Há um encontro especial e o elenco de Friends abriu a porta aos fãs

O elenco da comédia Friends ofereceu, nesta terça-feira, a possibilidade a seis fãs de se juntarem a eles no próximo encontro que reunirá todos os actores. O objectivo é angariar fundos para os mais afectados pela epidemia de covid-19.

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry anunciaram o concurso nas suas contas nas redes sociais. A iniciativa faz parte do projecto #AllInChallenge, lançado nos Estados Unidos, para angariar dinheiro para ajudar a alimentar os americanos em risco de pobreza por causa da pandemia.

“Seja nosso convidado para estar na plateia durante a gravação do nosso encontro, na @HBOMAX, em que vamos relembrar a série e celebrar todo a diversão que vivemos”, escreveu Aniston. “Esperamos que isso traga alguma alegria e esperança”, acrescentou.

O sorteio inclui ainda uma refeição leve com o elenco em data a determinar. O tão esperado episódio especial de Friends acontecerá no novo serviço de streaming da HBO, o HBO Max, foi anunciado em Fevereiro. Mas as filmagens foram adiadas por causa do surto de coronavírus, que interrompeu toda a produção de televisão e filmes há mais de um mês.

A série, que terminou em 2004, ganhou uma vida nova nas plataformas de streaming, nos últimos anos. A HBO Max será lançada em 27 de Maio e este encontro especial do elenco de Friends ainda não está agendado.

O projecto #AllInChallenge tem vindo a oferecer experiências únicas com vários actores, cantores e artistas, como por exemplo, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio ou o jogador Tom Brady, e já arrecadou mais de 14 milhões de dólares (cerca de 13 milhões de euros) para instituições de caridade.