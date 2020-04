Confrontos nos subúrbios de Paris repetem-se pela quarta noite consecutiva

Grupos de jovens franceses dos subúrbios a norte de Paris envolveram-se em confrontos com a polícia na madrugada desta quarta-feira, pela quarta noite consecutiva, agravando o ambiente de tensão provocado pelas medidas restritivas de combate à pandemia do novo coronavírus.

Os motins começaram na noite de sábado, depois de um motociclista do subúrbio de Villeneuve-La-Garenne, a nove quilómetros do centro de Paris, ter ficado ferido após um choque com um carro da polícia descaracterizado.

Desde então, grupos de jovens de Villeneuve-La-Garenne, mas também de outras zonas próximas, como Nanterre e Clichy, têm incendiado automóveis e caixotes do lixo e vandalizado paragens de autocarro.

Em Villeneuve-La-Garenne, os jovens envolveram-se em confrontos com a polícia antimotim num bairro social. Segundo a agência Reuters, foram lançados pedaços de vidro contra os agentes.

A oeste de Villeneuve-La-Garenne, em Nanterre, a paisagem era dominada pelos restos carbonizados dos automóveis que tinham sido incendiados durante a noite, por entre os vidros partidos de paragens de autocarro vandalizadas.

Foram também registados distúrbios em Clichy, mais perto do centro da capital francesa.

De acordo com autoridades, o incidente de sábado ocorreu quando um motociclista chocou contra um carro da polícia descaracterizado, numa barreira policial.

O inquérito está a decorrer e os agentes que estavam no local dizem que o motociclista tinha sido visto a circular a alta velocidade em contramão e sem capacete e que queriam questioná-lo.

Os motins nos subúrbios a norte de Paris são frequentes e envolvem os habitantes mais jovens, que em Villeneuve-La-Garenne, por exemplo, constituem quase 40% da população. As elevadas taxas de desemprego contribuem para o afastamento social, que se traduz num clima de desconfiança entre os mais jovens e a polícia.

Em 2005, a morte de dois jovens por electrocução quando fugiam à polícia deu início a três semanas de violência. Quase 3000 pessoas foram detidas, centenas ficaram feridas e houve três mortes.