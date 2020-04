Autoridade de Saúde diz que Lar do Comércio não cumpria normas e vai fazer nova vistoria

O Lar do Comércio, em Matosinhos, onde já morreram pelo menos três pessoas e há 26 infectados confirmados com o novo coronavírus, vai ter nova vistoria já esta quinta-feira para avaliar se as normas de segurança e mitigação da doença estão a ser cumpridas.

A informação foi dada à agência Lusa pelo delegado de saúde de Matosinhos, Jaime Baptista, que já antes visitou o lar onde residem cerca de 240 idosos. Os testes ao SARS-CoV-2 estão a ser feitos a todos os residentes e trabalhadores e, segundo informava a Câmara de Matosinhos esta terça-feira, esse rastreio deveria estar concluído durante o dia de quarta-feira. Os resultados finais, no entanto, continuam a não ser revelados.

Se a Autoridade de Saúde local concluir ser necessário transferir alguns dos utentes para o hospital de campanha criado pela Câmara de Matosinhos, a autarquia estará disponível para ceder o espaço, garantiu ao PÚBLICO o executivo de Luísa Salgueiro. O hospital foi criado em articulação com a Unidade Local de Saúde, numa unidade de alojamento arrendada para esse efeito.

Vários familiares dos utentes juntaram-se em frente ao lar esta terça-feira, acusando a instituição de sonegar informação e impedir contactos com os idosos. Há quem não consiga contactar os familiares há várias semanas e não saiba sequer se estão infectados com covid-19 ou não. As acusações de negligência multiplicaram-se. Num comunicado publicado no Facebook, o Lar do Comércio recusou todas as acusações, atribuindo a dificuldade de comunicação ao excesso de trabalho e falta de pessoal.

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) confirma a realização destes testes e sublinhou que o lar de Matosinhos tem “instalações que permitem a separação em segurança de residentes positivos e/ou sintomáticos dos restantes assintomáticos ou negativos”.

No entanto, esta terça-feira, uma trabalhadora do lar garantia ao PÚBLICO que essa separação não estava a ser cumprida, havendo doentes com testes positivos e utentes saudáveis a partilhar os mesmos espaços. Além disso, relatou, os trabalhadores circulavam entre quartos e enfermaria, sem nunca trocar de equipamento de protecção. Esse equipamento, aliás, começou por nem ser usado por auxiliares, enfermeiros e outros trabalhadores – alguns levavam as suas próprias máscaras, mas a instituição não as fornecia, apesar de a Câmara de Matosinhos ter feito uma doação ao lar, garantiu uma trabalhadora que pediu para não ser identificado por temer represálias.

A ARS-N confirma que a anterior vistoria da Autoridade de Saúde verificou a “existência de insuficiência e inadequação de alguns procedimentos e práticas relativamente ao controlo de infecção”. Em consequência, foram “recomendadas propostas correctivas”, acrescenta, estando a “Autoridade de Saúde em articulação com a referida instituição”.

Jaime Baptista admitiu que as normas da Autoridade de Saúde não estavam a ser cumpridas pela instituição. Ao Jornal de Notícias, o delegado de saúde divulgou que no passado sábado a enfermeira que realizou testes dentro do lar observar não haver separação de utentes com e sem sintomas nos quartos, acontecendo o mesmo na sala de convívio, tal como a trabalhadora do lar havia relatado ao PÚBLICO.

A mesma enfermeira terá confirmado ao delegado de saúde que os equipamentos de protecção individual não estavam a ser correctamente utilizados, não havendo mudança de luvas pelos profissionais de utente para utente.

A instituição, criada em 1936, é presidida por José Costa Moura e tem como presidente da assembleia-geral Artur Penedos, ex-assessor de José Sócrates, militante socialista de longa data e candidato à Câmara de Paredes por duas vezes. Neste momento, estão abertas três acções judiciais particulares contra o Lar do Comércio. Mas as suspeitas à volta da instituição são inúmeras.

Em 2019, uma queixa da Ordem dos Enfermeiros, relatando as condições precárias do lar, levaram a Segurança Social a visitar o espaço. O relatório confirmava problemas e as queixas acabaram no Ministério Público. O Instituto de Segurança Social investigava o lar, no final do ano transacto, por suspeitas de “pagamento como critério de admissão de utentes” e de “vantagem patrimonial indevida”, noticiou, na altura, o Jornal de Notícias. O PÚBLICO questionou a Segurança Social sobre estes processos e os actuais problemas, mas não obteve informação.