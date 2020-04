Marco Galinha, Prozis e Apollo juntam-se para comprar TVI

O empresário Marco Galinha, do grupo Bel, o gestor Gustavo Guimarães, representante do grupo Apollo, a Prozis Group e a Nova Expressão concretizaram, no início deste mês, uma oferta de aquisição da Media Capital, que detém, entre outros, os canais da TVI, a Rádio Comercial e a Plural, empresa de produção de conteúdos. O PÚBLICO apurou junto de fontes financeiras que o grupo liderado por Marco Galinha vai ser financiado pelo Novo Banco, pelo Millennium BCP e pelo espanhol BBVA.

