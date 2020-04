Covid-19: família de Stephen Hawking doa o ventilador do cientista

A família do físico Stephen Hawking doou o ventilador usado pelo cientista a um hospital que o tinha tratado em Cambridge, a cidade universitária inglesa onde ele vivia e trabalhava, para ajudar a cuidar dos pacientes de covid-19.

O cientista morreu em Março de 2018, aos 76 anos de idade, após uma vida dedicada ao estudo das origens do universo. Aos 21 anos foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa que paralisa progressivamente os músculos.

A filha do cientista, Lucy Hawking, afirmou ter entrado em contacto com antigos amigos no Royal Papworth Hospital, onde o pai recebeu cuidados de saúde, para saber como poderia apoiar a instituição. “Depois do nosso pai morrer devolvemos o equipamento médico à NHS [sistema nacional de saúde britânico]”, disse, mas algumas coisas continuaram em casa, nomeadamente o ventilador, que tinha sido comprado pelo próprio Stephen Hawking, explicou a BBC.

“A família do professor Stephen Hawking doou o seu ventilador ao Hospital Royal Papworth, enquanto cuidamos de um número crescente de doentes com covid-19”, anunciou o hospital esta quarta-feira.

Lucy Hawking reconheceu que o Royal Papworth foi "extremamente importante” para Stephen Hawking e descreveu os cuidados que o pai recebeu como “brilhantes, dedicados e compassivos”.

“Gostaríamos de agradecer à família Hawking por nos apoiar neste momento desafiante”, disse o representante do hospital, que é um centro de referência mundial na área dos transplantes cardíacos e pulmonares.

O departamento de cuidados intensivos do Royal Papworth quase que duplicou em tamanho devido ao número crescente de internamentos por covid-19.