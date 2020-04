Podcast Repórter 360: a luta das mulheres contra a violência de género

A sociedade ainda vive com muitas desigualdades — e a de género é uma delas. As mulheres são confrontadas com assédio moral, assédio sexual, machismo e violência doméstica. O Repórter 360 foi procurar testemunhos para os problemas que as mulheres enfrentam — muitas diariamente.

No sexto episódio do programa, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior de Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, Inês Martins e Miguel Tomás mostram histórias que não deixam ninguém indiferente.

Ouvimos os testemunhos de várias mulheres de diversas idades: Inês Messias, que foi assediada enquanto estava a trabalhar; Carolina Pereira, que sofreu assédio sexual; Diana, que foi vítima de uma tentativa de violação; Amélia Santos, que conta a história da filha, vítima de violência doméstica e assassinada; e Marta Diniz, que viveu num relacionamento abusivo com o namorado.

Mais populares A carregar...

Depois de Histórias de Portugal, P de Porquê e 45 Graus, o programa Repórter 360 junta-se à rede de podcasts associados do PÚBLICO. Agora também em publico.pt/podcasts vais poder ouvir, todos os meses, as melhores reportagens da ESCS FM.