Os 50 anos do Dia da Terra celebrados entre as crises do clima e da pandemia

Há precisamente 50 anos, a 22 de Abril de 1970, milhares de cidadãos norte-americanos, sobretudo estudantes, saíam à rua para dar voz a um problema que crescia a olhos vistos. Embora a publicação do livro de Rachel Carson, Silent Spring, em 1962, tenha sido citada por muitos como o início do movimento ambientalista, a celebração do primeiro Dia da Terra, em Abril em 1970, serviu para mostrar que a poluição, a superpopulação e o abuso dos recursos naturais já não eram preocupações apenas de uma mão cheia de cientistas.

