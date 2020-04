“Todas as regras de segurança serão cumpridas” na comemoração do 25 de Abril na AR

Na habitual conferência de imprensa da Direcção-Geral da Saúde foi levantada a questão da celebração do 25 de Abril no Parlamento. Graça Freitas assegurou que a questão foi pacífica na reunião que juntou, na segunda-feira, representantes da DGS, da Assembleia da República e do Ministério da Saúde e assegurou que todas as regras de segurança serão cumpridas.

“Foi decidido pelo Parlamento, pelo seu presidente e pelo Presidente da República que o 25 de Abril é uma data suficientemente importante para todos nós como povo para merecer um evento comemorativo”, começou por dizer a directora-geral.

“O Parlamento tomou todas as medidas necessárias e suficientes para cumprir as regras que estão estabelecidas para eventos deste tipo. Ontem foi uma reunião muito tranquila em que esteve a observar-se se estavam cumpridas, como seria expectável pelo plano de contingência da AR, as condições que permitem assegurar a cerimónia com a dignidade que ela merece. Com grande satisfação e mérito do Parlamento, essas regras estão asseguradas e vai ser possível assinalar e comemorar uma data tão importante para o nosso país”, acrescentou Graça Freiras.

Cerimónia sem Cavaco nem Sampaio

Nesta terça-feira de manhã, já depois da referida reunião, soube-se que Aníbal Cavaco Silva, que foi Presidente da República entre 2006 e 2016, não estará presente na cerimónia deste ano do 25 de Abril. A informação foi confirmada pelo Gabinete do Sacramento, onde funcionam os serviços de apoio ao ex-chefe de Estado, sem que fosse adiantado qualquer motivo para a ausência.

Cavaco Silva juntou-se, assim, a Jorge Sampaio, que anunciou que também não estará presente, neste caso por motivos de saúde. Os antigos inquilinos de Belém têm ambos 80 anos.

Entre os antigos Presidentes da República, só Ramalho Eanes confirmou presença em São Bento, mesmo discordando do modelo encontrado para as celebrações.

Mota Amaral, de 77 anos, que liderou o Governo Regional dos Açores de 1974 a 1995, já havia revelado que não se deslocará a Lisboa para participar nas comemorações, mas enviou uma carta a Ferro Rodrigues desejando-lhe “força para aguentar a crítica dos que não gostam do espírito de Abril”.

Outra ausência garantida é a do líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, que sugeriu um discurso do Presidente da República ao país para assinalar a data e considerou a cerimónia no Parlamento “um péssimo exemplo para os portugueses”.

A Aliança, liderada por Pedro Santana Lopes, não tem assento parlamentar, mas emitiu um comunicado a defender que “não devem ser promovidas atitudes, iniciativas e cerimónias que contrariem as regras estabelecidas para a comunidade” em relação ao confinamento. “Nesse sentido, se tivesse assento na Assembleia da República, teria votado contra o modelo escolhido para as celebrações do 25 de Abril”, anunciou o partido, considerando ainda “inaceitável a excepcionalidade prevista para as comemorações do 1.º de Maio.

A forma como o Parlamento decidiu celebrar o 46.º aniversário da Revolução dos Cravos foi aprovada pela maioria de partidos com assento na conferência de líderes (PS, PSD, BE, PCP e Verdes), mas não foi consensual na sociedade e originou duas petições online muito concorridas. Uma delas pede o cancelamento da sessão solene e já tem mais de 100 mil assinaturas. A outra é favorável à cerimónia e apesar de ter um quarto das assinaturas, tem apoiantes de peso como Manuel Alegre, do PS, Fernando Rosas, do BE, e Domingos Abrantes, do PCP.