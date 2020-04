Covid-19: estado de emergência em Espanha prolongado até 9 de Maio

O parlamento espanhol aprovou esta quarta-feira o prolongamento por mais duas semanas, até 9 de Maio, do estado de emergência em vigor desde 15 de Março no país, com o objectivo de impedir a propagação do novo coronavírus.

Numa votação em que a maioria dos membros da assembleia participou a partir de casa, por meios telemáticos, 269 deputados, num total de 350, votaram a favor da proposta feita pelo Governo de coligação minoritário liderado pelo socialista Pedro Sánchez.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defendeu durante o debate que antecedeu a votação que a continuação do estado de emergência é essencial, porque o desmantelamento “lento e gradual” das medidas adoptadas para combater a covid-19 só deverá ser iniciado a partir da segunda quinzena de Maio, esperando que até lá se evitem os passos em falso.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 435 mortes devido ao novo coronavírus, um ligeiro aumento em relação aos 430 de terça-feira, havendo até agora um total de 21.717 óbitos, segundo as autoridades sanitárias do país.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 4211 novos casos positivos, um aumento em relação a terça-feira, mas na mesma escala de valores dos últimos dias, levando o total de infectados para 208.389.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 85.915 pessoas foram consideradas recuperadas depois de terem contraído a doença, mais de 41% do número de casos positivos.