Caixa recebeu 30 mil pedidos de moratórias do Estado

A Caixa Geral de de Depósitos (CGD) já recebeu 30 mil moratórias de crédito através da solução criada pelo Estado, envolvendo créditos no montante de 2,4 mil milhões de euros. O valor de crédito e juros que deixou de ser pago no primeiro mês corresponde a 40 milhões de euros, revelou o presidente do banco público, Paulo Macedo, durante a audição no Parlamento, esta terça-feira, que pretende avaliar o que as entidades financeiras estão a fazer para apoiar empresas e particulares no âmbito da actual pandemia de covid-19.

O presidente da CGD esclareceu que as moratórias em causa correspondem a 20 mil pedidos de particulares, no crédito à habitação, no valor de 1,4 mil milhões de euros, e os restantes cerca de 10 mil pedidos são de empresas, no valor de cerca de mil milhões de euros.

Para além da moratória do Estado, que permite a suspensão de capital e juros, ou apenas de capital, por seis meses, a Caixa tem uma moratória própria, para particulares e empresas, mas sobre esta o responsável não revelou dados.

O número de pedidos de moratórias da Caixa está abaixo dos números revelados por outros bancos, nomeadamente dos 80 mil do BCP e dos 70 mil do Santander, divulgados na terça-feira. Paulo Macedo disse que é um caso para “estudar”, dada a elevada quota de crédito à habitação da instituição, mas lembra que possui um volume de crédito ao consumo menor.

Sobre o período das moratórias, de seis meses, Paulo Macedo admitiu que o prazo será insuficiente, garantindo que a Caixa está disponível para prolongar esse prazo, se as autoridades nacionais e europeias assim o permitirem.