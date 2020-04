Fiona Apple continua a querer sentir tudo – e nunca o disse tão intensamente

A miúda que nunca quis saber da fama cresceu e transformou-se na mulher que cria álbuns no meio do seu isolamento para confrontar o nosso. A Fiona Apple que se deu a conhecer ao mundo há quase um quarto de século e a artista de 42 anos que hoje gosta de viver longe dos holofotes partilham muitos traços comuns. A honestidade sem filtros da jovem cantautora que aproveitou uma cerimónia de prémios da MTV para declarar que “este mundo é uma merda”, por exemplo, é um deles. A grande diferença é que, ao quinto disco, os arranhões que faz enquanto perfura a pele para escrever o que lhe corre no cérebro e no coração já não precisam de cicatrizar à frente de toda a gente.

