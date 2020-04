A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Maria Dinis Crisóstomo - Saias dos Olhos da Preta Amora

Tenho dito várias vezes: estes tempos precisam do melhor de nós, todos os minutos, todas as horas, todos os dias. Cada vídeo que recebo trato-o com carinho, vejo como o posso melhorar, tenho de ser um bom mensageiro. Esta moda de Saias, a 13.ªa que publicamos em 14 dias, faz-me estremecer por dentro — a forma com ela canta, os trejeitos, o sotaque, o facto de estar a bordar um xaile — que me remete para a minha avó, para as minhas memórias de infância — os cortinados, todo o enquadramento que me leva logo para um Portugal que tão bem conheço. Eu faço isto, gravo, faço com que outros se gravem, divulgo, partilho. Quero passar o carinho que estas mulheres têm a estas modas, foram elas que se quiserem gravar, que quiseram ter brio no que são, no que representam, querem mostrar o orgulho que têm em ser dali. Em cantarem assim, em terem aqueles xailes bordados lindos, coloridos, cheios de vida. Este é o meu melhor, perante estes tempos. Também o melhor da Maria Dinis, do Florêncio Cacete, que faz esta ponte. Não se esqueçam, o nosso melhor sempre, segundo a segundo.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.