Actividades, muitas, para este 22 de Abril, Dia da Terra

Neste dia, há 50 anos, nascia um movimento ambientalista cuja primeira missão se detém em dar voz ao planeta, com acções de sensibilização colectiva para a conservação daquela que é a nossa casa-mãe. Para este Dia da Terra, dadas as circunstâncias em que vivemos, mudam-se os cenários mas mantêm-se as festividades em honra do planeta.

Em Portugal, a festa é feita por mais de 40 organizações dedicadas à protecção ambiental, num alinhamento com 80 actividades distribuídas por nove dias (o programa começou a 18 de Abril). O desafio partiu da Fundação Oceano Azul e põe cada uma das entidades, nas respectivas plataformas digitais, a mobilizar os cidadãos com a hashtag #EarthDayEmCasa.

Entre webinars sobre greenwashing e conversas sobre os mitos da reciclagem e compostagem, é possível acumular também conhecimentos sobre boas práticas ambientais, identificar microplásticos em casa, participar em jogos como a Caça Submarina ao Plástico e quizzes temáticos, ou ver as propostas pedagógicas lançadas pelo Oceanário de Lisboa e pelos Centros de Ciência Viva do país.