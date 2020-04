CDS propõe bónus para profissionais de saúde

O CDS entregou esta terça-feira, na Assembleia da República, um projecto de resolução através do qual “recomenda ao Governo que estude e pondere a atribuição de uma remuneração extraordinária, a título de reconhecimento, aos profissionais que se estão na linha da frente no combate à covid-19”.

Na exposição de motivos, os deputados centristas, justificam este complemento salarial - correpondente a um bónus - com o facto de “os profissionais de saúde, nomeadamente médicos, enfermeiros, técnicos superiores, assistentes técnicos ou assistentes operacionais”, serem, “de entre todos os portugueses, os que encabeçam este combate”, fazendo-o “de forma hercúlea, com abnegação e com muitos sacrifícios, particularmente pessoais e familiares”.

No projecto de resolução o CDS propõe ao Governo que “estude e elabore um mecanismo que permita atribuir aos profissionais, designadamente aos de saúde, que se encontram na linha da frente no combate à pandemia, uma remuneração extraordinária, ainda que simbólica, a título de prémio e reconhecimento pelo seu extraordinário desempenho, dedicação e esforço”.

Num segundo ponto do mesmo diploma, o partido aponta outra medida: “uma majoração no pagamento das horas extraordinárias” sempre que se tratar de profissionais, designadamente na área da saúde, que se encontrem na linha da frente no combate à pandemia.

Os centristas dão o exemplo de outros países, como França, Suécia ou Alemanha que tomaram decisões idênticas. “Apenas a título de exemplo, o Governo francês anunciou a semana passada que vai atribuir um prémio aos profissionais de saúde, pelo seu empenho no combate à covid-19, bem como pagamento de uma majoração no pagamento das horas extraordinárias pelos profissionais de saúde em hospital, isentos de impostos.

A Suécia e Alemanha são outros países que têm também implementado ou estão a estudar medidas de maior apoio aos profissionais de saúde”, lê-se no preâmbulo do diploma.