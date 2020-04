Japão corta 100 mil tulipas para manter o coronavírus à distância

Os aficionados das flores no Japão terão de esperar até ao próximo ano para passear por entre o gigantesco campo de tulipas da cidade de Sakura, 50 km a leste de Tóquio.

Em Sakura Furusato Hiroba, foram arrasadas mais de cem mil flores para cumprir as regras de distanciamento social impostas em tempo de pandemia de coronavírus.

A autarquia ordenou que fossem arrasadas as tulipas e o festival anual que as celebra foi cancelado, de forma a desencorajar as pessoas de se reunirem após a declaração de estado de emergência na semana passada. Uma opção diferente do maior jardim de flores do mundo, na Holanda, mais fácil de encerrar a visitas e que agora só mostra os seus sete milhões de flores online.

“Vieram muitos visitantes no fim-de-semana, quando as flores estavam em plena floração. Tornou-se um ajuntamento multitudinário, por isso não tivemos outra escolha a não ser tomar a decisão de cortar as flores”, disse Sakiho Kusano, do turismo da cidade.

Apesar da ausência das flores que geralmente cobrem os jardins de tulipas de 7 mil metros quadrados nesta época do ano, o parque continua a atrair um número considerável de visitantes.

“É muito, muito, muito triste. Fiquei de coração partido quando vi isto”, disse Misako Yonekubo, 77 anos, que visitou o parque na quarta-feira.

As flores cortadas foram doadas a jardins-de-infância.