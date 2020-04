Dia 26: Como prepararmos a morte? Dizer tudo, antes que seja tarde

Querida Filha,

Foto

Esta carta ainda é resultado do brainstorming da jardinagem, mas o assunto é sério.

Queria falar-te da Boa Morte. Já conheço o conceito porque todos os “meus” reis e rainhas ambicionam uma Boa Morte, um fim de vida cheio de rituais interiores e exteriores, planeados ao detalhe com as armas que a humanidade foi testando para enfrentar um momento tão, literalmente, terminal.

A morte preparava-se, de preferência com tempo. Faziam-se testamentos — as mulheres, sempre antes de cada parto! —, confessavam-se os pecados e pedia-se uma unção especial para que o caminho para o outro mundo fosse o mais direitinho possível até ao Purgatório, melhor ainda até ao Céu. Mas, e é isto que agora me interessa, reunia-se a família para que nada ficasse por dizer. Nem da parte de quem morria, nem da parte de quem ficava, e dito e escutado tudo, a ideia era morrer em paz. Deixando em paz os que ficavam, o que de certezinha absoluta ajudava muito no luto que se lhe seguia.

Quando a todas as horas de almoço conhecemos os números dos óbitos do dia anterior, penso muito nisso, se todos terão preparado a sua morte com aqueles que mais amam. Devíamos fazer “missas de corpo presente”, mas com o morto, bem vivo. Para já, sempre achei um desperdício aquelas homílias lindas, aquelas palavras dos amigos acontecerem depois de as podermos não só ouvir (porque, pelo menos, os crentes numa outra vida sentem que quem partiu os continua a escutar), mas também acho que ficamos todos a perder quando não temos a oportunidade de responder, perdoar, consolar e agradecer (ou ir a tempo de mudar o testamento, se não forem do nosso agrado, lol, lol).

Não tem nada de mórbido, pelo contrário, nem sequer limitada aos velhinhos. Podemos todos morrer, a qualquer momento. E se não puder ser presencial, que seja em registo virtual, o que importa é não partirmos sem dizermos o que temos para dizer uns aos outros. Felizmente, nós temos estas cartas.

Beijinhos

Querida Mãe,

Foto

Como representante das pessoas que morrem de medo da morte contesto a ideia de Boa Morte. Mas pronto, percebo o ponto... menos horrível. Não tem sido a única com a morte na cabeça. A minha filha tem feito disso um tópico recorrente (o que sendo compreensível faz-me ter mini-ataques de pânico enquanto finjo que respondo com naturalidade!) mas ela diz, com uma ligeireza que invejo, que o que ela gostava mesmo era que morrêssemos todos juntos.

Não sendo exactamente o que a mãe estava a dizer, mas acho que têm um ponto em comum: A ideia de que temos que nos sentir unidos e ligados no momento de partir. E acredito muito nisso. Fiz há pouco tempo um cover de uma música da Meghan Trainor cuja letra é “I’m gonna love you, like I’m gonna loose you.” Exactamente por isso. Concordo a 100% que temos que dizer tudo às pessoas que amamos antes que seja tarde demais.

E se não é fácil viver com mais noção da nossa mortalidade, como aliás este pandemia nos mostrou, é verdade que nos leva a ter mais cuidado, a relativizar o que não é tão importante, a procurar as pessoas que são mais importantes para nós e garantirmos que elas sabem o quanto gostamos delas.

E acho que uma das maneiras mais bonitas de o fazer é por carta por isso sim, fico muito contente que tenhamos estas cartas. Assim posso dizer-lhe: I love you. E que a proíbo por tempo indeterminado que morra.

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam. Facebook e Instagram