Remodelação no executivo de Hong Kong com substituição de cinco responsáveis

O Governo chinês nomeou nesta quarta-feira cinco novos secretários do executivo da região administrativa especial de Hong Kong, que no ano passado foi abalada durante meses por protestos pró-democracia.

O Conselho de Estado da China anunciou cinco novos nomes para as áreas da Tecnologia, dos Serviços Financeiros, dos Assuntos Internos, da Função Pública e dos Assuntos da China continental.

De acordo com o Governo de Pequim, a mudança teve como base as recomendações da chefe do executivo, Carrie Lam, e surge depois de uma remodelação similar nos dois gabinetes de Pequim que supervisionam os assuntos de Hong Kong.

O mandato de cinco anos de Lam termina em Junho de 2022.

O anúncio confirmou relatos da imprensa de Hong Kong, na terça-feira, de que o secretário de Assuntos Constitucionais e do Continente, Patrick Nip, tinha sido substituído pelo director de Imigração, Eric Tsang.

Nip, por sua vez, sucedeu a Joshua Law na área da Função Pública. O subsecretário do Trabalho e Bem-Estar, Caspar Tsui, foi promovido a secretário dos Assuntos Internos, área dirigida por Lau Kong-wah. Alfred Sit, que liderou o Departamento de Serviços Eléctricos e Mecânicos, substituiu o Secretário de Inovação e Tecnologia, Nicholas Yang. Christopher Hui, diretor executivo do Conselho de Desenvolvimento de Serviços Financeiros, sucedeu a James Lau como secretário dos Serviços Financeiros e Tesouraria.

Continuam no executivo a secretária da Justiça, Teresa Cheng, e o ministro da Segurança, John Lee, ambos alvo dos protestos motivados pelo projecto de lei de extradição, que visava permitir que suspeitos fossem enviados para a China continental para serem julgados.

Sobre esta remodelação, Carrie Lam disse que a substituição de vários secretários visa revitalizar a economia, afectada pela epidemia da covid-19, e que não está relacionada com comentários recentes do Gabinete de Ligação do Governo central no território, que reafirmou a autoridade de Pequim sobre os assuntos da cidade.

“Posso dizer categoricamente que este exercício de nomeação e transferência não tem nada a ver com comunicados de imprensa emitidos recentemente”, salientou Lam, citada pela imprensa local.

“Hong Kong atravessa um momento difícil e eles estão dispostos a integrar o executivo. Admiro o espírito para aceitar o desafio”, disse a Lam sobre a nova equipa.