

796 João Simões Músico Lisboa, Portugal Portugal

796 paulo nascimento unternehmer Portimão, Portugal Portugal

797 Frederico Mestre Biologist/PhD São Bartolomeu de Messines Portugal

798 Paulo Guerra IT Lisbon Portugal

799 João Sampaio Professor /licenciatura Castelo de Paiva.- Portugal Portugal

800 Patrícia Saramago film editor Portugal Portugal

801 Isabel Sousa Artist Seixal, Portugal Portugal

802 Custodio Mestre Computers technician Tavira - Algarve Portugal

803 Lurdes Martins Formadora Lisboa Portugal

804 Manuela Silva Técnica Superior Portugal Portugal

805 Ana Sílvia Rocha Art Conservator Portugal Portugal

806 José António Freitas Pestana TÉCNICO ELECTROMECÂNICA Santa Cruz, Portugal Portugal

807 Isabel Pina Geógrafa Lisboa, Portugal Portugal

808 Aníbal Silva Empresário Portugal Portugal

809 Andreia Amaral Researcher/PhD Genetics Lisbon, Portugal Portugal

810 Gabriele Maria Sgarlata Researcher Palermo, Italy Italy

811 Luís Oliveira Engineer Lisbon, Portugal Portugal

812 Graciete Soares Teacher Santarém - Portugal Portugal

813 Markus Nikel Autor und Produzent Rome Italy

814 Pedro Medeiros Photographer Coimbra, Portugal. Portugal

815 Fernando Ferreira Economist Portugal Portugal

816 Maria vital retired Portugal Portugal

817 Inês Mahú Scientist - Biomedical Research Oeiras, Portugal Portugal

818 Edoardo Brandi Student Rome, Italy Italy

819 Elena Sgobino Psicologa Roma, Italy Italy

820 Jorge silvestre It specialist Portugal Portugal

821 João Silva Engineer S. Marcos, Portugal Portugal

822 Nuno Rato Manager Oeiras, Portugal Portugal

823 Cátia Pinto University Student Braga, Portugal Portugal

824 Joaquim Marques Manager Lisboa. Portugal Portugal

825 Luis Santos Tecnico recursos humanos M. Grande, Portugal Portugal

826 Gonçalo Branco Scriptwriter Lisbon Portugal

827 Carlos Rodrigues Marketing Braga, Portugal Portugal

828 Alvaro Ferreira Small business owner Portugal Portugal

829 Vicente Andrés García Scientist Madrid, Spain Spain

830 Henrique Santos Retired Portugal Portugal

831 Jorge Esteves IT Tecnhician Portugal Portugal

832 Antonio Araujo Project Manager Barcelona Spain

833 Vera Neto Degree Santo Tirso Portugal

834 Hugo Silva Empresário industrial têxtil Maia, Porto, Portugal Portugal

835 Alexandre Neto Verkäufer Gymnasium Lisabon Portugal

836 António Rocha Bank brunch manager Viseu Portugal

837 Carlos Conceição Technology Consultant Lisboa Portugal

838 Alexandre Neto Verkäufer Gymnasium Lisabon Portugal

839 Paulo Dias Medical doctor Matosinhos, Portugal Portugal

840 André Castro Architect Portugal Portugal

841 Daniel de Andrés Bus driver Madrid Spain

842 Cátia Gonçalves PhD student - Cell and Molecular Biology Braga, Portugal Portugal

843 Sergio Rocha Sales Manager Portugal Portugal

844 Paulo Machado Engenheiro S. João da Madeira, Portugal Portugal

845 Luciana Capretti giornalista Italy Italy

846 Silvério Cunha Prof. at the University Évora - Portugal Portugal

847 Paula Carvalho Publicitária Lisboa Portugal

848 Giulia Alberico scrittrice Roma Italy

849 Hugo Matos Sales Manager Porto, Portugal Portugal

850 João Nunes Real Estate Agent / Licensee Coimbra, Portugal Portugal

851 Ana Coucello Retired civil servant Lisboa, Portugal Portugal

852 João Santos Comunicação / Licenciatura Porto, Portugal Portugal

853 Paulo Ponto Psychologist Portugal Portugal

854 Roberto Guerreiro Engineer Lisbon, Portugal Portugal

855 Harald Weilnböck Sozialwissenschaftler / Trainer Berlin, Germany Germany

856 Filipe Silva Audit Lisbon, Portugal Portugal

857 Leonor Carneiro Técnica de Laboratório Portugal Portugal

858 Joana Cunha Ferreira cinema maker Lisboa Portugal

859 Hélio Ferreira Teacher Portugal Portugal

860 Vasco Pisco Civil engineer / business owner Lisbon, Portugal Portugal

861 Teresa Cadete Professor Lisbon Portugal

862 Joana Micaelo Teacher ÉVORA, portugal Portugal

863 Tiago Duarte Software Engineer Portugal Portugal

864 Hugo Paula Nurse Portugal Portugal

865 Helder Pinto Maintenance technicion Beja Portugal

866 Ana Santos Comercial Portugal Portugal

867 João Paulo Bessa Arquitecto Lisboa Portugal

868 Jorge Bento Professor of the Oporto University Porto - Portugal Portugal

869 Henrique Braga Professor Vila Nova de Gaia - Portugal Portugal

870 Daniel Cardoso Chef cousine Portugal Portugal

871 Jose Pais Reformado Paços de Brandão - Portugal Portugal

872 Fernando Carvalho Software engineering Lisboa Portugal

873 Daniel Couto Arquitecto Porto Portugal Portugal

874 Joao Simoes Administrador d e2 medias empresas Estremoz , Portugal Portugal

875 Manuela Lopes Empresária Lisboa, Portugal Portugal

876 Jose Pais Reformado Portugal Portugal

877 Martin Schotte Rechtsanwalt Bergisch Gladbach Germany

878 Marco Coelho Brand Manager Porto, Portugal Portugal

879 Chiara Pagnani Lehrerin Bergisch Gladbach Germany

880 Rui Valdiviesso Health Scientist Vila Nova de Gaia, Portugal Portugal

881 Maranhão Comercial Portugal Portugal

882 Mariana Ribeiro Estudante Portugal Portugal

883 Teodoro Togati Professor of Macroeconomics Torino, Italy Italy

884 Paulo Rocha Empregado fabril Portugal Portugal

885 José da Silva Vieira Journalist Maia - Portugal Portugal

886 Liliana Mendes Nurse Sines, Portugal Portugal

887 daniel eurico desenhador Vila Franca Xira Portugal

888 Leonor Maria Moura Duarte Health care (aide-soignante) Suisse Switzerland

889 Paulo Silva Empresário Maia, Portugal Portugal

890 Susanna Fisanotti textile designer Brandizzo (TO) Italy Italy

891 Maria Silvia Gnetti Pensionata Roma _ Italy Italy

892 Eurico Frade Jornalista Lisboa, Portugal Portugal

893 Tiago Álvares Psychologist Cascais, Portugal Portugal

894 Maria Emília Bidarra da Costa Aposentada Portugal Portugal

895 Vitor Mesquita 12° Ano Montijo Portugal

896 Telmo Dias BSc Multimedia Engineering Dusseldorf Germany

897 Francisco Estrela student aveiro Portugal

898 Marco D'Orsi student Rome Italy

899 Giovanna Improta Professore ordinario Universita Rome Italy

900 Joao Figueirinhas Key Account Manager Porto, Portugal Portugal

901 Filipe Mendes Entrepreneur Lisbon, Portugal Portugal

902 claudia Dias Master in Comparative Linguistics Vila Nova de famalicão Portugal

903 Carlos Salgado Economista AGUEDA, PORTUGAL Portugal

904 Noé Sousa Pintor Portugal Portugal

905 Rafael Soares Estudante Mestrado Integrado Portugal Portugal

906 Maria Cristina Seabra de Almeida Freire Médica Lisboa, Portugal Portugal

907 Gonçalo Guerreiro Santos University Student Faro, Portugal Portugal

908 José Manuel Adão de Castro Lousada retired Tomar Portugal

909 Aureliano Bandeira Area leader Hull, England UK

910 João Almeida Sport Manager Lisbon Portugal

911 Rui Silva Physicist/PhD Porto, Portugal Portugal

912 José Correia Advanced tehcnician Amadora, Portugal Portugal

913 Ana Paula Jardim Programadora cultural - Licenciatura. Frequência de Mestrado Portugal Portugal

914 Gonçalo Barral Engineer Lisboa Portugal

915 Cristina Vieira do Vale Gestora Portugal Portugal

916 Domingos Moreira Financial Advisor Porto, Portugal Portugal

917 André Namora Público Prossecutor Portugal Portugal

918 Francisco Palacino Student Almada, Portugal Portugal

919 André Namora Public Prossecutor Coimbra Portugal

920 Tiago Martins Unemployed Leiria, Portugal Portugal

921 Sara Falcão Casaca Professora universitária Portugal Portugal

922 Frederico Branco Judge in court of appeal Almada, Portugal, Portugal

923 jorge santos researcher/phd Coimbra, Portugal Portugal

924 João Firmino Retired Lisbon, Portugal Portugal

925 Vítor Teixeira Servente Porto, Portugal Portugal

926 Ana Silva Ajudante ação direta Porto, Portugal Portugal

927 Dimitri Scarlato Lecturer London UK

928 A. Filipe Oliveira Vinagre Economist Lisbon, Portugal Portugal

929 José Vaz Nascimento actor Almada, Portugal Portugal

930 Regina Morais Degree in Economics and Cinema Lisbon, Portugal Portugal

931 Duarte Carvalho Architect Viana do Castelo, Portugal Portugal

932 Maria Campos Real Estate Broker Sesimbra Portugal Portugal

933 Paulo Dentinho Journalist Lisboa Portugal

934 Jorge Valpacos Bancário Porto, Portugal Portugal

935 Daniel Costa Docente Viana do Castelo - Portugal Portugal

936 Joana Leão Meireles Medical Doctor Maia, Portugal Portugal

937 Alberto Martins ROC Maia, Portugal Portugal

938 Sara Fonseca Ferreira Sociologist Lisboa, Portugal Portugal

939 Susana Tanqueiro Mother and caregiver Lisboa, Portugal Portugal

940 Ana Moutinho Laboratory technician (automotive industry) Maia Portugal

941 Graça Vilaça empresária lisboa. portugal Portugal

942 Tiago Soares Economista/Graduate Lisbon Portugal

943 Herculano Rebordao Manager Lisbon Portugal

944 Ana Abreu customer representative Braga, Portugal Portugal

945 Rafal Klosek Student Warsaw, Poland Portugal

946 Patrícia Pereira Trade finance Specialist Porto, Portugal Portugal

947 João Luís Castro Engineer Braga, Portugal Portugal

948 Fernanda Torre Lehrerin Portugal Portugal

949 Carolina Castilho Student Beja, Portugal Portugal

950 Ana Costa Engenheira agrónoma Vila Real Portugal

951 Patrizia Mazzoli Pensionata Roma Italy Italy

952 Luís Pereira Sound recordist Lisboa, portugal Portugal

953 Ricardo Franco University Professor Almada, Portugal Portugal

954 Duarte Alexandre Nunes Valério Parra Marques Student Lisbon Portugal

955 Pedro Miguel Salazar Student Portugal Portugal

956 Ana Malcata Public servant - University degree Lisbon - Portugal Portugal

957 José Magalhães MP Lisbon,Portugal Portugal

958 Susana de Sousa Investigadora Faro, Portugal Portugal

959 Carlos Vieira Monteiro Translator Lisboa, Portugal Portugal

960 Gonçalo Angeiras Student Póvoa de Varzim, Portugal Portugal

961 Helena Alves Reformada Lisboa-Portugal Portugal

962 Mário Lima Teacher Portugal Portugal

963 RIcardo Barbedo Regulatory affairs manager Lisboa - Portugal Portugal

964 Rui Frazão Researcher Lisbon Portugal

965 Jorge Moura Pinto Engenheiro Portugal Portugal

966 Paulo Agostinho professor Lisboa Portugal

967 Luísa Nogueira Professor Portugal Portugal

968 José Teixeira Freight forward Porto, Portugal Portugal

969 João Pedro Amorim Researcher Porto, Portugal Portugal

970 Joana Clemente Project Manager Portugal Portugal

971 Custódio Silva Key Account Manager Oeiras Portugal

972 Carlos Madeira Journalist Lisboa, Portugal Portugal

973 Natália Reis Businesswoman / Graduation Porto, Portugal Portugal

974 Nuno Costa computer engineer Coimbra, Portugal Portugal

975 Joao, Freitas-Branco Philosopher Caxias, Portugal Portugal

976 Giulia Rigoni Architect Italy Italy

977 Fernando Oliveira Gestor Porto - Portugal Portugal

978 Carlos Florentino University Professor Lisbon, Portugal Portugal

979 Filipe Miguel Gomes Nogueira Network Engineer Porto Santo Portugal

980 Sandra Oliveira project manager Lisboa Portugal

981 Margarida Duarte Social Worker Lisboa, Portugal Portugal

982 Pedro Barros Designer Porto. Portugal Portugal

983 JOAO MOURA Manager Director Lisbon Portugal

984 João Silva Banking Portugal Portugal

985 Alexandra Carneiro Associate Diploma Member AISTD - Dance Teacher Portugal Portugal

986 Ana Oliveira Translator Leiria - Portugal Portugal

987 Natália Cardoso Psicóloga clínica Aveiro, Portugal Portugal

988 Luís Esteves Student Porto Portugal Portugal

989 Filipe Brilha Roque Do Vale Professor Lisboa Portugal

990 João Fernandes Travel agente Lisbon Portugal

991 Jose Marques Lawyer London UK

992 Pedro Cabral Bartender Figueira da Foz - Portugal Portugal

993 Helder Rodrigues ferreira ELECTRIC ENGENNER Porto, portugal Portugal

994 Ana Arezes Professora Portugal Portugal

995 Paula oliveira MD Portugal Portugal

996 Nelson Silva Computer Software Programmer Lisbon Portugal

997 Natália Neves Teacher Porto, Portugal Portugal

998 Paulo Castro Quality Manager/Degree in Chemical Engineering Portugal Portugal

999 Pedro Machado IT Manager Portugal Portugal

1000 Frederico Raposo Journalist Portugal Portugal

1001 Gonçalo Pinheiro Secundário Coimbra Portugal

1002 Rui Santos Soares Retired

1003 João Coelho Território Manager Viseu-Portugal Portugal

1004 Isabel Milagre Empresária Portugal Portugal

1005 Joel Andrade Vigilante Portugal Portugal

1006 Fernando David Pinto Sales Coordinator Matosinhos, Portugal Portugal

1007 Ana Jesus Student Portugal Portugal

1008 Júlia Matos Silva Retired Lisboa, Portugal Portugal

1009 Fernando Matos Silva Film Director Lisboa, Portugal Portugal

1010 Marcos Cachulo Analyst Figueira da Foz, Portugal Portugal

1011 Ricardo Tedim Software Engineering Director Braga, Portugal Portugal

1012 Filipa Pinto Teacher Porto-Portugal Portugal

1013 Paulo Ferreira Sociologist Portugal - Lisboa Portugal

1014 Pedro Verde Pinho Photographer Porto Portugal

1015 Marco Rodrigues Musician Lisbon Portugal

1016 João Carlos Marques Gestor Lisbon, Portugal Portugal

1017 Rui Adão Commercial Manager LISBOA Portugal

1018 Jose Fernando Lourenco Ti manager Rio Tinto Portugal

1019 Alfredo Correia de Araújo Jurista Espinho, Portugal Portugal

1020 Miguel Pinheiro Musician Albufeira, Portugal Portugal

1021 Gonçalo Mendes Entrepreneur Cascais, Portugal Portugal

1022 George Lot Economics Faro, Portugal Portugal

1023 António Folgado Export Manager Portugal Portugal

1024 Vasco Agostinho músico Sines, Portugal Portugal

1025 Augusta Nanni insegnante Roma Italy

1026 Luiz Fonseca Logistica Guilheiro - Trancoso, Portugal Portugal

1027 Josep Ferret Mas Political Philosopher, Department of Politics and IR, University of Reading Barcelona, Catalonia, Spain Spain

1028 Nuno Rocha Photographer Porto, Portugal Portugal

1029 Rosaria Gaetani Insegnante Lecce-Italy Italy

1030 Isabel Carvalho Professora Portugal Portugal

1031 Laura Bigonzi consultant IT foligno Italy

1032 Jorge Santos Reformado Portugal Portugal

1033 cecilia webster translator firenze Italy

1034 Inês Figueiredo Teacher Faro - Portugal Portugal

1035 Milda Baginskaitė Filmmaker Kaunas, Lithuania Lithuania

1036 Maria João Caldeira Geological Engineer Lisboa, Portugal Portugal

1037 Gianni Bernini Agente Immobiliare Reggio Emilia Italy

1038 Miguel Oliveira Manager Porto-Portugal Portugal

1039 Luís Santos Mechanical Engineer Aveiro - Portugal Portugal

1040 PEDRO ROCHA Sound designer Lisboa Portugal

1041 Teresa Ferreira Accoutant Lisboa Portugal

1042 Baptista, José Ingenieur Portugal, Palmela Portugal

1043 João Sotto Mayor Unemployed/ Maia, Portugal Portugal

1044 Hugo Elias Airline Crew Lisboa Portugal

1045 Domingos Mira Engineer Lisbon, Portugal Portugal

1046 Massimo Follis Professor of Sociology of work - University Turin Italy Italy

1047 Fernanda Valente de Almeida University education Lisbon - Portugal Portugal

1048 Tiago Silva Eng. Eletrotécnico Lisboa, Portugal Portugal

1049 Carlos Martins It engineer Nieuw-vennep Netherlands

1050 Berta Macedo Professora Lisboa Portugal Portugal

1051 Adrian Phillips CBE, MRTPI, FLI Cheltenham UK

1052 Joel Macedo Electrical Engineer Portugal Portugal

1053 Alfredo Ireneu Vitor Mota retired Portugal Portugal

1054 Nuno Miranda Administrative Porto Portugal

1055 Miguel Catela PhD student Lisboa, Portugal Portugal

1056 Jorge Abreu Informática Póvoa de Varzim, Portugal Portugal

1057 Dinis Tomé Student Barcelos, Portugal Portugal

1058 Guilherme Almeida Técnico de tráfego Porto Portugal Portugal

1059 Pedro Silva Contabilista Felgueiras, Portugal Portugal

1060 isabel lobo arquitecta Lisboa Portugal Portugal

1061 Tito Moreira Unemployment V.N.Gaia, Portugal Portugal

1062 Jaime Ferreira Electrical Engineer Portugal Portugal

1063 Anabela Adriao Simoes Empresária Matosinhos, Portugal Portugal

1064 Diogo Magalhães Supermarket Worker Vila Nova de Gaia Portugal

1065 Jesus Rodrigues Nurse Assistant Portugal Portugal

1066 Rui Soares Comercial Portugal Portugal

1067 Francisco Garcia Engineer/Bachelor Degree Porto, Portugal Portugal

1068 Manuel Jesus Care taker Oeiras, Portugal Portugal

1069 Selma Nunes Tourism Faro, Algarve, Portugal Portugal

1070 Miguel Fernandes Software Engineer Braga, Portugal Portugal

1071 Joana Faria PhD Student Coimbra Portugal

1072 Davide Caffaratti Chef Italy Italy

1073 Giuseppe Scotto Senior Lecturer Liverpool, UK UK

1074 Luis Amorim Elektrotechnik Greifswald Germany

1075 António Miguel Economist Mafra Portugal Portugal

1076 Daniel Carrapa Nunes Dias Architect Portugal Portugal

1077 Nuno Figueiredo Real state seller seia Portugal

1078 Fernando cardoso Teacher Alcobaça portugal Portugal

1079 Luís Pérez Professor Portugal Portugal

1080 Cláudio Coelho Financial Accountant Lisboa, Portugal Portugal

1081 Sara Boavida MSC Lisboa Portugal

1082 Carlos Amaral Arquteto Coimbra Portugal

1083 Daniel Carapau Public servant/PhD Lisboa, Portugal Portugal

1084 Cristina Martins Insurance worker Lisboa, Portugal Portugal

1085 Gisela Henriques Journalist Portugal Portugal

1086 Elisa Cabrita Architect Oeiras - Portugal Portugal

1087 João Miguel Cotrim Researcher and PhD Candidate Lisbon, Portugal Portugal

1088 Joao Cotrim Academic Portugal Portugal

1089 José Pereira Gestor de sinistros Portugal Porto Portugal

1090 Ricardo Tolentino Ferreira Architect Ireland Ireland

1091 Sonia Martins Freelancer Porto, Portugal Portugal

1092 Matilde Sassani Medical Doctor Rome Italy

1093 Avelino Vieira Reformado Porto, Portugal Portugal

1094 Paula Soares Pharmaceutics Lisboa, Portugal Portugal

1095 Miguel Santos Técnico de eletrotecnia Mirandela, PORTUGAL Portugal

1096 Cláudia Gonçalves Economista Portugal Portugal

1097 Luisa Correia Digital marketeer Porto, Portugal Portugal

1098 Pedro Ribeiro da Silva Project Manager/Electric Engineer Porto,Portugal Portugal

1099 Eduardo Vasconcelos Economista Espinho, Portugal Portugal

1100 Lidia Fernandes Desempregada Portugal Portugal

1101 Antonio Luiz Cotrim Retired Diplomat Lisboa, PORTUGAL Portugal

1102 Lívia Galveias Free-lancer Coimbra, Portugal Portugal

1103 Natália Marques Teacher Faro, Portugal Portugal

1104 Admar Valente Informático Lisboa Portugal

1105 Rui Miguel Varela Selada Duarte Amador Phd Lisboa Portugal

1106 João Guerreiro Reformado Algarve Portugal

1107 Rui Amador Master Alvalade Portugal Portugal

1108 Biciway Lda Master Alcabideche

1109 Manuel Ferreira Professor / Mestre Aveiro, Portugal Portugal

1110 Fernando Jesus Industry Technition Figueira da Foz, Portugal Portugal

1111 João Gaspar Museum/Gallery assistant Lisbon, Portugal Portugal

1112 Sara maia Fashion designer Lisbon Portugal

1113 Alberto Vannucci Professore di scienza politica Pisa Italy

1114 Esmeralda Martins Geography Teacher Portugal Portugal

1115 Ana Costa International Officer (Higher Education) Coimbra, Portugal Portugal

1116 Patrícia Lourenço Psychologist Lisbon, Portugal Portugal

1117 Rafael Trindade Musician Lisbon Portugal

1118 Nuno Vicente Aerospace Engineer/M.Sc. Bremen Germany

1119 Sérgio Claro Tax official Penalva do Castelo Portugal

1120 Hugo Pereira Economist Lisbon Portugal

1121 Ana Araujo Designer Viana do Castelo, Portugal Portugal

1122 Manuel Carlos de Almeida Rola Quality engineer Cortegaça Portugal

1123 Sílvia Bentes Pharmacist Portugal Portugal

1124 Alberto Ferrús Full Research Prof. CSIC Madrid Spain

1125 Ricardo Gomes Técnico Especializado Vila Nova de Gaia Portugal

1126 Paulo Vidal Zanhnarzt Portugal Portugal

1127 Maria Antónia Rocha Campos Médica V. N. Gaia, Portugal Portugal

1128 Beatrice Viacava Pensionata Torino Italy Italy

1129 Manuel Carvalho Architect Porto, Portugal Portugal

1130 Antônio Campos Entrepreneur Portugal Portugal

1131 Frederik Ponjaert Researcher Brussels, Belgium Belgium

1132 Georgios Maris Associate Professor/University of the Aegean Rhodes Greece

1133 Angela Dogliotti insegnante torino Italy

1134 Jacintha Baas Startup founder Utrecht, Netherlands Netherlands

1135 André Barreiros Teacher (phd) Portugal Portugal

1136 Angeles Arévalo Arévalo Neuroscientist Madrid, Spain Spain

1137 Victoria de Grazia Professor of History New York City, USA USA

1138 José Ricardo Paula Biologist/Researcher Cascais, Portugal Portugal

1139 Emanuela D’Acunto Post Doc researcher at La Sapienza University of Rome Rome, Italy Italy

1140 Domenico Todisco Ingegnere TORINO Italy

1141 Michael Lauren Artist/Educator Lisboa, Portual Portugal

1142 Pietro DE MATTEIS Civil servant and European activist/PhD Brussels Belgium

1143 Carlo Daghino Pensionato Cocconato - Italy Italy

1144 David Gil Gonçalves Public Policy Analyst Belgium Belgium

1145 Silvia Passerini Architect Ireland, Dublin Ireland

1146 Lukas Steinegger Vertriebsassistent Innsbruck Austria

1147 Paolo Cichetti Avvocato Roma, Italy. Italy

1148 marco Jansen Innenarchitekt Wittlingen Germany

1149 Emmanuel Jose Amaral Economist France France

1150 Eneida Muzhaqi Event Coordinator Milano Italy

1151 Eleni Iroidou Lehrerin Karlsruhe Germany

1152 Christian Gerold Organisationsentwickler Karlsruhe Germany

1153 Leonardo Sciuccati Communications Brussels Belgium

1154 André Cunha Leal Musical Programmer and Radio Producer Lisbon Portugal

1155 Francesca Scarpellini Artist Paris France

1156 Vincent Montenero Teacher Enghien - France France

1157 Frank Siebern EU citizen and economist Brussels Belgium

1158 Alessandro Lerario EU Official Brussels Belgium

1159 Adriano Di Curzio Trainee Lawyer - College of Europe Alumnus Rome Italy

1160 Daniele Zangla Researcher at University of Palermo Palermo, Italy Italy

1161 Gabriele Barbera Civil Engineer and Teacher Palermo, Italy Italy

1162 Giorgio Mariano Business strategy - STMicroelectronics Boston (USA)/Milan (Italy) Italy

1163 Soraya da Cruz Silva aposentada Vila Nova de Gaia - Portugal Portugal

1164 André Cunha Leal Musical Programmer at Centro Cultural de Belém Lisbon Portugal

1165 Othon Anastasakis University of Oxford UK UK

1166 Filippo chiarenza Militare Palermo Italy

1167 Ana Tomas University of Porto Associate Professor Porto, Portugal Portugal

1168 Alejandro Cordero Student Brussels, BE, EU Belgium

1169 Giulia Zanni PhD neuroscience New york USA

1170 Ruben Figueiredo architect Berlin Germany

1171 Enrico Baldetti CEO in cosulting company. France France

1172 Valentina Mocellin Künstler/ MA Public Art Berlin Germany

1173 Claire Debucquois Researcher Belgium Belgium

1174 Najat Yassine Enseignante Belgique Belgium

1175 Emmanuel Daval Ingenieur Lure France

1176 Alexandre Pereira Fashion designer / masters Lisbon, Portugal Portugal

1177 Lucette Cysique Academic Paris France

1178 Helen camilleri Housewife Malta Malta

1179 Rui Costa Civil Engineer Portugal Portugal

1180 Marco Baritaud Fonctionnaire Européen Bruxelles Belgium

1181 David Williamson Directeur de Recherches, Sociogeophysics Nairobi, Kenya Kenya

1182 Roberto Pizzini Head of FlixBus Charter Italy München, Germany Germany

1183 Balázs Gyalai-Korpos Vehicle engineer Ludwigsburg Germany

1184 Adelino De Sousa Engineer Brussel, Belgium Belgium

1185 Mauro fiorentino Sales manager Den haag Netherlands

1186 Judith Clifton Professor DPhil Santander Spain

1187 Maria Gryllaki Holistic alternative therapist Greece Greece

1188 Marlene (Ralf) Komitsch Küchenmeisterin Berlin, Germany Germany

1189 Birgit Sahler Kaufm. Angestellte Langenfeld Austria

1190 Helmut Dunkel Grafiker Langenfeld Rhld. Austria

1191 Peter Jobst Osten Richter i.R. Wernigerode Germany

1192 Dhikra Chaouch Fonctionnaire Bruxelles Belgium

1193 Davide Mello Rella Manager Italy Italy

1194 Evangelos Aidiniou IT consultant Brussels, Belgium Belgium

1195 Carolina Bianchi Pensionata Como Italy Italy

1196 Donatella Camminante Official Brussels Belgium

1197 Stefania Maria Ambrosini Lehrerin Mailand Italien Italy

1198 Markus Kobin Angestellter Berlin Germany

1199 Ana Babic EU project manager Berlin Germany

1200 Deborah Griffith Lawyer Belgium Belgium

1201 Desiree scalia EU funds and projects expert Milan Italy

1202 nuno gonçalo silva martins costa Driver Copenhagen Denmark

1203 Peter Maria Willisch Lawyer & Managing Director Munich Germany

1204 Bruno Calandrino Ingegnere Palermo, Italy Italy

1205 Massimo Frigo International jurist Geneva, Switzerland Switzerland

1206 Paolo Marrone Retired Trieste, Italy Italy

1207 Strebelle Jacques Fonctoinnaire FAO Italie Italy

1208 Maria Antonietta Valente Teacher Rome,Italy Italy

1209 Luisa De Marco Architect - heritage consultant Novi Ligure, Italy Italy

1210 Bernard Gillier Retraité Lyon France France

1211 Emília Machado Secretária Leca da Palmeira Portugal Portugal

1212 Bettina Gozzano Educatrice Milano Italy

1213 Gwen Janssens Deli shop owner Belgium Kapellen Belgium

1214 Noreen Johnson Retired teacher Italy Italy

1215 Mara Marchetti Researcher Germany France France

1216 Laheurte Frederic Laboratory technician Wissembourg France France

1217 Cristina Aibéo Chemist/PhD Germany/Berlin Germany

1218 Antonio Fernandez EU staff Brussels Belgium

1219 Thais de Roquemaurel French and European citizen Ville d'avray Feance France

1220 Antonella D'Amico Ph.D. in Psychology- Researcher at University of Palermo - Italy Palermo Italy

1221 Diego Marconi Professor Emeritus, University of Torino, Italy Torino Italy

1222 Raffaella Natali Educatrice Caronno pertusella Italy

1223 Brigitte Richter Konferenzdolmetscherin Hünfeld Germany

1224 Cláudia Suspiro Auxiliar acção educativa Lisboa. Portugal Portugal

1225 Cecilia Mariotti Blogger Italy Italy

1226 Luisa Santos Master Degree Portugal Portugal

1227 Julian-Wolfram Herrmann Medizinstudent Tübingen Germany

1228 Laura Mariotti Teacher Italy Italy

1229 Alda Rodriguez Clinical psychologist Porto Portugal Portugal

1230 Elio Mariotti Imprenditore Italy Italy

1231 Maria Rossetti Casalinga Italy Italy

1232 Britta Herkenrath-Conti Freiberuflich Angera Italie Italy

1233 Ilaria Caterina cavallini Editrice Italy Italy

1234 Paolo Conti Imprenditore Angera, Italy Italy

1235 Mertens Michel Arts Beerse -Belgium Belgium

1236 Ignacio Benedicto Biomedical Researcher Madrid, Spain Spain

1237 Alessandro Achilli University Lecturer Milan Italy

1238 Michele Canevari Technical IT Pavia, Italy Italy

1239 Ana Costa Doctor Lisbon Portugal Portugal

1240 Parvanov Peter Learning & Development Bruxelles, Belgium Belgium

1241 Roberto Lora Italyn and European citizen Maputo, Mozambico Mozambico

1242 Agnese Mariotti University teacher Italy Italy

1243 Maurizio Mangano Pensionato Italy Italy

1244 Olivia Gozzano Artista Italy-Milano Italy

1245 Pasino Mocellin Azionista Milan, Italy Italy

1246 Simonetta Giardina Artista Arcidosso (Grosseto) Italy Italy

1247 Laura Pensionata Milano Italy

1248 Yme Carsana Libero professionista Santa Margherita Ligure Italy

1249 Eleonora Bonacossa Management Consultant & Business Coach Frankfurt am Main Germany

1250 Magnani Sergio Researcher Montpellier - France France

1251 Timothy Garton Ash Professor of European Studies, University of Oxford Oxford, UK UK

1252 Roger Casale President, New Europeans Uk/Italy Italy

1253 Carlos Pereira Teacher Espinho, Portugal Portugal

1254 Harold James Professor of History and International Affairs Princeton, USA USA

1255 Luca Zamparini Professor of Political Economy, Università del Salento Lecce, Italy Italy

1256 Stefania Spagnolo Professor of Experimental Physics, Universita del Salento Italy Italy

1257 Ana Magalhães Artist Lisbon, Portugal Portugal

1258 Alberto Maritati former Judge and Senator of the Italyn Republic Italy Italy

1259 Bettina Pontiggia Inprenditrice Como Italy

1260 william bila human resources professionall Paris France France

1261 Fabio Faraulo EU affairs expert Varese, Italy Italy

1262 daniela placato architetto berlino Germany

1263 Martina Pozzi Unemployed Italy Italy

1264 Lino Lourenço Matoso Galveias IT Service Desk Analyst Coimbra, Portugal Portugal

1265 Miguel Silva Reichinger Pinto Correia Economist Funchal, Autonomous Region of Madeira, Portugal Portugal

1266 Tiago Rodrigues Graphic Designer Leiria, Portugal Portugal

1267 Ornella Bertoglio Insegnante pensionata Biella, Italy Italy

1268 Rosario Moratalla Villalba Professor Madrid Spain

1269 Βασιλική Κεχαγιόγλου Art teacher Παπάγου Αθηνα Greece

1270 Marouan Boufitah University student Gualtieri, Reggio Emilia, Italy Italy

1271 Filipa Lima Journalist degree Lisbon Portugal

1272 Irina Markarova Traduttrice Milano Italy

1273 Silvana Avram Life Coach, Teacher Huntingdon, UK UK

1274 Erica Tremolada Architetto Milano - Italy Italy

1275 Katrin Weinstock-Aroldi Unemployed Vimercate, italy Italy

1276 Daniel Hires Unternehmer Berlin, Germany Germany

1277 Lidia Favaretto Orchestermusikerin Saarbrücken, Germany Germany

1278 TOBIAS RÜGER Musiker Frankfurt am Main Germany

1279 Kai Malkwitz Entrepreneur Berlin Germany

1280 Manuela Oliveira Researcher/PhD Lisbon, Portugal Portugal

1281 Elizabeth Wilkinson Supermarket worker and Law Graduate Heysham UK

1282 Adolf Wilhelm Damm Dipl.Ing. Fernwald Germany

1283 Marco Brighenti Teacher Italyno Italy

1284 Renate Damm Lehrerin Fernwald Germany

1285 Maria Isabel Garcia Librarian Richardson, U.S.A. USA

1286 Aartje van Woerkom Retired Sliedrecht Netherlands

1287 Rui Tavares former MEP and historian Portugal Portugal

1288 Jörg-Michael Degen Techniker Puerto de la Cruz, Tenerife, Canarias Spain

1289 Roberto Faldetta Ingegnere Palermo, Italy Italy

1290 Robin Molnar Software Developer Petroșani, România Romania

1291 Laheurte Emmeline Auxiliaire de vie France, Mimizan France

1292 Funk Peter Marketing Manager Berlin Germany

1293 Jose Carvalho Entrepreneur Obidos, Portugal Portugal

1294 Burghard Baltrusch Professor universitário Vigo Spain

1295 Francesco Garetto Ingegnere Moncucco Torinese (AT ) Italy

1296 Giovanni Menozzi Shop assistant Bibbiano, Italy Italy

1297 Gerda Vaneste none Belgium Belgium

1298 Nicola Pellegrini Set designer Berlin, DE Germany

1299 Chopin Christian Retired European Civil servant La Farlède France France

1300 Alfredo Ruiz Full Professor of Genetics - UAB ESPAÑA - Spain Spain

1301 Maria Esmeriz Secretary Portugal Portugal

1302 Giuseppina Cortese Professore Emerito, Università di Torino Torino, Italy Italy

1303 Mecheva Nadejda Unemployed Bulgaria Bulgaria

1304 Giovanni Colombo Retired, former responsible of Research & Development Institute Italy - Torino Italy

1305 Gabriele Panizzi Ingegnere Terracina, Italy Italy

1306 Giampaolo Negro Giornalista Torino, Italy Italy

1307 enrico peyretti insegnante in pensione . pubblicista Torino, Italy Italy

1308 Graziano Sampò Pensionato/operaio e sindacalista Torino/Italy Italy

1309 Pier Virgilio dastoli Presidente movimento europeo Italy roma Italy

1310 Alberto Elia insegnante Torino Italy

1311 Ester Leonoris Agente di polizia municipale Torino Italy

1312 enzo elia pensionato Torino Italy

1313 Giovanni Pagliero Insegnante Torino Italy

1314 Virginie Michelet Écrivain Paris France

1315 Paolo Candelari pensionato Italy Italy

1316 Giuseppe Giacobbo Scavo Retired Rome- Italy Italy

1317 Agata Ventura Designer Lisboa Portugal

1318 Luca Daghino Impiegato tecnico Torino, Italy, Eu Italy

1319 Anna Viacava Psichiatra-Psicoanalista Torino Italy

1320 Miguel Levi Web Developer Porto, Portugal Portugal

1321 Antonia Baratta doctor rome Italy

1322 Svevo Codella Musician Italy Italy

1323 Barbara Rincicotti docente di Musica Modena Italy Italy

1324 Iuliana Maria Dan Infermiera Roma, Italy Italy

1325 Raquel Nunes None Lisboa, Portugal Portugal

1326 Isabel Topa Nurse Porto - Portugal Portugal

1327 Diogo Fonseca front desk Porto, Portugal Portugal

1328 marilena bertini medico Torino Italy Italy

1329 Eva Diess Wirtschaftsingenieurin München Germany

1330 Giovanna Galliciotti Biochemist Hamburg, Germany Germany

1331 Anna Elisabetta Galeotti Professor of Political Philosophy, University of Piemonte Orientale Torino Italy

1332 Vanna Lorenzoni Pensionata-volontaria Auser Torino Torino-Italy Italy

1333 Enrico Biale Research Fellow - University Piemonte Orientale Italy Italy

1334 Mark Consultant Copenhagen Denmark

1335 Giuseppe Sergi Emeritus Professor in Medieval History, Turin university Torino - Italy Italy

1336 Iasmina cuzmanov Promoter Roma Italy Italy

1337 Alexandre Klimis Employee Belgium Belgium

1338 Daniele Regge Professor Torino Italy

1339 Elisabeth Humbert-Dorfmüller Consultant Issy-les-Moulineaux France

1340 Cristina Gutierrez Caballero Senior Scientist, PhD Leicester, UK UK

1341 Wolfgang Männel Dipl.-Bwt. Bad Soden am Taunus Germany

1342 Lucas Wiessing, PhD Epidemiologist Lisbon, Portugal Portugal

1343 Gerardo Padulo Researcher in contemporary history Rome, Italy Italy

1344 Raffaele Fiengo Historian and Journalist Italy Italy

1345 David Blackman Professor of Archaeology Oxford UK

1346 Sandra Gouveia Bachelor's Portugal Portugal

1347 Stephanie Cunningham Parents for Future (part of the Fridays for Future movement) Cortona Italy

1348 Filippo Maone giornalista Roma, Italy Italy

1349 Franco Rositi Professore emerito Università Pavia Milano Italy

1350 Ulrike Weckel Historian Gießen Germany

1351 Ulrike Guérot Political scientist, Founder of the European Democracy Lab Berlin Germany

1352 Elmar Koenen Sozialwissenschaftler München Germany

1353 Minna Kanerva Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Dr. Bremen Germany

1354 Corinna Kirchhoff Schauspielerin Berlin Germany

1355 Mirco Brondolin Foreign Service Officer Edinburgh UK

1356 RONALD STECKEL REGISSEUR BERLIN Germany

1357 Olivier de France Political theorist Paris France

1358 Jane Caplan Emeritus Professor of History Oxford UK

1359 Prof. Dr. Lucian Hölscher Historiker Bochum Germany

1360 Sergio Celestini impiegato Torino Italy

1361 Linde Beckmann Hausfrau Haan Germany

1362 Maria Santis Public Health Nurse Almada Portugal

1363 Ornella Navello scientific consultant torino italy

1364 Aline Rudel Psychotherapeutin Langwedel Germany

1365 Siebo M. H. Janssen Politologe/Historiker - Unidozent Bonn Germany

1366 Carmelo Inì Pensionato Italy Torino Torino

1367 Michel Marc Professeur d'Université ER Aix-en-Provence FRANCE

1368 Robert Gildea Professor of Modern History Oxford UK

1369 Poensgen, Jochem freischaffender Künstler Soest Germany

1370 Lieb, Ursula Psychologin Göttingen Germany

1371 Boonsom Paul Masseur Berlin Germany

1372 Dippel Bertram Psychiater, Psychoanalytiker München Germany

1373 Marion Berghahn Publisher New York/Oxford USA/UK

1374 Franziska Beckmann Rechtsanwältin Corcelles-le-Jorat Suisse

1375 Rasa Weber Designer Berlin Germany

1376 Adam Hardy Charity worker London UK

1377 Ivetta Fuhrmann Docente Torino Italy

1378 Hildegard Mogge-Grotjahn Professorin der Soziologie im Ruhestand Bochum Germany

1379 Friedrich Grotjahn Journalist und Autor Bochum Germany

1380 Rechberg Béatrice Physiotherapeutin Eschenlohe Germany

1381 Francisco Costa Reis Fund Management Executive Hagen Luxembourg

1382 Doina Weber Schauspielerin Berlin/ Wien Germany

1383 Katja Sinko Aktivistin des “European Democracy Lab” Berlin Germany

1384 Renate Lettenbauer Lehrerin im Ruhestand München Germany

1385 Guillaume Piketty Full Professor of History at Sciences Po Paris France

1386 Bettina Hoppe Schauspielerin Berlin Germany

1387 Gabriela Galveia Historian Lisbon Portugal

1388 Daniela Heimpel PhD candidate Nantes France

1389 Nerine Buhlert Selbständig Berlin Germany

1390 Peter Stein Regisseur Amelia (TR) Italy

1391 Philippe Berrée Cadre bancaire, militant européen Boulogne-Billancourt France

1392 Dr. Dieter Bach THEOLOGE UND PÄDAGOGE 65785 Hemer Germany

1393 DAvid Ellwood Senior Adjunt Lecturer, Johgns Hopkins University, Bologna CAmpus Turin Italy

1394 Pascal Echt Editor Hamburg Germany

1395 Tobias Rapp Journalist Berlin Germany

1396 Karl Adam Projektmanager Göttingen Germany

1397 Jan Strecker Consultant Berlin Germany

1398 Marietta Kesting Juniorprofessorin Berlin Germany

1399 Christopher Uhe Musiker / Komponist Berlin Germany

1400 Stefan Stader Wiss. Referent Berlin Germany

1401 Dr Thomas Thielen Pädagogischer Leiter Studienseminar Gym Garbsen Germany

1402 Christian Steinau Wissenschaftlicher Mitarbeiter München Germany

1403 Peter Limpke Seminarleiter i. R. Göttingen Germany

1404 Lisa Kures Beraterin Frankfurt am Main Germany

1405 Eva Quistorp MEPa.D. Berlin Germany

1406 Gabriele Mo Loschelder Booking Agentin Berlin Germany

1407 Katrin Lück Beamtin im Landesdienst Berlin Germany

1408 Uta Bretsch self-employed PR consultant Cologne Germany

1409 Manja Präkels Autorin & Musikerin Berlin Germany

1410 Reimar Kirchhoff Architekt / Rentner Berlin-Charlottenburg Germany

1411 Andreas Egner Übersetzer Berlin Germany

1412 Thomas Berres Sales Manager Berlin Germany

1413 Tom Schmidt Senior Project Manager Göttingen Germany

1414 Hans-Joachim Ruile Rentner Augsburg Germany

1415 Jan Feddersen Autor & Redakteur Berlin Germany

1416 Christian Brox Producer/Fotograph - Diplom Betriebswirt Berlin Germany

Frankreich

1417 Anna Schiefer Artist Stuttgart Germany

1418 Dana Bönisch PhD, Lecturer / Researcher, University of Bonn Köln Germany

1419 Armin Johnert Kaufmann, selbständig Bad Homburg Germany

1420 Michael Pöppl Journalist Berlin Germany

1421 Hanno Hinkelbein Vfx artist Berlin Germany

1422 Nicolas Höppner DJ Berlin Germany

1423 Bert Offermann Musikproduzent Berlin Germany

1424 kai Fischer Musikmanager Hamburg Germany

1425 Jenny Müller Projekt Manager Hamburg Germany

1426 Rolf Stöckel Dipl.Soziarbeiter / MdB 1998-2009 Köln Germany

1427 Wolfgang Aichele Dipl.-Ing. Berlin Germany

1428 Manfred Redeke Kaufmann Hannover Germany

1429 Jürgen Heimbach Schriftsteller und Redakteur Mainz Germany

1430 Ulrich van Loyen Ethnologe Rom Italy

1431 Stephan Glietsch Literaturübersetzer / Autor Köln Germany

1432 Markus Hablizel Redakteur Lohmar Germany

1433 Jasper Hepp PhD Student Bielefeld Germany

1434 Susanne Böltes Sozialpädagogin Berlin Germany

1435 Frederic Ponten Germanist Regensburg Germany

1436 Heidemarie Sinn-Leyendecker Rentnerin 45468 Mülheim an der Ruhr Germany

1437 Marko Demantowsky Professor Dortmund Germany

1438 Fernando Gaspar Professor / PhD Cascais Portugal

1439 Prof. Dr. Jan-F. Bruckermann Professor für Sozialrecht Wesel Germany

1440 Krebs, Hans-Peter Rentner Frankfurt Germany

1441 Alireza Farahmand Gastronom/koch Berlin Germany

1442 STEPHAN DOEMPKE Chair World Heritage Watch Berlin Germany

1443 Björn Hartwig Freier Texter Hamburg Germany

1444 Josselin Chesnel Student Brest France

1445 Elisabeth Nicolai Fachkraft für Altenplege Olching Germany

1446 Tordis-B. Kunze Rentnerin Cuxhaven Germany

1447 Anna Voswinckel Designer Berlin Germany

1448 Till Baumann Theatermacher Berlin Germany

1449 Jan Schönherr Literarischer Übersetzer München Germany

1450 Laura de Bonfils Social Policy Coordinator Brussels Belgium

1451 andre urban attaché d'administration Courbevoie France

1452 Janwillem van de Loo Lecturer Hambrg Germany

1453 Sebastian Jonscher Pädagoge Hamburg Germany

1454 Björn Pasold selbstständig Hamburg Germany

1455 Christian Reiß Wissenschaftshistoriker Regensburg Germany

1456 Stefan Reinecke Journalist Berlin - Kreuzberg Germany

1457 Eva Maria Dessecker Kostüm/ Bühnenbildner Berlin Germany

1458 Bert Rebhandl Journalist und Autor Berlin Germany

1459 Klaus Ackermann Warehouse Manager Aschaffenburg Germany

1460 Deßecker Rentner Weißensberg Germany

1461 Jacqueline Baeza Kultur Management Berlin Alemania

1462 Beatrice Coulin Altenpflegerin Stuttgart Germany

1463 Abos Pilipenko Juristin Berlin Germany

1464 MIlena Fessmann Filmproduzentin Berlin Germany

1465 Francesca Ferguson director, Make_Shift gGmbH Berlin Germany

1466 Karsten Evers Journalist Baden-Baden Germany

1467 Walter,Bettina Kostümbildnerin Kehl Germany

1468 Manfred Schürz Dozent Bremen Germany

1469 Etta Scollo Komponistin Sängerin Berlin Germany

1470 Gina Harvey-Elliot Musikverlag Copyright und Lizenzen Hamburg Germany

1471 Friederike Hempel Gemeindepädgogin Erfurt Germany

1472 Christel und Dr. Andreas Romero Rentner 82131 Gauting Germany

1473 Dario Stazzone Professor Catania Italy

1474 Thomas Fehlmann Musiker Berlin Germany

1475 Franco Marenco professor emeritus, University of Turin Genova Italy

1476 Thomas Thyssen Managing Director Berlin Germany

1477 Klaus Ackermann Warehouse Manager Aschaffenburg Germany

1478 Stefan Tebruck Hochschullehrer Gießen Germany

1479 Joachim Ferneding Lehrer Volkach Germany

1480 Sven Duncker Editor Hamburg Germany

1481 Matthias Puppe Journalist Leipzig Germany

1482 Stefan Mühlhofer Historiker Dortmund Germany

1483 Maja Classen Filmemacherin, Dozentin Berlin Germany

1484 Giuseppe Sertoli Professore emerito, Università di Genova Genova Italy

1485 Johanna Huth Filmregisseurin Berlin Germany

1486 Ronald Arnhold Veranstaltungsmanager / Gastronom Erlangen Germany

1487 Anselm Franke Kurator Berlin Germany

1488 Luisa Villa Professore universitario Genova Italy

1489 Pierangelo Monti insegnante Ivrea Italy

1490 Sven von Thülen Scribe Berlin Germany

1491 Andre Büttner Unternehmensberater Düsseldorf Germany

1492 ida merello professore ordinario Genova Italy

1493 Friederike Schubert Puppenspielerin,Regisseurin,Mutter Berlin Germany

1494 Vasilis Margaras Policy Advisor Brussels Belgium

1495 Laura Colombino Associate Professor Genova Italy

1496 Madeline Crowley Faculty - University Berlin Germany

1497 John Hendrik Filmheini Hamburg Germany

1498 Frank Kelleter Univ.-Prof. Berlin Germany

1499 joachim eckl künstler Neufelden Österreich

1500 Brigitte Große Übersetzerin Hamburg Germany

1501 Karine Gloanec Maurin Membre titulaire du Comité des Regions Couëtron au Perche France

1502 Peter Romijn professor of history Amsterdam Netherlands

1503 brigitte utzschneider touristik moraitika Greece

1504 Gerrit Jansen Schauspieler Berlin Germany

1505 Elana Ochse Docente universitaria Torino Italy

1506 Servais Haanen Musician 67283 Obrigheim Germany

1507 Klaus Reese Dipl.Ing Architekt düsseldorf Germany

1508 Dr. Ralf Peters Künstler/Philosoph Köln Germany

1509 Rafael Calleja orallo Designer Berlin Germany

1510 Michael Charles Sozialarbeiter Trier Germany

1511 Eva Kross Grafikerin Leipzig Germany

1512 Lucia Sorrentino Zanello Formerly Associated Professor at University La Sapienza, Rome Italy, and associated researcher at Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Italy Roma Italy

1513 Elena Vigil Empresaria Las Palmas de Gran Canaria Spain

1514 Stefanie Schüler-Springorum Historikerin Berlin Germany

1515 Lea Buragiewicz User Experience designer Berlin Germany

1516 Martin Solly Associate Professor of English Language and Linguistics Turin Italy

1517 Francisco Javier Benitez Pinzon Art Director Berlin Germany

1518 Ludger Blanke Filmemacher, Autor, Kurator Berlin Germany

1519 Felix Beltran Professor Barcelona Spain

1520 Eugenio Buonaccorsi Professore Genova Italy

1521 Massimo Matteoli Avvocato Empoli (Fi) Italy

1522 Melanie Stuchlik Web-Developer Hamburg Germany

1523 Brigitte Hallier Keine besondereQualifikation Haan ,42781 Germany

1524 Michelangelo Bartoloni Chef Glasgow UK

1525 Graham Jones PhD Oxford UK

1526 Luisa Passerini Emerita Istituto Universitario Europeo Firenze Italy

1527 Tanja Rampolt Kfm. Angestellte Norderstedt Germany

1528 Avio Giacovelli avvocato Monza Italy

1529 Thomas Grabka Fotojournalist Berlin Germany

1530 Martin Lampprecht Universitätsdozent Bordeaux Frankreich

1531 Marco Guardincerri Architect LONDON UK

1532 Peter Burke GP Oxford UK

1533 Rosaria Lucano Rétretée Paris France

1534 Annette Shaw Life Coach Oxford UK

1535 Massimo Ungaro Member of Parliament Rome Italy

1536 Carolyn Sampson Pensioner and activist Oxford UK

1537 Kristine Talamo-Spiegel Künstlerin Obrigheim (Pfalz) Germany

1538 Francesca Somenzari ricercatore/docente TORINO Italy

1539 Christian Pepe Architect interior London Italy

1540 Francesca Alice Guidali Volunteer Manager (NGO) London UK

1541 Jacopo Perazzoli Adjunct Professor of Contemporary History Milano Italy

1542 Cristina Barbieri ricercatrice universitaria Pavia Italy

1543 Maria d'Erme Associate Professor Roma italy

1544 Maria Letizia Ruello Researcher Ancona Italy

1545 Gim Cassano engineering, activist Catania Italy

1546 Attilio Scuderi Professore Universitario Catania Italy

1547 Enrico Soresini Product Director London UK

1548 Di Cintio Alberto ricercatore universitario Firenze Italy

1549 Sabrina Rossetto Architektin Berlin Germany

1550 Fernando Galván Full Professor of English, University of Alcalá, Madrid Alcalá de Henares, Madrid Spain

1551 António Teixeira Administrativo Beja Portugal

1552 Luigi Fasce Psicologo-psicoterapeuta Genova Italy

1553 Andrea De Pietri Ingegnere consulente Carpi (MO) Italy

1554 Steffi Sonnenberg Goldschmiedin und Designerin Berlin Germany

1555 Ester Cilento Teacher of Italyn as a Foreign Language / Interpreter Leicester UK

1556 Elio Veltri Professor università di Pavia- former MP in the Italyn Parliament Pavia Italy

1557 Jeannette Arduino Retired Vari Greece

1558 Carlo Cinquini University Professor Pavia Italy

1559 Luisa Bonolis Max Planck Institute for the History of Science Berlin Germania

1560 Judit Pawlowski Professeur Dijon France

1561 Cristina Allemann-Ghionda Professor emerita, Educational Science, University of Cologne Basel Switzerland

1562 Angelika Köngeter Rentnerin Düsseldorf Germany

1563 Thomas Kroll Angestellter Leipzig Germany

1564 Bryony Bethell Project Director Oxford UK

1565 Elena Remigi Founder and Director of the In Limbo Project Maidenhead UK

1566 andrea bacigalupo medico ematologo Roma Italy

1567 Stefania Tuzi Ricercarice Roma Italy

1568 Roger Crisp Philosophy professor Oxford UK

1569 Dr Catherine Paxton Senior Manager - University Sector Oxford UK

1570 Anne-Marie Simpson Chartered Accountant Wallingford UK

1571 Filippo Focardi Professore ordinario di Storia Contemporanea- Università di Padova Padova Italy

1572 Richard Duployen Actor/singer Abingdon-on-Thames, UK

1573 Rosanna Guzzo Ingegnere Verdellino (BG) Italy

1574 coriolano pallacci esodato san lazzaro di savena ( bo ) Italy

1575 Gaia Pisauro TAngo tänzerin Berlin Germany

1576 Eugenia Marengo Archivist and Antique books Dealer Torino Italy

1577 Pablo Del Hierro University Professor Maastricht Netherlands

1578 Giovanni Matteo Roccati Professore associato Torino Italy

1579 Flora Sarrubbo Schauspielerin Bozen Italy

1580 Heidi Klessimger Gastwirtin Lorch Germany

1581 Adelheid Diewald DaF-Dozentin Berlin Germany

1582 Maurizio Vivarelli University professor Turin Italy

1583 Fabio Manfredi Impiegato Cosenza Italy

1584 Maria Teresa Prat University teacher Turin Italy

1585 Edith Esch Dr Lecturer (retired) Cambridge UK

1586 Maria Barbara. Lanati Retired University Professor Torino Italy

1587 Rosa Barba Filemmacherin, Künstlerin Berlin Germany

1588 Hendrik Lehmbruch Techniker De-65391 Lorch Germany

1589 Paul Flather ACADEMIC / DIRECTOR / PHD OXFORD UK

1590 Hanna Fritz Verfahrensentwicklerin Köln Germany

1591 Debbie van der Meijden R.N CNS Milan Italy

1592 Willie Giugie Gepensioneerd Deventer Netherlands

1593 Wim Kommeren Gepensioneerd Zoetermeer Netherlands

1594 Han van der Horst Historian Schiedam Netherlands

1595 Paul Baken Onderwijs Groesbeek Netherlands

1596 jan werner musician berlin germany

1597 L.J.H. Maes Gepensioneerd Delfzijl Netherlands

1598 Peter Sutherland Designer Rotterdam Netherlands

1599 Maurice Gerards IT Sittard Netherlands

1600 Ben Waltmann Arbeiter Blutbank Nijmegen Niederlande

1601 Carla Vaglio prof. emeritus of English Literature, University of Turin Torino Italy

1602 Piero Marengo antiquarian bookseller, formerly director of UTET publishing house Torino Italy

1603 Laurens Bouhuijzen Keiner Zwolle Niederlande

1604 Rogier Tesson Policy advisor The Hague Netherlands

1605 Jacob Lambert Dokter Geen Emmen Netherlands

1606 Rob Strijker Financial clerk Rotterdam Netherlands

1607 Jan Bruggeman Historian Rotterdam Netherlands

1608 Dirk Huitzing Gepensioneerd GOUDA Netherlands

1609 Edwin Kemner Inspecteur Gouda Niederlande

1610 Nicoletta Vasta University Professor of English Language and Translation Udine Italy

1611 Stefano Lavazza Seranto Avvocato Venezia Italy

1612 Franca Folin Psicologa Venezia Italy

1613 Alberto Lavazza Seranto Delivery manager Cadoneghe Italy

1614 Giuliana Folin Pensionata Venezia Mestre Italy

1615 Cristina Folin Casalinga Venezia Italy

1616 Roberto Baronti Marchiò Professore universitario Roma Italy

1617 Robert English Professor of International Relations Lerici - Los Angeles Italy

1618 Johannes Petrus Plompen Kunstenaar Rotterdam Netherlands

1619 Leo J Bouwman irrelevant Pijnacker Noordorp Netherlands

1620 Joanna Sondel-Cedarmas Associate Professor Jagiellonian University Poland

1621 Daniëlle van Rijn Verpleegkundige Valkenburg Netherlands

1622 Mark Hayen ICT Sittard Netherlands

1623 Ruth Wodak Emerita Distinguished Professor of Discourse Studies Vienna Austria

1624 Shirley Cawthorn Retired Teacher Rotterdam Netherlands

1625 Ybèl Zuiderveld Eens met de briefschrijvers. Eén Europa! Hilversum Netherlands

1626 Matthias Leimbach Retired Poortvliet Netherlands

1627 Willem van Lith Manager Nijmegen Netherlands

1628 Maria Alessandra Panzanelli Fratoni Tenure track, University of Turin Turin Italy

1629 Rosella Tinaburri Professore Roma Italy

1630 Lucio Del Corso Associate Professor at the University of Cassino, Italy Roma Italy

1631 Lilla Maria Crisafulli Professore Alma Mater - University of Bologna Bologna Italy

1632 Gianluca D’Andrea Insegnante Treviglio Italy

1633 Michele Stanco Teacher Naples Italy

1634 Francesca Matteoni Scrittrice/ Docente presso università americane in Italia pistoia Italia

1635 Alberto Rossi Translator Padova Italy

1636 Giorgio Mariani Full professor of American Literature Sapienza University of Rome Roma Italy

1637 Donatella Barcelli Ristoratrice Murlo Italy

1638 Stefano Sarghini Engineer Trieste Italy

1639 Claudia Melica Prof. Dr. Universität Fakultåt Philosophie Rom Italy

1640 Nicola Camilleri Postdoctoral fellow, University of Padova Padova Italy

1641 Emiliano D'Angelo Avvocato Teano Italy

1642 Norman Tannhäuser Student Leipzig Germany

1643 Francesco Ottonello Teacher Milan Italy

1644 Terenzio Cozzi Emeritus prof. of Political Economy, University of Torino Torino Italy

1645 Pisa silvana Retired Via A. Volta 62c Roma 00153 Italy

1646 Fiorenza Taricone Docente universitario Roma Italy

1647 Marco Simonelli Writer Florence Italy

1648 Francesco Buscemi Wissenschatflicher Mitarbeiter Berlin Germany

1649 Florian Krauß Media Scholar Berlin Germany

1650 alessandro gebbia former Associate Professor of English roma italy

1651 Marta Becherini Art historian Siena Italy

1652 Nicola Locatelli Impiegato Londra United Kingdom

1653 Tiziana Ciaralli Casalinga Milano Italia

1654 Christoph Kalter Guest Professor European History in a Global Perspective, Freie Universität Berlin Berlin Germany

1655 Angelo Caglioti Assistant Professor of History Rome Italy

1656 Martine de Moor Cultuureducatie Den Haag Nederland

1657 adriana clu giurista trieste italy

1658 Giancarlo Montedoro State Councilior Rome Italy

1659 Eleonora Pinzuti Libera Professionista Firenzs Italy

1660 Matteo Fattori Quadro Milano Italia

1661 Elisabetta Tramontano Amministrazione pubblica Bari Italia

1662 Harry Bleeker Pensionado Amsterdam Nederland

1663 Bruna Mancini Professor nakes Italy

1664 Daniele Orso Physician Bagnaria Arsa (UD) Italy

1665 Petra Palmer Filmwissenschaftlerin Berlin - Wedding Deutschland

1666 Giorgia Sensi Traduttrice Ferrara Italy

1667 Michele Milani Studente Lecco Italia

1668 Giampiero Obiso Impiegato Roma Italia

1669 Carla Gaiba Teacher Milan Italy

1670 Mario Fortunato Novelist Rome Italy

1671 Francesca Montesperelli Docente universitaria Perugia Italy

1672 Patrizia Giammarioli Insegnante Perugia Italy

1673 Andrea Breda Minello Teacher and Poet Treviso Italy

1674 Livio Cotrozzi writer Roma Italia

1675 Irene Pimentel Historian IHC-Nova Lisbon Lisbon Portugal

1676 Arben Malaj Prof. Dr. lector on Economics of Development Tirana Albania

1677 Harry Fearnley Retired Compting Manager Oxford United Kingdom

1678 Maria isabel Reformada Setúbal Portugal

1679 Manuel Lopes Translator Caldas da Rainha Portugal

1680 EL YASSA Myriam national secretary of socialist party, France Besancon France

1681 Maria isabel Reformada Setúbal Portugal

1682 Eleonora Bonacossa Werner Leadership Coach Frankfurt am Main Deutschland

1683 Mario Sandri Pensionato Bologna Italia

1684 Mertens Michel Arts Beerse Belgium

1685 Joana Inacio Bookings Assistant Coimbra Portugal

1686 Adelino De Sousa Engineer Barcelos Portugal

1687 Isabel Pina Geógrafa LISBOA Portugal

1688 Ricardo Pereira Architect Lisboa Portugal

1689 Pam Wallace Retired Alicante Spain

1690 Vítor Barros Recording Engineer Porto Portugal

1691 Filomena Meile Loizzi Pensionierte Dozentin Locarno Switzerland

1692 Rodrigo Maia Laboratory technician Lisboa Portugal

1693 Filipe Soares Sport Coach Évora Portugal

1694 Maria Cativo Médica Covilhã Portugal

1695 Isabel Margarida Neves Pereira Psychologist Lisbon Portugal

1696 Karine Deslandes Senior Lecturer Buckingham United kingdom

1697 João Carlos Reis Rececionista hotelaria Fátima Portugal

1698 leonardo angiulli Pensionato VARESE Italia

1699 Pedro Viegas Office employee Faro Portugal

1700 Nuno Rato Business Development Manager Oeiras Portugal

1701 João Ervedosa Designer Lisbon Portugal

1702 Fernando Duarte Silva Gregorio Teacher Portimão Portugal

1703 Cecilia Pietropoli Pensionata Bologna Italy

1704 Katharine Keats-Rohan Academic Oxford UK

1705 Helena Ferreira Engineer Lisboa Portugal

1706 Servais Haanen Musician/Composer 67283 Obrigheim Deutschland

1707 Joana von Bonhorst Fashion Designer Lisboa Portugal

1708 Filippo Lo Nigro Engineer Arenzano Italy

1709 Giulia Laganà Senior Analyst, migration & asylum policies Brussels Belgium

1710 Ute Daniel Hochschullehrerin Braunschweig Germany

1711 Daniela Azevedo Técnica de Contabilidade Braga Portugal

1712 Brigitte Hallier Keine besondereQualifikation Haan ,42781 Germany

1713 Sanja Djukic Teacher Belgrade Serbia

1714 Agnieszka Kuziemkowska Business Analyst London United Kingdom

1715 MICHELE GRAZIADEI professor Torino Italy

1716 Prof. Dr. Sven Reichardt Professor (History) Konstanz Germany

1717 Sandr a One world ! Netherlands Netherlands

1718 Eva Nießler-Brinkmann retired München Germany

1719 Smadar Dreyfus Artist London United Kingdom

1720 Alexander Scrimgeour Editor at Large, Spike Art Magazine Berlin Germany

1721 Claire Staudenmayer Collaboratrice parlementaire Munich Germany

1722 Babak Afrassiabi Artist/editor/educator Rotterdam Netherlands

1723 Dušan Ježík Mediátor Trenčín Slovensko

1724 Flavia Palladino artist lisbon Portugal

1725 Martin Sookias Photographer Oxford U.K.

1726 Margit Ertlmaier Unternehmerin München Germany

1727 Baudouin Rodolphe Store Manager London United Kingdom

1728 Walter Brinkmann Europäer München Germany

1729 Jorge Assunção Electrotechnical Enginneer Porto Portugal

1730 Eddy Gabriel Artist Antwerp Belgium

1731 Wendy Nowak Retired London United Kingdom

1732 Javier Sanchez Martinez Curator Madrid Spain

1733 Nuno artist/master student Bayreuth Germany

1734 Maja Hodošček visual artist Celje Slovenia

1735 Lennaart van Oldenborgh Film Editor London United Kingdom

1736 Sven Augustijnen artist Brussels Belgium

1737 Filipe Gomes Gestor Porto Portugal

1738 Ana Sofia Fernandes President of the Portuguese Platform for Women's Rights Lisboa Portugal

1739 Aléxio Poléri Student and researcher Lisbon Portugal

Texto traduzido por António Rebelo