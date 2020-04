25 de Abril, sim. 1 de Maio, não

Vivemos tempos em que as pessoas se acantonaram em tribalismos políticos cujo objetivo é esse prazer supremo de aniquilar o adversário. Era inevitável que a polarização política emergisse mais cedo que tarde, depois de ficarmos umas semanas anestesiados com a covid-19. E que surgisse no género de assuntos que agora se preferem para a batalha política, tanto à esquerda como à direita (que tenta fazer-se de virgem nisto das questões identitárias): do domínio do simbólico, onde as proclamações grandiloquentes têm pouco impacto na vida quotidiana das pessoas, só para mostrar serviço às bases de apoio eleitorais cada vez mais acirradas nas redes sociais.

Continuar a ler