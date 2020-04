O que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

Nesta terça-feira, pela primeira vez, o número de recuperados em Portugal ultrapassou o número de mortes por covid-19: 917 pessoas que foram infectadas tiveram “alta”. Desde o início da pandemia 762 morreram. Casos positivos contabilizam-se quase 21.400. O Norte é a região mais afectada. São os mais recentes dados da Direcção-Geral da Saúde. Que pode ler aqui e consultar em baixo de forma resumida. A Administração Regional de Saúde do Alentejo e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo comunicaram já depois da divulgação destes números que se registou a primeira vítima mortal na região: tinha 87 anos e estava internado em Beja, como pode ler aqui.

Militares divulgam medidas de segurança na reabertura de escolas

Os militares vão ter um papel importante no processo de reabertura de escolas do ensino secundário para os 11.º e 12.º anos de escolaridade, revelou o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro. “Sessenta equipas do Exército e da Marinha vão participar em medidas de confiança e segurança nas escolas, da formação de professores e funcionários à sensibilização dos alunos”, relatou, numa audição na comissão parlamentar de Defesa. Leia mais aqui.

Foto Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

E com muitos alunos em casa, o Ministério Público abriu um inquérito para averiguar entradas ilícitas em plataformas de ensino online, numa das quais foi apanhado um homem de 20 anos a quem a Polícia Judiciária eliminou todas as contas em redes sociais. A Procuradoria-Geral da República confirma que têm chegado várias queixas relacionadas com a matéria – intromissão ilegitima em plataformas – ao Gabinete Cibercrime e que “as mesmas foram remetidas ao Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, onde deram origem a um inquérito”. A notícia está aqui.

Lar do Comércio acusado de impedir contacto de idosos com familiares

Lar em Matosinhos regista pelo menos três óbitos, mas há quem tema uma desgraça maior. Mais de 60 funcionários estarão em casa infectadas ou à espera do resultado de teste à covid-19. Há quem não consiga contactar familiares há várias semanas. Lar diz ter falta de recursos, mas recusa negligência. Leia as queixas aqui.

Cidadãos estrangeiros já estão na Base Aérea da Ota

Os 169 cidadãos estrangeiros, imigrantes e refugiados, provenientes de um hostel de Lisboa já estão na Base Aérea da Ota, em Alenquer, para realizarem um período de quarentena: 136 testaram positivo à presença do novo coronavírus, para sete os resultados foram inconclusivos e 26 não estão infectados. O hostel, na Rua Morais Soares, em Lisboa, que albergava estas pessoas, foi alvo de uma desinfecção. “Tinha um total de cerca de 185 pessoas residentes e alguns profissionais e, portanto, foram sendo feitos testes a toda esta população” e “muito deles deram positivo”, adiantou nesta segunda-feira a directora-geral da Saúde, Graça Freitas. O artigo está aqui.

Foto REUTERS/RAFAEL MARCHANTE

“Esta crise do petróleo é como a covid-19: não tem tratamento nem vacina”

Na segunda-feira, os observadores do mercado petrolífero ficaram boquiabertos com a curva do preço do barril no mercado WTI de Nova Iorque. A linha do preço entrou numa espiral tão descontrolada que só parou nos 40 dólares negativos. A tendência continuou esta terça-feira, embora se tenha verificado uma recuperação para mais perto de zero, com a passagem dos meses dos contratos de futuros, de Maio (que acaba hoje, o que justifica a pressa em despachá-los por parte dos vendedores) para Junho. Para José Caleia Rodrigues, especialista em geopolítica do petróleo, a crise económica deprimiu de tal forma a procura que os produtores pagam para alguém armazenar petróleo. A alternativa, quando faltar espaço, será “queimar petróleo para o ar”. Leia a entrevista aqui.

Foto REUTERS/Isaac Urrutia

Apoio a fundo perdido para empresas após layoff totaliza 1179 milhões

O Governo contabiliza em 1179 milhões de euros o valor que o Estado irá conceder a fundo perdido às empresas após o layoff, no âmbito do apoio à retoma da actividade. O valor deste incentivo financeiro extraordinário consiste em 635 euros por cada trabalhador (o valor do salário mínimo) e, de acordo o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, ouvido esta terça-feira pelo Parlamento, as empresas que estão a recorrer a este mecanismo têm “em média oito trabalhadores”, o que dá um apoio de fundo perdido de 5080 euros por empresa. Leia mais aqui.

Crise já levou ao adiamento de 445 milhões em impostos e contribuições

Também no Parlamento, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, revelou que o Estado já recebeu pedidos de diferimento do pagamento de 445 milhões de euros em impostos e contribuições à Segurança Social na sequência das dificuldades económicas das empresas e trabalhadores. Leia mais aqui.

Foto Tiago Petinga/Lusa

Número de mortos preocupa, mas a Suécia mantém abordagem de “responsabilização individual”

O número elevados de mortes causadas pelo novo coronavírus na Suécia está preocupar o Governo e a aumentar as críticas internas, mas as autoridades suecas garantem que o serviço nacional de saúde está a responder bem aos desafios da pandemia e acreditam que a situação epidemiológica do país começa a dar sinais de estabilização. Por isso mesmo, a controversa abordagem de restrições mínimas e confinamento reduzido, baseada na “responsabilização individual”, é para manter. Pelo menos para já. Mais aqui.

Turquia é o terceiro foco da pandemia e Erdogan decreta recolher obrigatório por quatro dias

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tem-se recusado a decretar medidas drásticas de isolamento e o número de infecções não tem parado de aumentar na Turquia, que se tornou no terceiro foco da pandemia de covid-19 no mundo, só atrás da União Europeia e dos Estados Unidos, ao ter mais de 90 mil casos e dois mil óbitos. Mas Erdogan viu-se obrigado a ceder parcialmente e decretou o recolher obrigatório, por quatro dias, em 31 cidades. O artigo completo está aqui.

Foto PA/TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE

Trump anuncia “suspensão da imigração”

Nos Estados Unidos, Donald Trump anunciou que vai “suspender a imigração” no país, uma medida que diz ser necessária para combater a pandemia e proteger os postos de trabalho dos cidadãos norte-americanos. A medida, cujos pormenores ainda não foram revelados e que pode vir a ser alterada nos tribunais, não tem precedentes na história do país e não foi decretada nem durante a pandemia de 1918, nem durante a Segunda Guerra Mundial. Leia aqui.

Foto REUTERS/JONATHAN ERNST

OMS avisa que ainda poucas pessoas desenvolveram anticorpos contra a covid-19

Apenas uma pequena proporção da população global parece ter anticorpos no sangue, avisa a Organização Mundial da Saúde. Leia mais aqui. Um outro alerta que marcou o dia foi este: a pandemia pode fazer duplicar o número de pessoas que passa fome no mundo, segundo o Programa Alimentar Mundial da Organização das​ Nações Unidas.

E se a poluição tivesse sido uma alavanca para as mortes na Europa por covid-19?

A poluição poderá ter sido um dos principais contribuidores para as mortes pelo novo coronavírus. São vários os estudos que associam altas concentrações de poluição a elevados números de mortos em grandes cidades e um novo estudo publicado em Abril aponta também essa ligação. Leia mais aqui.

Foto Paulo Pimenta