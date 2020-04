Nova plataforma permite apoiar cabeleireiros através da compra de vouchers

Com um futuro incerto para tantos negócios que têm as portas fechadas devido às actuais medidas de contingência, agora já é possível cada cliente ajudar o seu salão de cabeleireiro preferido. Lançado pela divisão de produtos profissionais da L’Oréal, em parceria com a Tech4Covid19, o programa chama-se “A Beleza está em cuidar” e baseia-se na compra de vouchers que antecipam as idas ao cabeleireiro.

“Sabemos das dificuldades que os cabeleireiros têm sentido e esta é uma forma de ajudar os profissionais desta área quanto ao seu cashflow, numa altura em que não podem trabalhar”, explica ao PÚBLICO Gonçalo Nascimento, director da divisão de produtos profissionais da L’Oréal. Esta pode ser uma forma de gerar receitas para pagar as despesas que se acumulam, mesmo estando estes estabelecimentos de portas fechadas, na melhor das hipóteses, até 2 de Maio.

Os consumidores têm apenas de aceder ao site já disponível, escolher um ou mais vales de 20, 30, 40 ou 50 euros e procurar o seu salão preferido na lista dos que já se registaram. Esse valor “vai sendo descontado" à medida que forem prestados os serviços pelos salões quando estes reabrirem. Cortar o cabelo, retocar a coloração ou fazer um penteado, não são restringidas as formas em que os vouchers podem ser utilizados, dependem apenas dos serviços fornecidos por cada salão.

Quanto aos profissionais, estes podem registar-se gratuitamente no mesmo site, independentemente de serem clientes ou não da empresa que promove a iniciativa. “O mais importante é ajudar o sector como um todo”, sublinha Gonçalo Nascimento.

Assim que os clientes fazem a compra, os cabeleireiros recebem automaticamente o valor, tendo que pagar uma comissão de 0,64€ por voucher, independentemente do seu valor. “Essa comissão serve para os custos das transacções e revertem para o ‘euPago’”, a instituição bancária nacional que gere os pagamentos do serviço.

Na plataforma já se encontram disponíveis dezenas de salões um pouco por todo o país. Apesar de ainda não querer adiantar números da adesão, o director afirma que as reacções têm sido positivas. “Tudo o que temos sentido ao longo deste período de confinamento indica que há uma enorme vontade dos clientes para voltarem aos seus hábitos de beleza”, revela. “As pessoas estão ansiosas para voltarem aos cabeleireiros mal estes reabram”, conclui.