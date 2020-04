Os adultos também vão aprender com a Telescola

Ainda não são conhecidos os indicadores de audiência do primeiro dia da nova Telescola mas, além de quase um milhão de crianças a quem se destina a iniciativa, terá havido milhares de adultos a seguir a emissão da RTP Memória. Desde logo, os pais ou encarregados de educação, a quem o acompanhamento das aulas influenciará a forma como motivam os alunos, antecipam especialistas em Educação e Formação de Adultos. Mas também as pessoas sem filhos vão poder aprender com as matérias do ensino básico na televisão.

Continuar a ler