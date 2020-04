Uma Reunião de Condomínio para debater a covid-19 em Portugal

A Reunião de Condomínio é a nova tertúlia dos tempos de quarentena. O debate e o diálogo sobre Portugal e a covid-19 estão na ordem de trabalhos dos “condóminos” — o presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, Gonçalo Leite Velho, e quatro deputados à Assembleia da República — e a reunião é emitida em directo no Facebook, às quartas-feiras, pelas 21h30.

A ideia do dirigente do sindicato, conforme o mesmo conta ao P3, foi juntar “cinco pessoas que se conhecem bem, que se cruzam na questão da determinação de políticas para o país, e que procuraram rentabilizar este período de confinamento para algo útil”. A Gonçalo Leite, do 3.º frente, vão juntar-se a deputada do CDS-PP Ana Rita Bessa, do 5.º direito, Eduardo Barroco de Melo, deputado do PS a morar no 2.º esquerdo; Luís Monteiro, deputado pelo BE no 1.º esquerdo, e, no rés-do-chão direito, Margarida Balseiro Lopes, deputada pelo PSD.

“São pessoas que apresentam as suas posições, que não condicionam aquilo que são os seus partidos”, garante Gonçalo Leite Velho: “todos aderiram imediatamente à ideia, com gosto”. “É um condomínio, há o lado esquerdo, há o direito, há o em frente; não renegamos aquilo que nós somos, mas procuramos também exercer cidadania independente.”

Foto

A reunião já aconteceu por duas vezes, disponíveis para a posteridade no Facebook, tendo sido debatidas principalmente as questões da educação e da saúde em Portugal, em plena pandemia de covid-19. Esta quarta-feira, 22 de Abril, “há um tema que está já muito claro”: a liberdade. “Esta questão do confinamento gera novos desafios”, aponta Gonçalo Leite Velho, sobre a temática a ser tratada em articulação com o 25 de Abril. “O evoluir da situação de confinamento e a preparação do regresso à normalidade possível certamente que estarão também na próxima reunião.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na última quarta-feira, Maria Castello Branco, da comissão executiva da Iniciativa Liberal, substituiu Ana Rita Bessa “por motivos de força maior”, mas a “ideia é poder rodar convidados relevantes e que tenham articulação também com os temas tratados”.

Mais populares A carregar...

Para já, vai ser desenvolvido um podcast com as gravações das emissões sociais que já tiveram e vão ter lugar. “São reuniões de condomínio das quais nós saímos muito bem-dispostos.”