Os Contos da Quarentena são um concurso para novos talentos

Nestes dias incertos e com “páginas em branco na nossa convivência colectiva”, a Livraria Lello, no Porto, volta a dar espaço às letras. Para isso, criou o Prémio Contos da Quarentena, convocando todos os que gostam de escrever a pôr em papel as reticências, exclamações e interrogações do momento que estamos a viver, em forma de conto.

Este prémio é “uma convocatória para que estes tempos sejam e não apenas durem, e que, durando já em demasia na nossa pele, possam durar depois, já não em nós, mas na literatura contada, libertando-nos a todos para que possamos voltar a ser em sociedade tudo aquilo que esta pandemia nos provou que seguimos sendo, mesmo confinados”.

Além da revelação e promoção como novos talentos, os autores dos seis contos premiados ganham, cada um, a quantia de mil euros e o direito a ver o seu trabalho inédito publicado com a chancela da livraria portuense.

As candidaturas deverão ser entregues na Lello até ao dia 31 de Maio de 2020. Para consultar o regulamento do concurso, basta seguir por aqui.