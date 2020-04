Com milhões de visualizações no YouTube e uma dupla platina, Nenny já não é “só aquela adolescente da escola”

Foi há um ano que ouvimos Nenny pela primeira vez. Sushi, o seu primeiro single e hit quase-instantâneo, arrecadou, em poucos dias, mais de um milhão de visualizações no YouTube. Trap aquoso e flow leonino, eficácia pop na narrativa melódica e nos beats bem calibrados, e um videoclip com aura e paisagística urbana a condizer. Alguns meses depois, voltaríamos a cruzar-nos com Sushi em Bruxelas: encontro inesperado numa festa do colectivo brasileiro Batekoo, mesmo a abrir o primeiro DJ set desse final de tarde/noite. A música de Nenny andava a correr mundo. Compreensível. Justo.

