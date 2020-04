“Faltam figuras como Marshall na Europa neste momento”

Benn Steil publicou no ano passado um livro sobre o Plano Marshall, o apoio financeiro dado pelos EUA para reanimar a economia europeia a seguir à Segunda Guerra Mundial. Agora que se fala da necessidade de lançar um plano do mesmo tipo como resposta à presente crise, o director de Economia Internacional no Council on Foreign Relations defende que a situação presente é bem diferente da vivida a seguir à crise, mostrando esperança que uma resposta imediata do BCE e dos Estados-membros através da concessão de crédito pode chegar para resolver o problema. Se tal não acontecer, avisa, a Europa pode mesmo precisar de um plano Marshall, sobre o qual terá grandes dificuldades em chegar a acordo.

