Um morto após acidente entre Alfa Pendular e camião. Linha do Norte está cortada em Santarém

Um comboio Alfa Pendular embateu num camião, pelas 19h00, numa passagem de nível perto de Vale Santarém. O condutor do veículo pesado morreu depois de várias tentativas de desencarceramento, confirmou, ao PÚBLICO, fonte da PSP de Santarém. Um dos passageiros do Alfa Pendular foi transportado para o hospital e dois outros foram assistidos no local, apurou o PÚBLICO junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS).

De acordo com o CDOS de Santarém, foram enviados para o local 17 operacionais apoiados por oito viaturas. O comboio acidentado tinha saído de Porto Campanhã às 16h40 e deveria ter chegado a Santa Apolónia às 19h30. Na sequência do incidente, a linha do Norte foi cortada.

A CP, apurou o PÚBLICO, está a tratar do transporte dos 12 passageiros que seguiam a bordo do Alfa Pendular.

A passagem de nível onde ocorreu o acidente é automatizada e possui sinais acústicos e luminosos que avisam da chegada do comboio, bem como barreiras que se fecham antes da sua passagem. Mas foi neste local que em 2016 aconteceu um acidente, também com um camião, que não teve tempo de atravessar a linha férrea antes da chegada do comboio e do qual resultou um morto.